यी हुन् रास्वपा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू (नामावली)

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- रास्वपाले चितवनमा हुने महाधिवेशनका लागि ४,००० प्रतिनिधिको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।
- रास्वपाले प्रदेश सभापतिहरू पदेन रहने गरी १५१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।
- नयाँ विधान अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट ९९ जना र सभापतिबाट ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुनेछन् ।
७ असार, काठमाडौं । चितवनमा आयोजित रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी हुने चार हजार प्रतिनिधिहरुको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक भएको छ ।
निर्वाचन आयोग प्रमुख भुवन केसीले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको जानकारी दिँदै नामावलीमाथि कुनै दाबी विरोध भए महाधिवेशन सचिवालयको कार्यालय (चितवन औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल)मा सम्पर्क राख्न भनेका छन् ।
रास्वपाले प्रदेश सभापतिहरु पदेन रहने गरी १५१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ । हाल रास्वपामा १२१ केन्द्रीय सदस्य छन् ।
अब रास्वपामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ९९ जना र सभापतिबाट मनोनीत ५१ जना केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् ।
प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित पाँच–पाँच जना केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।
हेर्नुहोस् रास्वपाले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नामावली–
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