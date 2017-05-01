+
English edition

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

सन्त गाहा मगर

२०८३ जेठ १९ गते १८:१५
सन्त गाहा मगर

सन्त गाहा मगर २०८३ जेठ १९ गते १८:१५

शाही चिकित्सक डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका भनाइबाट  स्पष्ट हुन्छ— ‘सम्भवत: विश्व इतिहासमै पहिलो पटक एक मृत व्यक्तिलाई राजा घोषणा गरिएको थियो । र, तीन दिनसम्म राष्ट्रप्रमुख थिए ।’

१९ जेठ, काठमाडौं । २० जेठ २०५८, शनिबार बिहान ९ बजे । राजसभा स्थायी समितिको आपतकालीन बैठक समितिका सभापति डा. केशरजंग रायमाझीको नेतृत्वमा कान्तिपथस्थित बहादुर भवनमा बस्यो, यो त्यही भवन हो जहाँ अहिले निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय छ ।

बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सभामुख तारानाथ रानाभाट, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डा. मोहम्मद मोहसिन, प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल उपस्थित थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, प्रधानसेनापति, महान्यायाधिवक्ता लगायत पनि बैठकमा उपस्थित थिए ।

बैठकको एजेन्डा सामान्य थिएन । यो बैठकले नेपाल अधिराज्यलाई नयाँ महाराजाधिराज दिंदै थियो । किनकि तत्कालीन महाराजाधिराज वीरेन्द्रको हत्या भइसकेको थियो । नयाँ राजा घोषणा गर्ने संवैधानिक अधिकार राजसभा स्थायी समितिलाई थियो । बैठकले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रलाई नयाँ राजा घोषणा गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

नयाँ राजा घोषणा भएको समाचार देश–विदेशमा फैलियो, तर राजा दीपेन्द्र स्वयंले भने यो पत्तो पाएनन् । अघिल्लो राति नारायणहिटी दरबारमा भएको नरसंहारमा महाराजाधिराज वीरेन्द्र, महारानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारीहरू श्रुति, शान्ति, शारदा, शाहजादी जयन्ती र कुमार खड्गविक्रम शाहको मृत्यु भइसकेको थियो । अचेत अवस्थामा रहेका दीपेन्द्र र उनका काका धीरेन्द्र्रको छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा उपचार चलिरहेको थियो । यसरी, विश्वकै राजनीतिक इतिहासमा नेपालले यस्तो राजा पाएको थियो, जो सिंहासनमा होइन, मृत्युशय्यामा थिए ।

प्रारम्भिक सूचनामै भनिएको थियो कि युवराज दीपेन्द्रले नै राजपरिवारको नरसंहार गरेका हुन् । तर उनी यस्तो आरोपित व्यक्ति भए जसलाई न अदालतले सुन्न पायो, न जनताले देख्न पाए । अझ, नरसंहार गरेको भनी प्रारम्भिक रूपमै आरोपित व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारीमा किन राखियो ? यो संवैधानिक बाध्यता थियो कि राजनीतिक व्यवस्थापन ? जब–जब दरबार हत्याकाण्डको चर्चा हुन्छ, यही प्रश्न दोहोरिन्छ ।

दीपेन्द्र गम्भीर घाइते रहेको र उनको उपचार जारी रहेको भनिएको थियो । तीन दिनसम्म यही भनियो । तर नेपाल अधिराज्यका नयाँ महाराजाधिराज अचेत मात्रै थिए कि निर्जीव भइसकेका थिए ? के उनी जीवित त थिए ? कि नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई गद्दी सुम्पिएको थियो ? अर्को जटिल प्रश्न यही हो ।

उनलाई कन्पट्टीमा गोली लागेको र गोली टाउको वारपार भएको भनिएको थियो । त्यसपछि पनि उनी तीन दिनसम्म जीवित रहने सम्भावना कति थियो ? अनि उनी मृत थिए भने के उद्देश्यले उनलाई राजा घोषणा गरिएको थियो ? यो प्रश्नले अर्को प्रतिप्रश्न जन्माउँछ– खासमा दीपेन्द्र पीडक थिए कि पीडित ? यो फिचरमा यो विषयमा तथ्यगत विश्लेषण गरिनेछ ।

‘नयाँ राजा घोषणा गरियो, तर राज्यारोहण गर्न सकिएन । परम्परा अनुसार राजाको स्वर्गारोहण हुँदा पहिला नयाँ राजाको राज्यारोहण गर्ने अनि मात्र स्वर्गीय राजाको दाहसंस्कार गर्ने अभ्यास थियो । यस पटक त्यसो गर्न सकिएन । यस्तो भएको पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नै थियो ।’

नारायणहिटी दरबारभित्र रहेको विश्राम कक्ष (तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर)

