+
English edition

नवौँ एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप आज देखि, पुरुष र महिलामा दुई-दुई खेल हुँदै

२०८२ पुष ११ गते ६:०० २०८२ पुष ११ गते ६:००

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
नवौँ एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप आज देखि, पुरुष र महिलामा दुई-दुई खेल हुँदै

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा नवौँ एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप २०८२ आजदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा सुरु हुँदैछ।
  • प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ १२ र महिलातर्फ ८ टोली सहभागी छन् र पुरुषतर्फ २० तथा महिलातर्फ १६ गरी कुल ३६ खेल हुनेछन्।
  • प्रतियोगिताबाट पुरुषतर्फ शीर्ष ८ र महिलातर्फ शीर्ष ६ टोली दशौँ पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय लिगमा छनोट हुनेछन्।

११ पुस, काठमाडौं । नेपाल भलिबल संघ (एनभीए) को आयोजनामा नवौँ एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप २०८२ आजदेखि सुरु हुँदैछ ।

पीएम कप एनभीए लिग छनोटको आधार समेत रहेको एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिला र पुरुष दुवैतर्फ प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा हुने च्याम्पियनसिपको पहिलो दिन आज महिला र पुरुष दुवैमा दुई-दुई खेल हुनेछ ।

आजको पहिलो खेल महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश भलिबल संघबीच हुनेछ । यो खेल बिहान ९ बजे सुरु हुने तालिका छ । यस्तै महिलातर्फ दोस्रो खेल बिहान ११ बजे एभरेष्ट भलिबल क्लब, बुटवल र त्रिभुवन आर्मीबीच हुनेछ ।

यस्तै पुरुषतर्फ पहिलो खेल नेपाल पुलिस क्लब र ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबबीच हुनेछ । यो खेल दिउँसो १ बजे सुरु हुनेछ ।

यसपछि उद्घाटन समारोह हुने र त्यसपछि पुरुषतर्फ आजको अन्तिम खेल हुने भलिबल संघले जनाएको छ । पुरुषतर्फ दोस्रो खेल टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब र एपीएफ क्लबबीच हुनेछ ।

नवौँ एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ १२ र महिलातर्फ ८ टोलीको सहभागिता छ ।

पुरुषतर्फ विभागीय टोलीहर नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब र सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबसहित रुकुम पश्चिम भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र (कर्णाली प्रदेश), जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र, मणिमुकुण्द भलिबल क्लब (लुम्बिनी), हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब, कोशी प्रदेश भलिबल संघ, बुढानीलकण्ठ भलिबल क्लब, ढोरपाटन क्लब (काठमाडौं), खिल्जी युवा क्लब (लुम्बिनी) र कीर्तिपुर भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र (काठमाडौं) सहभागी छन् ।

यस्तै महिलातर्फ तीन विभागीय टोलीहरु पुलिस, आर्मी र एपीएफसहित न्यु डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब, एभरेस्ट भलिबल क्लब (बुटवल) चुली युवा क्लब (कर्णाली), सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद् र मधेश प्रदेश खेलकुद परिषद् छन् ।

पुरुषतर्फ सहभागी टोलीलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ । हरेक समूहमा ३-३ टिम छन् ।

पुरुषतर्फ समूह ए मा हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब, एपीएफ क्लब र मणिमुकुन्द भलिबल क्लब छन् भने समूह बी मा नेपाल पुलिस, ढोरपाटन र खिल्जी युवा क्लब छन् ।

रुकुम पश्चिम, बुढानिलकण्ड र जावलाखेल समूह सी मा छन् भने आर्मी, कोशी प्रदेश र कीर्तिपुर समूह डी मा छन् ।

पुरुषतर्फ समूह चरणको खेलपछि शीर्ष दुईमा रहने टोलीहरु क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् ।

यस्तै महिलातर्फ सहभागि टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । एभरेष्ट क्लब, आर्मी, चुली युवा क्लब र न्यु डायमण्ड समूह ए मा छन् भने नेपाल पुलिस, सुदूरपश्चिम प्रदेश, एपीएफ क्लब र मधेश समूह बी मा छन् ।

