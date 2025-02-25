रोसिङ्गटन र नीशमको अर्धशतकमा पोखराले लुम्बिनीलाई दियो १५१ रनको लक्ष्य

१३ मंसिर, काठमाडौं । विकेटकिपर ब्याटर एडम रोसिङगटन र जीमी नीशमले अर्धशतक बनाएपछि पोखरा एभेन्जर्सले सिद्धार्थ बैँक नेपाल प्रमियर लिग (एनपीएल)मा लुम्बिनी लायन्सलाई १५१ रनको लक्ष्य दिएको छ ।
कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा शनिबारको पहिलो खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले कमजोर सुरुवात गरेपनि रोसिङ्गटन र जिमी नीशमले उत्कृष्ट साझेदारी गरेपछि ५ विकेट गुमाएर १५० रन बनाएको हो ।
ओपनर रोसिङ्गटनले ६३ बल खेल्दै ७ चौका र ५ छक्का मद्दतमा सर्वाधिक ८१ रन बनाए । यस्तै नीशमले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै ३२ बलमा ३ छक्का र ३ चौका प्रहार गर्दै अविजित ५१ रन बनाए ।
रोसिङ्गटन र नीशमले पाँचौ विकेटका लागि ९२ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
लुम्बिनीका लागि शेर मल्ल र तिलक भण्डारीले दुई/दुई तथा गुलबादिन नाइबले एक विकेट लिए ।