यो भनाइ हो तत्कालीन दरबारका सैनिक सचिव विवेककुमार शाहको । तत्कालीन दरबारका सैनिक सचिव शाहले आफ्नो पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ मा यो लेखेका छन् । सैनिक सचिव दरबारमा खटिने सेनाको सबैभन्दा माथिल्लो दर्जाको अधिकारी हो । दरबार र सेना बीच संवाद र समन्वय सैनिक सचिव मार्फत हुन्थ्यो ।

पहिला नयाँ राजाको राज्यारोहण गर्ने अनि मात्र स्वर्गीय राजाको दाहसंस्कार गर्ने अभ्यास विपरीत काम गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी आइपुगियो ? यसका लागि घटना विवरण फेरि एकपटक स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । घटना विवरण सम्झन एकपटक दरबारको फन्को लगाउनुपर्ने हुन्छ । किनकि यी संरचनाको प्रसंग १९ जेठको त्यो कालरात्रिसँग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिन्छ ।

नारायणहिटी दरबार भन्नेबित्तिकै परम्परागत प्यागोडा शैलीको छाना भएको ‘सिग्नेचर बिल्डिङ’ को सम्झना आउँछ । हो, वि.सं. २०२० को दशकमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको योजना अनुसार अमेरिकी आर्किटेक्ट बेन्जामिन पोल्कको डिजाइनमा नेपाली आर्किटेक्ट शंकरनाथ रिमालको नेतृत्वमा यो भवन बनेको थियो ।

धेरैजसो औपचारिक कार्यक्रम यही ‘सिग्नेचर बिल्डिङ’ भित्र हुने भए पनि दरबार परिसरभित्र एक दर्जनभन्दा बढी संरचना छन् । राजतन्त्र भएको बेला मात्र होइन, आज पनि धेरैजसो क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेध छ । तर राजसंस्थाको शक्ति, कूटनीति र प्रशासन सञ्चालनका लागि डिजाइन गरिएको मुख्य भवन भने नारायणहिटी संग्रहालयका रूपमा सर्वसाधारणका लागि अहिले खुला छ ।

यो भवनभित्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण गोरखा बैठक हो, जहाँ राजसिंहासन राखिएको थियो र अहिले पनि छ । राजाद्वारा राष्ट्रिय घोषणा, महत्वपूर्ण राज्य सम्बोधन तथा उच्चस्तरीय औपचारिक समारोह गोरखा बैठकबाट हुने गर्थे । त्यसैगरी कास्की सदन अर्को प्रमुख हल हो, जहाँ विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरूको स्वागत हुन्थ्यो भने राजदूतहरूले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्थे । प्रधानमन्त्रीहरूको शपथग्रहण तथा राजासँग औपचारिक भेटघाट पनि यही सदनमा हुन्थ्यो ।

अर्को महत्वपूर्ण स्थान डोल्पा सदन हो, जुन विशिष्ट अतिथिहरूका लागि अवलोकन कक्षका रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो । त्यहाँबाट उनीहरूले सीमित रूपमा औपचारिक कार्यक्रमहरू हेर्न सक्थे । यसका साथै दरबारभित्र नेपालका विभिन्न जिल्लाका नाममा नामकरण गरिएका धेरै कक्ष छन् । ती कक्षहरूको प्रयोग मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँग बैठक, प्रतीक्षा कक्ष, औपचारिक भेटघाट तथा चाडपर्व र विशेष समारोहका लागि गरिन्थ्यो ।

समग्रमा नारायणहिटी दरबारको संरचना शक्ति–स्तर अनुसार स्थान विभाजन गरिएको प्रणालीमा आधारित थियो । जहाँ प्रवेशद्वारदेखि सिंहासन कक्षसम्म पुग्दा राजनीतिक शक्तिको स्तर क्रमश: बढ्दै जान्थ्यो ।

अब क्रमश: दरबारको पूर्वतर्फबाट अघि बढौं । मूल भवनको दायाँ अर्थात् पूर्वतिर महेन्द्र मञ्जिल छ, यो तत्कालीन राजा महेन्द्रको निवास थियो । करिब–करिब जयनेपाल सिनेमाको पारिपट्टि पर्खालभित्रको यो भवनमा अहिले पनि महेन्द्रकी रानी रत्नको निवास छ । त्यस्तै अझै अगाडि उत्तरतिर श्रीनिवास छ, यो तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निवास थियो । यहाँ राजा–रानी बाहेक उनीहरूका सन्तान दीपेन्द्र, श्रुति र निराजनका पनि खोपी थिए ।

श्रीनिवास (तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर)

