अनलाइन टिभी पत्रकार संघ मोरङको अध्यक्षमा रमेश भण्डारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१७ वैशाख, काठमाडौं । अनलाइन टिभी पत्रकार संघ मोरङको प्रथम अधिवेशनबाट अध्यक्षमा रमेश भण्डारी सर्वसम्मत चयन भएका छन् । आज मोरङको उर्लाबारीमा सम्पन्न अधिवेशनले भण्डारीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो।
नवगठित समितिको उपाध्यक्षमा सङ्गिता कार्की, सचिवमा विजय धिमाल र कोषाध्यक्षमा देव राई चयन भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरूमा लक्ष्मीकुमार तामाङ, विवेक हिङमाङ र मनिता विश्वकर्मा रहेका छन्।
कार्यक्रम मोरङ क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । सञ्चार क्लब नेपालका अध्यक्ष घनश्याम भण्डारी, अनलाइन टिभी पत्रकार संघ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष किसोर श्रेष्ठ, कोशी प्रदेश सचिव सरोज बस्नेत, इलाका प्रहरी कार्यलय उर्लाबारीका प्रहरी निरीक्षक नवीन ओली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
