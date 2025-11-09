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बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २५ गते ११:०२

२५ असार, काठमाडौं । बाल मन्दिरको जग्गा भाडासम्बन्धी विवादमा तीन जना पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तीन जनालाई पक्राउ गरेको हो । सीआईबीका एसएसपी अनुपमशम्शेर जबराले तीन जनालाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरे ।

‘विभिन्न तीन जनालाई पक्राउ गरेका छौं । उहाँहरुमाथि अनुसन्धान बढ्छ’, एसएसपी जबराले भने ।

पक्राउ परेकाहरुको नाम भने प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन ।

बालमन्दिर जग्गा प्रकरण
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