उत्तरतिर सेनाको ब्यारक थियो र छ । खास यो ब्यारेकको प्रमुख जिम्मेवारी राजदरबारको सुरक्षा हो । दरबारभित्र दुई बाहिनी थिए । दरबारको बाहिरी सुरक्षा शाही रक्षा बाहिनीले हेर्थ्यो । जसअन्तर्गतका दुई बटालियनमा १६ सयदेखि २००० सैनिक हुन्थे । त्यस्तै, दरबारको भित्री सुरक्षा शाही रक्षक सैनिक प्रहरीले गर्दथ्यो । अहिले यसलाई विशेष सुरक्षा दल भनिन्छ । र यो फौज नारायणहिटीभित्रै छ ।

त्यो बेला शाही रक्षक सैनिक प्रहरीमा ३०० देखि ४०० सैनिक खटिएका हुन्थे । उनीहरूले भीआईपी सुरक्षाको विशेष तालिम प्राप्त गरेका हुन्थे । अझ, भीआईपी विशेषको सुरक्षाका लागि एडीसी अर्थात् शाही पाश्र्ववर्ती खटिएका हुन्थे । तर दुर्भाग्य, दुई हजारभन्दा बढी सैनिकको सुरक्षा घेरामा रहेको राजपरिवार जोगिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

ब्यारेक र दरबारको मुख्य भवनको बीचमा मङ्गल सदन थियो । यो तत्कालीन महाराजाधिराज वीरेन्द्रको कार्यालय भवन हो । सबैभन्दा पश्चिममा केशर महलतर्फको गेटैमा एउटा भवन छ । यो दरबारको सचिवालय हो । जहाँ दरबारका कर्मचारीहरू काम गर्थे । यो भवनबाट केही उत्तरतिर झण्डै लैनचौरतर्फको पर्खालभित्र त्रिभुवन सदन थियो । दरबार हत्याकाण्डको ग्राउण्ड जिरो यही हो । दरबार हत्याकाण्डपछि भत्काइएको यो सदन पुन:निर्माण गरिएको छ ।

त्रिभुवन सदनको भुइँतल्लामा बिलियार्ड हल थियो जहाँ जमघट आयोजना हुन्थ्यो । माथिल्लो तलामा भने दीपेन्द्रको खोपी थियो । यसरी दीपेन्द्रका दुई खोपी थिए, एउटा वीरेन्द्रको निवास श्रीनिवासमा, अर्को त्रिभुवन सदनमा पनि ।

हरेक महिनाको तेस्रो शुक्रबार नारायणहिटी दरबारमा पारिवारिक जमघट आयोजना गर्ने परम्परा थियो । त्यसैको निरन्तरतामा १९ जेठको शुक्रबार भोज हुँदैथियो । यस्तो जमघट त्रिभुवन सदनमा हुन थालेको करिब दुई वर्षजति भएको थियो । त्यसअघि यस्तो भोजका लागि नारायणहिटी दरबारकै पूर्व भागतर्फ महेन्द्र मञ्जिलसँगैको त्रिशूल सदन रोजिन्थ्यो ।

अब एकछिन टाइम ट्राभल गरौं ।

मिति: २०५८ जेठ १९, शुक्रबार

स्थान: नारायणहिटी दरबार, त्रिभुवन सदन

आमन्त्रित थिए, राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, मुमाबडामहारानी रत्न, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुति, श्रुतिका श्रीमान् कुमार गोरखशमशेर राणा ।

त्यस्तै राजाका माइला भाइ ज्ञानेन्द्रकी श्रीमती कोमल, छोरी प्रेरणा, छोरा तथा शाहजदा पारस र पारसकी श्रीमती हिमानी ।

राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ धीरेन्द्र, उनका छोरीहरू शीताष्मा, पूजा, दिलाशा र ज्वाइँ राजीव शाही ।

राजाका दिदीबहिनीहरू शान्ति, शारदा र शोभा, शारदाका श्रीमान् कुमार खड्गविक्रम शाह । त्यस्तै वीरेन्द्रका काका बसुन्धराकी श्रीमती हेलेन, उनकी छोरीहरू जयन्ती शाह र केतकी चेस्टर तथा आफन्तहरू रविशमशेर राणा, महेश्वरकुमार सिंह पनि जमघटमा आमन्त्रित थिए ।

राजपरिवारका सदस्य र शाही नातेदारलाई आमन्त्रण गर्ने शुक्रबारे जमघटका पाहुना प्राय: यिनै हुन्थे ।

तर यो जमघटमा धीरेन्द्रकी श्रीमती प्रेक्षा र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र उपस्थित थिएनन् । दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए । प्रेक्षाको अवसान भने एउटा दुर्घटनामा कसरी भयो ? त्यो प्रसङ्ग फेरि जोडिनेछ ।

नारायणहिटीको त्यो कालरात्रिमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह भने पोखरामा थिए । उनी आफू अध्यक्ष रहेको तत्कालीन महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको कामको सिलसिलामा पोखरा गएका थिए ।

