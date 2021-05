कमेडियन आदर्श मिश्रालाई पितृशोक

११ जेठ, काठमाडौं । स्ट्यान्ड अप कमेडियन आदर्श मिश्रालाई पितृ शोक परेको छ । उनका पिता विनोद मिश्राको उपचारका क्रममा निधन भएको हो । बिनोदलाई मिर्गौलाको समस्या थियो ।

विनोद बाराको जीतपुरस्थित नगौल निम्न माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन् ।

आदर्शले केही दिन ट्वीट गर्दै मृगौला दाता भारतीय भएकै कारण प्रत्यारोपण नभएको बताएका थिए ।

उनको आमा भारतीय भएको र उनको बुवालाई उनकी मौसी (विनोदकी जेठीसासु)ले मृगौला दिन तयार हुँदा मृगौला दाता भारतीय भएका कारण नमिल्ने भन्दै शिक्षण अस्पतालले फिर्ता पठाएको उल्लेख गरेका थिए ।

आज बिहान मात्रै आदर्शले आफ्नो बुवा गुमाउन नचाहेको र नेपाल सरकारविरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्न चाहेको ट्वीट गरेका थिए ।

उनले दाता भारतीय भएकै कारण मृगौला प्रत्यारोपन गर्न नदिएको आरोपमा मुद्दा हाल्ने जनाएका थिए । आदर्शले ट्वीटमा प्रदेश-२ का मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झालाई मेन्सन गर्दै सहयोगको अपील समेत गरेका छन् ।

I wanna file a case against Nepal government for not letting my dad have his kidney transplant because our donar (i.e my mom’s sister is an Indian ) . Your mom’s sister can donate kidney to your dad but she isn’t allowed because she is from India. @dipjha can you help me out ?

— Aadarsh Mishra (@typicalNepali18) May 24, 2021