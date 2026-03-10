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ग्यास अभाव नभएको निगमको दाबी, भन्यो- अनावश्यक भण्डारण नगर्नुस्

३१ असारदेखि १४.२ किलोको भरी ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरण सुरु भएपछि बजारमा एक्कासि माग बढेको र अभाव हल्ला फैलिएको निगमको दाबी छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १९:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल आयल निगमले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको पर्याप्त मौज्दात रहेको भन्दै अनावश्यक भण्डारण नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।
  • निगमले साउन महिनाको ग्यास आयातको परिमाण वृद्धि गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाएको र बजारमा ग्यासको कुनै अभाव नरहेको जनाएको छ ।
  • काठमाडौंमा उच्च माग सम्बोधन गर्न निगमले टेकुबाट ग्यास बिक्री सुरु गर्दै ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीलाई प्राथमिकता दिन विक्रेतालाई निर्देशन दिएको छ ।

१९ साउन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कुनै अभाव नरहेको फेरि दाबी गरेको छ ।

ग्यास आयात तथा बिक्री वितरण नियमित भइरहेको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर हुने भन्दै निगमले उपभोक्तालाई अनावश्यक  ग्यास खरिद गरी भण्डारण (होर्डिङ) नगर्न आग्रह गरेको छ ।

३१ असारदेखि १४.२ किलोको भरी ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरण सुरु भएपछि बजारमा एक्कासि माग बढेको र अभाव हल्ला फैलिएको निगमको दाबी छ ।

मासिक औसत खपत ४७ हजार टन रहेकोमा १ देखि १८ साउनसम्म ३१ हजार ८ सय १६ टन ग्यास आयात भइसकेको निगमको तथ्यांक छ ।

आयातको यो तथ्यांकले आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको पुष्टि गर्ने निगमको भनाइ छ । यद्यपि, वर्तमान आकस्मिक माग वृद्धि ध्यानमा राख्दै निगमले यस महिनाको ग्यास आयात परिमाण समेत बढाइसकेको बताएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको उच्च माग सम्बोधन गर्न र उपभोक्तालाई सहज बनाउन निगमले १६ साउनदेखि टेकुस्थित आफ्नै कार्यालयबाट समेत विभिन्न ब्रान्डका ग्यास बिक्री व्यवस्था मिलाएको छ ।

बिहान ११ देखि साँझ ५ बजेसम्म सम्बन्धित उद्योग मार्फत नेपाल ग्यास, एचपी ग्यास, एभरेस्ट ग्यास, सुगम ग्यास र श्रीराम ग्यासका सिलिन्डर वितरण भइरहेका छन् । साथै, उपभोक्ताको सहजताका लागि उद्योगीलाई आफ्नै उद्योग परिसरबाट पनि ग्यास बिक्री गर्न निगमले अनुरोध गरेको छ ।

निगमले विक्रेतालाई घरायसी प्रयोजनका उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन, खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बरको रेकर्ड राख्न र विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीलाई ग्यास वितरणमा पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ ।

बजारमा ग्यास नपाएको खण्डमा गुनासो सुनुवाइ गर्न निगमले काठमाडौं उपत्यकाका लागि कार्यालय समयभित्र सम्पर्क गर्न सकिने गरी हटलाइन नम्बर (०१–५९७१९०२) सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

यसैगरी उपत्यका बाहिरका उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका साथै झापा, वीरगञ्ज शाखा तथा नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर (धनुषा) इन्धन डिपोमा सम्पर्क अधिकारीहरू तोकेर उनीहरूको फोन नम्बर समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

 

अभाव ग्यास अभाव नेपाल आयल निगम
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