समय:

साँझ ७:३० बजे  युवराज दीपेन्द्र साढे सात बज्नुअघि नै जमघटस्थल पुग्छन् । किनकि उनी यो जमघटका मुख्य आयोजक थिए । त्यसपछि क्रमश: अतिथिहरू आउन थाल्छन् ।

युवराज दीपेन्द्रले त्रिभुवन सदनको बिलियार्ड कक्षमा केही समय बिलियार्ड खेलेको र ह्विस्की पिएको उनका शाही पाश्र्ववर्ती गजेन्द्र बोहराले बताएका छन् ।

‘सरकार एक्लै बिलियार्ड खेलिबक्स्यो । म बल मिलाइदिन्थें । आफैं एक्लै खेलिबक्स्यो । माथिबाट एउटा ड्रिङ्स झिकाउन हुकुम भयो र मैले अर्दलीलाई झिकाएँ र एक पेग राख्न हुकुम भए अनुसार एक पेग फेमस ग्राउस ह्विस्की राखेर म निस्कें र म आएर आफ्नो अफिसमा बसें’, बोहराले छानबिन समितिलाई दिएको बयानमा भनेका छन् ।

२०५८ को दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा पहिले वरिष्ठ फोटो पत्रकार मीनरत्न बज्राचार्यले हेलिकप्टरबाट लिएको नारायणहिटी दरबारको तस्वीर । हाइलाइट गरिएका नम्बरहरू क्रमशः १– पश्चिम गेट, २– त्रिभुवन सदन (जहाँ दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो), ३– श्री सदन (वीरेन्द्र निवास) ४, महेन्द्र मञ्जिल (रत्न निवास), ५– मंगल सदन (वीरेन्द्रको अफिस), ६– दरबारको मुख्य भवन । तस्वीरहरूः मीनरत्न बज्रचार्य

८:०० बजे दीपेन्द्र आफैं मोटर चलाएर हजुरआमा रत्नलाई लिन महेन्द्र–मञ्जिल पुग्छन् । ‘करिब ८ बजेतिर युवराजाधिराज सरकार त्यहाँ सवार होइबक्स्यो, मुमा बडामहारानी सरकारको सवारी लिन जान्छु, को जाने हो भनेर हुकुम भयो, म जानुपर्ने हुँदा म उठें र मुमा बडामहारानी सरकारको सवारी लिन सरकार र म गाडीबाट मुमा बडामहारानी सरकार राज हुने महेन्द्र मञ्जिल गयौं’ बोहराले भनेका छन्, ‘त्यसपछि मुमा बडामहारानी सरकारको सवारी चलाएर फिर्ती सवारी होइबक्स्यो । ड्राइभर र म, युवराज सरकारको मोटरमा पछिपछि लागेर फर्क्यौं ।’

रानी रत्नलाई बिलियार्ड कोठाको पूर्वतर्फ रहेको सानो बैठक कोठामा पुर्‍याइन्छ । उनी त्यहाँ देउरानी हेलेन शाहसँग कुरा गरेर बस्छिन् । उता, बिलियार्ड खेलिरहेका दीपेन्द्रले ८:१२ बजे देवयानी राणालाई फोन गर्छन् । दीपेन्द्र र देवयानी बीचको सम्बन्धबारे निकटस्थहरू समेत जानकार थिए । फोनमा १ मिनेट १४ सेकेन्ड संवाद हुन्छ ।

८:१९ बजे दीपेन्द्रले बिलियार्ड कोठाबाटै बडीगार्ड गजेन्द्र बोहरालाई मोबाइलमा फोन गरेर चुरोट ल्याउन निर्देशन दिन्छन् । गजेन्द्र बोहराले दीपेन्द्रका शाही अर्दली रामकृष्ण केसीलाई चुरोट ल्याउन पठाउँछन् । आदेश पालना गर्दै अर्दली केसीले ‘विशेष प्रकारको’ चुरोट बिलियार्ड कोठाको पूर्व ढोकामा गएर पारसलाई दिन्छन् ।

विशेष प्रकारको भनेको ?

‘गाँजा भरेको चुरोट ल्याऊ भन्नुभएको रहेछ । अनि म बिलियार्ड हलको त्यो मेन ढोकामा पुगेपछि पारस सरकारलाई टक्र्याएँ । भित्रचाहिं म छिरिनँ’ शाही अर्दली रामकृष्ण केसीले भनेका छन् । चुरोट शाहजादा पारसले दीपेन्द्रलाई लगिदिन्छन् ।

तर, एकैछिनमा शरीर थाम्न नसकेर ढलपलाउँदै गरेका दीपेन्द्रलाई अधिराजकुमार निराजन, शाहजादा पारस, कुमार गोरख र डा. राजीव शाहीले त्रिभुवन सदनभित्र रहेको युवराजको खोपीमा लगेर राख्छन् । यहाँ प्रश्न उठ्छ, एक–दुई पेग ह्विस्कीले नै दीपेन्द्र शरीर थाम्न नसक्ने गरी ढलपलाएका थिए ?

