प्रसाईंले राखे सरकारसमक्ष आफ्ना माग, दोस्रो चरणको वार्ता पुस २ मा

अब पुस २ गते दोस्रो चरणको वार्ता गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १८:२७

२२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग वार्ता गरेको छ ।

नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक समेत रहेका प्रसाईंसँग सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितले छलफल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरूमा छलफलका लागि प्रसाईंलाई आज वार्तामा बोलाइएको थियो ।

प्रसाईं समूहले गत मंसिर ६ देखि नै राख्दै आएका मागहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएको छ ।

वार्तामा सहजीकरण गरेका अधिवक्ताद्वय  विनोदमणि भट्टराई र लवन न्यौपानेका अनुसार, आफ्ना मागहरूबारे आज विस्तृत छलफल भएको छ ।

अब पुस २ गते दोस्रो चरणको वार्ता गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

प्रसाईंले आफूले अघि सारेका मागबारे बुँदागत रुपमा प्रस्तुति दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएकी थिइन् ।

सो क्रममा प्रसाईंले सरकारबाट आफ्ना माग पूरा भएको खण्डमा सरकारका लागि छाति थाप्न तयार रहेको बताएका छन् ।

सरकारले भने उनका मागहरूको अध्ययनका लागि समय माग गरेको छ ।

यस्ता छन् प्रसाईंले अघि सारेका माग :

दुर्गा प्रसाईं सुशीला कार्की
सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीसँग दुर्गा प्रसाईंले मागे माफी

प्रधानमन्त्रीसँग दुर्गा प्रसाईंले मागे माफी
प्रधानमन्त्रीलाई दुर्गा प्रसाईंले दिए मूर्ति उपहार

प्रधानमन्त्रीलाई दुर्गा प्रसाईंले दिए मूर्ति उपहार
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग दुर्गा प्रसाईंको वार्ता

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग दुर्गा प्रसाईंको वार्ता
प्रधानमन्त्री कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच आज भेटवार्ता हुँदै

प्रधानमन्त्री कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच आज भेटवार्ता हुँदै
फागुन २१ मा चुनाव हुन नसक्ने दुर्गा प्रसाईंको दाबी

फागुन २१ मा चुनाव हुन नसक्ने दुर्गा प्रसाईंको दाबी
दुर्गा प्रसाईंले सरकारसमक्ष राखे माग, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नेबारे छलफल

दुर्गा प्रसाईंले सरकारसमक्ष राखे माग, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नेबारे छलफल

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

