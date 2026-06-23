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नर्भिक अस्पतालको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय न्युरो-अन्कोलोजी सम्मेलन सम्पन्न

२०८३ असार १४ गते १६:२९ २०८३ असार १४ गते १६:२९

अनलाइनखबर

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नर्भिक अस्पतालको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय न्युरो-अन्कोलोजी सम्मेलन सम्पन्न

News Summary

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  • नर्भिक अस्पतालको आयोजनामा काठमाडौंमा सम्पन्न दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय न्युरो-अन्कोलोजी सम्मेलनमा मस्तिष्क ट्युमरको उपचार र निदानका नवीनतम प्रविधिबारे गहन छलफल भएको छ।

काठमाडौं । थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालको आयोजना तथा नेपलिज सोसाइटी अफ न्युरोसर्जन्सको सहयोगमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय न्युरो-अन्कोलोजी सम्मेलन ‘न्युरोअन २०२६’ सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलन यही असार १२ र १३ गते आयोजना भएको थियो । सम्मेलनमा नेपाल तथा भारतका ख्यातिप्राप्त न्युरोसर्जन, रेडियसन अन्कोलोजिस्ट, मेडिकल अन्कोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, प्याथोलोजिस्ट तथा अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागी विशेषज्ञहरूले मस्तिष्क ट्युमरको निदान, शल्यचिकित्सा तथा उपचारमा भएका पछिल्ला वैज्ञानिक प्रगति, आधुनिक प्रविधि तथा वहुविषयगत उपचार प्रणालीबारे आफ्नो अनुभव र अनुसन्धान प्रस्तुत गरेका थिए ।

सम्मेलनका अवसरमा न्युरोसर्जरी तथा न्युरो–अन्कोलोजी क्षेत्रमा पुर्‍याएको विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै भारतका प्रा.डा. वी. राजशेखर, प्रा.डा. सुरेश नायर तथा नेपालका प्रा.डा. गोपालरमण शर्मा, प्रा.डा. प्रकाश बिष्ट, प्रा.डा. बसन्त पन्त, प्रा.डा. पवनकुमार सुल्तानिया र स्व. प्रा.डा. उपेन्द्रप्रसाद देवकोटालाई विशेष सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।

समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नर्भिक अस्पतालका संरक्षक वसन्तकुमार चौधरीले नेपालमा मस्तिष्क ट्युमर उपचारलाई अझ प्रभावकारी, आधुनिक र गुणस्तरीय बनाउन यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे ।

आयोजक अध्यक्ष प्रा. डा. राजीव झाले सम्मेलन सफल बनाउन योगदान पुर्‍याउने सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता, सहभागी, सहयोगी संस्था तथा आयोजक टोलीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।

यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमले नेपालमा न्युरो-अन्कोलोजी सेवाको विकास, विशेषज्ञबीचको सहकार्य तथा बिरामी उपचारको गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास डा. झाले व्यक्त गरे ।

नर्भिक अस्पताल न्युरो-अन्कोलोजी सम्मेलन
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
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