सम्भावना अनेक छन्,

दीपेन्द्रले त्योभन्दा बढी नै पिइसकेका थिए ?

उनले मदिरा लागेको अभिनय गरिरहेका थिए ?

वा भाष्य त्यस्तो बनाइएको हो ?

८:२५ बजे दीपेन्द्र र देवयानी बीच मोबाइलमा फेरि कुराकानी हुन्छ । अघिल्लो कुराकानीको ठीक १३ मिनेटपछि । अघिल्लो पटक सवा मिनेट मात्र कुरा भएको थियो । यसपालि भने ४ मिनेट १४ सेकेन्ड । आफूसँग कुरा हुँदा दीपेन्द्रको स्वर लर्बराइरहेको र संवाद पूरा नहुँदै दीपेन्द्रले फोन राखेको देवयानीको भनाइ छ ।

‘त्यसपछि… मैले सरकारको मोबाइलमा फोन लगाएँ, घण्टी गयो । गयो, गयो, गयो, सरकारले फोन उठाइबक्सेन । जब सरकारले फोन उठाइबक्सदैनथ्यो, अटोमेटिकल्ली ड्युटीको एडीसीलाई कल ट्रान्सफर हुन्थ्यो । त्यो दिन पनि ट्रान्सफर भयो’ देवयानी राणाले छानबिन समितिसँग भनेकी थिइन्, ‘ट्रान्सफर हुने बेलामा ड्युटी एडीसीले फोन उठायो । अनि मैले उहाँलाई भने सरकारको स्वर अलिकति लर्बराइरहेको छ, गाथमा आराम छैन कि ? … मैले उहाँलाई एकचोटि माथि खोपीमा गएर हेर्नुहुन्छ कि भनेर रिक्वेस्ट गरें ।’

दीपेन्द्रसँग संवाद भएको रात देवयानी नेपालमै थिइन् । दरबार हत्याकाण्डपछि उनी भारत गएकी थिइन् । छानबिन समितिले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत देवयानीको बयान लिएको थियो ।

देवयानीको आग्रह अनुसार एडीसी गजेन्द्र बोहराले दीपेन्द्रका अर्दली रामकृष्ण केसी र द्वारेआमा जमुना अधिकारीलाई खोपीमा पठाउँछन् । त्यहाँ पुग्दा युवराज दीपेन्द्र भुइँमा पल्टिराखेका हुन्छन् । उनले शरीरको माथिल्लो कपडा फुकाल्न खोजेका हुन्छन् । केसी र अधिकारीले लुगा फुकाल्न सहयोग गर्छन् ।

कपडा फुकालिसकेपछि दीपेन्द्र बाथरूम जान्छन् । बाथरूमबाट उनले वाक्–वाक् गरेको आवाज बाहिरसम्म आउँछ । ‘बाथरुम बाहिर बस्यौं । के गरिबक्सन्छ भनेर बस्दा बाथरुममा वा–वा गरिबक्सियो । ढोका लक लगाइबक्सेको थियो भित्रबाट । के गरिबक्सन्छ भनेर हेर्दा बाथरुमबाट निस्किबक्सेपछि तिमीहरू सुत्न जाओ भन्नुभयो’, द्वारेआमा अधिकारीको भनाइ छ ।

त्यतिन्जेलसम्म पनि राजा वीरेन्द्र भने जमघटमा आइपुगेका थिएनन् । ८:३५ बजे मात्र राजा वीरेन्द्र मङ्गल सदनस्थित आफ्नो कार्यालयबाट पैदल हिंड्दै त्रिभुवन सदनतर्फ लाग्छन् । मङ्गल सदन र त्रिभुवन सदन बीचको दूरी करीब १५० मिटर छ । ‘हिंड्दै गर्दा महाराजाधिराजका पाइला अचानक रोकिए । म पनि पछाडि थामिएँ । सरकारले मास्तिर बिजुलीको खम्बातिर नजर फर्काइबक्स्यो । अनि मर्जी भयो, यहाँको बत्ती किन बलेन ? दीपेन्द्रको एडीसीलाई तुरुन्त खबर गर’ राजा वीरेन्द्रका शाही पाश्र्ववर्ती सुन्दरप्रताप राना आफ्नो पुस्तक ‘दरबारको दु:खान्त’मा लेख्छन् ।

त्यसपछि राजा वीरेन्द्र त्रिभुवन सदनमा पुगेर मुमाबडामहारानी रत्नसँग ढोग्दै भलाकुसारी गरेर बिलियार्ड कोठामा प्रवेश गर्छन् । रत्न बिलियार्ड हल अगाडिको कोठामा थिइन् ।