महिलातर्फ समूह चरणको खेलपछि दुवै समूहको शीर्ष दुई स्थानमा रहने टोली सिधै सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन् ।

सेमिफाइनलमा समूह ए को विजेताले समूह बी को उपविजेता तथा समूह बी को विजेताले समूह ए को उपविजेतासँग खेल्नेछ ।

समूह चरणमा पुरुष र महिला दुवैतर्फ १२-१२ खेल हुनेछन् । प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ २० र महिलातर्फ १६ गरी कूल ३६ खेल हुनेछ ।

प्रतियोगिताबाट पुरुषतर्फ शीर्ष ८ र महिलातर्फ शीर्ष ६ टोली दशौँ पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय लिगमा छनोट हुने नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ ।

प्रतियोगिताको महिला र पुरुष विजेताले नगद ५ लाख प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले २ लाख ५० हजार र तेस्रोले १ लाख २५ हजार प्राप्त गर्नेछ ।

त्यस्तै महिला र पुरुष सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले समान २५ हजार तथा विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले १५-१५ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

नेपाल भलिबल संघले एनभीए लिग छनोटको आधार रहेको यस प्रतियोगिता काभा क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्नेका लागि पनि आधार रहेको जनाएको छ । एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिपमा शीर्ष क्लब नै एनभीए लिगमा छनोट हुने र एनभीएल लिगका उत्कृष्ट टोलीले सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनले आयोजना गर्ने काभा क्लब च्याम्पियनसिप (महिला र पुरुष) खेल्ने प्रावधान रहेकोले पनि भलिबल क्लबहरुका लागि एनभीए च्याम्पियनसिप महत्वपूर्ण हुने नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ ।

एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप नवौँ एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
फिचर (Home Main)

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
छुटाउनुभयो कि?

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
छुटाउनुभयो कि?

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
फिचर (Home Main)

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

नवौँ एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप आज देखि, पुरुष र महिलामा दुई-दुई खेल हुँदै

नवौँ एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप आज देखि, पुरुष र महिलामा दुई-दुई खेल हुँदै

महिला क्रिकेट : नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त भएपछि मनोज कटवालको राजीनामा

महिला क्रिकेट : नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त भएपछि मनोज कटवालको राजीनामा

सुरज, कुलदिप, अभिषेक र पासाङ सातदोबाटोमा अनुबन्ध

सुरज, कुलदिप, अभिषेक र पासाङ सातदोबाटोमा अनुबन्ध

नवौं केएनपी नेरोलेक राष्ट्रिय महिला भलिबल यसै महिना

नवौं केएनपी नेरोलेक राष्ट्रिय महिला भलिबल यसै महिना

एपीएफ क्लबमा आबद्ध भए सन्तोष र अनिश

एपीएफ क्लबमा आबद्ध भए सन्तोष र अनिश

एपीएफको प्रशिक्षकमा राजेन्द्र तामाङ नियुक्त

एपीएफको प्रशिक्षकमा राजेन्द्र तामाङ नियुक्त

ट्रेन्डिङ

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा
रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित

रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित
मोटरसाइकल दुर्घटनामा क्रिकेटर मिनष थापाको मृत्यु

मोटरसाइकल दुर्घटनामा क्रिकेटर मिनष थापाको मृत्यु
नेपालमै पहिलो ह्वीलचेयर रग्बी मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न, बीआईए इन्स्टिच्युट विजयी

नेपालमै पहिलो ह्वीलचेयर रग्बी मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न, बीआईए इन्स्टिच्युट विजयी
ट्रफी बोकेर हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व पुग्यो लुम्बिनी लायन्स (तस्वीरहरू)

ट्रफी बोकेर हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व पुग्यो लुम्बिनी लायन्स (तस्वीरहरू)
एनपीएल : लिग चरणको अन्तिम खेलमा कर्णाली र जनकपुर खेल्दै

एनपीएल : लिग चरणको अन्तिम खेलमा कर्णाली र जनकपुर खेल्दै

वेबस्टोरिज

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