८:३९ बजे दीपेन्द्रले मोबाइलबाट देवयानीलाई फेरि फोन गर्छन् । यसपटक ३२ सेकेन्ड कुरा हुन्छ । ‘सरकारको फोन आयो । अनि हुकुम भयो मलाई, भोलि बिहान मात्र तिमीलाई फोन गर्छु । गुडनाइट भनेर हुकुम भो । अनि मैले पनि गुडनाइट भनें । त्यसपछि फेरि हुकुमभयो । अब म सुत्न लागेको छु है । म भोलि बिहान फोन गर्छु, गुडनाइट भनी फेरि राखिबक्सियो’, देवयानीको भनाइ छ ।

८:४० बजे देवयानीलाई ‘गुडनाइट’ भनेको क्षणभरमै दीपेन्द्र सैनिक कम्ब्याट पोशाक लगाएर हातहतियार बोकेर खोपी बाहिर निस्किंदै थिए । बाहिर निस्कन लागेका युवराजलाई अर्दली रामकृष्ण सोध्छन्, ‘इमर्जेन्सी ब्याग टक्राउँ, सरकार ?’

‘पर्दैन अहिले’ दीपेन्द्रले जवाफ दिन्छन् ।

वेदरप्रुफ ज्याकेट, स्प्रे, एक्स्ट्रा ब्याट्री जस्ता सामान हुने इमर्जेन्सी ब्याग सधैं तयारी अवस्थामा राखिएको हुन्थ्यो । तर, उनलाई त्यो चाहिएको थिएन । कम्ब्याट सैनिक पोशाक लगाएका दीपेन्द्रले दुईतर्फ राइफल र १२ बोर भिरेका थिए । उनी खोपीबाट तल झरेर बिलियार्ड कोठातर्फ प्रवेश गर्छन् ।

दीपेन्द्रले देवयानीसँग फोन गर्दाको क्षण ब्वाइज भनिने दरबारका सेवक बच्चुराम केसी दीपेन्द्रको खोपीमा पुगेका थिए । केसीको भनाइ छ, ‘घटना घट्नुभन्दा दुई मिनेट अगाडि म कोल्ड ड्रिङ्क्स लिएर गएको थिएँ । त्यहाँबाट फर्केर अलि वर बैठकको ढोकाको १० मिटर जति उत्तर साइडमा पुग्दा युवराज सरकार आर्मीको चुस्ता (ड्रेस) मा सवारी होइबक्स्यो । अगाडि गन भिरिबक्सेको थियो । त्यसबेलासम्म मैले उभिएर हेरिरहेको थिएँ । कतै सवारी हुन लाग्यो भन्ठानें मैले । त्यसपछि ढोकाबाट छिर्नेबित्तिकै फायरिङ गर्न शुरु गरिबक्स्यो, त्यसपछि मलाई डर लाग्यो; मेरो मुटु काम्यो । म दौडेर भागें ।’

दीपेन्द्रले हतियार बोकेर खोपीबाट बाहिर निस्कँदा पनि शुरुमा उनकै सहयोगीलाई पनि अनौठो लागेन । किनकि दीपेन्द्र सेनाका कर्णेल कमान्डेन्ट थिए । यो मानार्थ पद भए पनि जङ्गी पोशाक लगाउने र हतियार बोक्ने सुविधा उनलाई थियो । उनीसँग अटोमेटिक सब–मेसिनगन, एम–१६ राइफल, १२ बोर र पिस्तोल गरी कम्तीमा चार हतियार थिए ।

राजा वीरेन्द्रको परिवार (फाइल तस्वीर)

सैनिक कम्ब्याट पोशाकमा बिलियार्ड कोठामा प्रवेश गरेका दीपेन्द्रले कालो रङको मेसिनगनबाट कोठाको सिलिङ र पश्चिम भित्तातर्फ फायरिङ गर्छन् । बिलियार्ड टेबलको पूर्व छेउमा उभिएर राजा वीरेन्द्र आफन्तहरूसँग कुरा गरिरहेका थिए । युवराज दीपेन्द्र मेसिनगनले राजा वीरेन्द्रमाथि फायर गर्छन् । वीरेन्द्र ढलेपछि दीपेन्द्र पछाडि सर्दै बिलियार्ड कोठाबाट बाहिर निस्कन्छन् । बिलियार्ड कोठाको पूर्वतर्फ भित्री बगैंचाको छेउकै उत्तरतर्फ झ्याङ थियो । त्यहाँनजिक १२ बोरको बन्दुक फ्याँकेर उनी लगत्तै भित्र बिलियार्ड कोठामा प्रवेश गर्छन् । लाइट र टेलिस्कोप सहितको राइफल सोझ्याउँदै आएर पुन: राजा वीरेन्द्र, कुमार गोरखशमशेर राणा, धीरेन्द्र शाह र कुमार खड्गविक्रम शाह समेतलाई फायरिङ गरी पछाडि सर्दै ढोकामा पुग्छन् ।

शाहजादा पारसको बयान यही छ । पारसको बयान छ, शुुरुमा तीन राउन्ड फायर भएको आवाज सुनियो । महाराजाधिराजले के गरेको मात्र हुकुम भएको थियो, ड्याङ–ड्याङ, एउटा यस्तोमा गोली लाग्यो । महाराजाधिराज ढलिबक्स्यो । म र राजीव सँगसँगै कुदेर गयौं । डा. राजीव महाराजाधिराज भएको ठाउँमा कुद्न भ्यायो । मलाई चाहिं अधिराजकुमारी शोभाले जान दिइबक्सेन, “तिमी त्यही बस, हिंड्ने होइन” हुकुम भयो ।’

बाहिर गएका दीपेन्द्र फर्किएर आएर वीरेन्द्रमाथि फेरि गोली चलाएको पारसको भनाइ छ । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘युवराजाधिराज सरकार फेरि फर्केर सवारी भयो । महाराजाधिराजलाई हानिबक्सेको देखें । धीरेन्द्र सरकारलाई हानिबक्सेको देखें । धीरेन्द्र सरकार ढलिबक्सेबित्तिकै त एकपछि अर्को को ढल्यो, त्यसपछि राम्रोसँग भन्न सक्दिनँ ।’

राजालाई गोली कसरी लाग्यो ? यो विषयमा राजा वीरेन्द्रका काका बसुन्धराकी छोरी केतकी चेस्टरले अलिक विस्तृतमा बयान दिएकी छन् । ‘हामी गफ गर्दै थियौं । त्यसपछि मैले देखेको चाहिं मेन ढोकाबाट दीपेन्द्र शाह सेल्फ कम्ब्याट युनिफर्ममा दुई वटा बाहुलीमा एउटा–एउटा मेसिनगन बोकेर सवारी भयो । महाराजाधिराजभन्दा करिब १० फिट यता राज भइकन त्यसपछि डङ्ग गोलीको आवाज सुनें । तर मलाई गोली भने लागेको थिएन । हामी हेर्दाहेर्दै जिल्ल परेर एकदम दायाँ बाहुलीमा भएको बन्दुक माथितिर रहेछ र माथितिर ताकिरहेको थियो । त्यसपछि मलाई गन्ध आयो । मैले मेरो दिज्यूलाई ‘यो त बारुद हो कि गन ?’  भनेर बिन्ती गरें । त्यति गर्दा पनि के भएको हो भन्ने बुझिएन ।’

दीपेन्द्र फरक्क फर्किएर बाहिरतिर गएपछि आफूहरूले वीरेन्द्रतर्फ थप ध्यान दिएको केतकीको भनाइ छ । ‘महाराजाधिराजको शरीरबाट रगत आएको थियो र विस्तारै उहाँ लड्दै होइबक्सन्थ्यो । उहाँको वरिपरि मैले चिनेका कुमार गोरख थिए, उनको शरीरमा पनि २–३ ठाउँमा रगत देखें । अनि त्यहाँबाट सबै जना ‘ए, के भयो ?’ भन्नेमा नै गए’ केतकी भन्छिन्, ‘त्यसपछि फेरि युवराजाधिराजको सवारी भयो । त्यो बेलामा उहाँको बाहुलीमा एउटा मात्र बन्दुक देखें । धीरेन्द्रले अगाडि आएर “बाबा, विध्वंस निकै भइसक्यो” भनिकन सर्दाखेरि बन्दुक उठाएर हानिबक्सेको देख्यौं । धीरेन्द्र चाहिं एकदम पछाडि गएर लडिबक्सेको देखें ।’

धीरेन्द्रका ज्वाइँ डा. राजीव शाही पनि त्यहीं थिए । उनको भनाइ छ, ‘युवराजाधिराज सरकार सवारी भएको पनि मैले देखिनँ । किनभने एल–सेपमा देखिन्न । एकैचोटि परर्र आवाज आयो । हल्लाखल्ला भयो । एकैचोटि महाराजाधिराज सरकारलाई गोली लाग्यो भन्ने मैले सुनें । भन्नेबित्तिकै महाराजाधिराज सरकार त्यतिबेलासम्म भुइँमा पल्टिसकिबक्सेको थियो । मैले कोट झिकेर दाहिने घाँटीतर्फ प्रेस गरें । सरकारले ‘राजीव, मेरो पेटमा पनि लागेको छ’ भन्ने हुकुम भयो ।’

दीपेन्द्र ढोकाबाट पुन: अगाडि बढेर तेस्रो पटक श्रुति, शारदा, शान्ति र जयन्ती शाह लगायत अन्यलाई लाग्ने गरी फायरिङ गर्छन् । त्यसपछि बिलियार्ड कोठाबाट बाहिर पूर्वतर्फको भित्री बगैंचातर्फ पछाडि सर्दै जान्छन् । त्यतिबेला अधिराजकुमारी शोभा, शाहजादा पारस, कुमार गोरख, केतकी चेस्टर, रवि शमशेर, डा. राजीव शाही, महेश्वरकुमार सिंह घटनास्थलमा थिए ।

बिलियार्ड कोठामा तेस्रो पटक अन्धाधुन्ध फायरिङ गरेपछि पछाडि सर्दै सर्दै पूर्वतर्फको भित्री बगैंचातिर जाँदा दीपेन्द्रलाई रातो सारी पहिरिएकी महिलाको आकृतिले पछ्याएको देखिन्छ । ‘पछाडि पछाडि रातो लुगा, ब्याकसाइडबाट खोपी फर्केर जान लाग्दा दुवैपट्टि हातमा यस्तो गन, ब्याक यस्तो साइडबाट देख्यौं र पछाडिबाट एउटा रातो लुगा लगाउने आइमाई त्यसको त ढाड मात्र देखे मैले’ ब्वाइज शान्तबहादुर खड्काको भनाइ छ ।

रातो सारी पहिरिएकी ती महिला को थिइन् ?

उनी रानी ऐश्वर्य थिइन् ।

‘म धीरेन्द्रलाई मद्दत गर्न कोशिश गरिराखेको थिएँ । त्यो बेलामा बाहिर सवारी भएको देखें । लमकलमक बगैंचातिर दुईचोटि मैले भाउजू भाउजू, हुन्न भाउजू भनिकन बिन्ती गरें’ केतकी चेष्टर भन्छिन्, ‘तर उहाँको मुहारबाटै थाहा पाएँ कि “म बन्दूकै लिन्छु कि म मर्छु” भन्ने मेरो मनमा लागेको, त्यत्ति हो । निराजन चाहिं उहाँको पछिपछि सुरक्षा गर्न गएको भन्ने मलाई लाग्यो ।’

बिलियार्ड कोठाबाट पूर्व भित्री बगैंचामा जाने बाटो हुँदै सो बगैंचाको उत्तर त्रिभुवन सदन खोपीतर्फ जाने बाटो र पूर्वतर्फ रहेको प्रतीक्षास्थल (सेड) मा जाने सानो बाटोको सङ्गम जस्तो ठाउँमा रानी ऐश्वर्यको पछाडि पछाडि निराजन गएका थिए भन्ने केतकी चेस्टरको भनाइले देखाउँछ । तर त्यसपछि उनलाई कतिबेला गोली लाग्यो ? कसैले देखेन ।

निराजन जहाँ गएका थिए, त्यतैपट्टि पूर्वतर्फ टाउको परेर अचेत भएर ढलेको अवस्थामा भेटिए । ‘बिलियार्ड रुमको ढोकापट्टिबाटै पूर्वपट्टि ढोकाबाट म बाहिर निस्कें । त्यहाँबाट बगैंचातर्फ जाँदै गरें । अनि जाँदै गर्दाखेरि बीचमा नै मैले अधिराजकुमार निराजन सरकारलाई घाइते अवस्थामा देखें’ सेनानी विष्णु खड्काको भनाइ छ ।

रानी ऐश्वर्य भने युवराज दीपेन्द्रको खोपीतर्फ जाने मुख्यद्वार हुँदै भित्री भर्‍याङमा ढलेकी थिइन् । भर्‍याङको माथिल्लो भागमा रहेको ल्यान्डिङ एरियाबाट तल खुड्किलातर्फ फायरिङ हुँदा उनी बीचैमा ढलेकी थिइन् । रानीलाई यति धेरै गोली लागेको थियो, शरीर क्षत–विक्षत भएको थियो । एक किसिमको रगतको खोला नै बगेको छानबिन समितिको अवलोकन छ ।

त्रिभुवन सदनभित्र रक्तपात भइरहेको थियो । यही भवनको मूल ढोकाको दाहिनेपट्टिको कक्षमा राजा वीरेन्द्रका एडीसी सुन्दरप्रताप राना र दीपेन्द्रका एडीसी गजेन्द्र बोहरा लगायत थिए । तर उनीहरूले भवितव्य भइसकेपछि मात्र थाहा पाए । फायरिङको आवाज र ‘डाक्टर चाँडो बोलाऊँ’ भन्ने आवाज सुनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बिलियार्ड कोठाबाट चाँडो उद्धार गर्न सो कोठाको दक्षिणतर्फको सधैं बन्द रहने गरेको ढोकाको सिसा फुटाएर शाही पाश्र्ववर्ती सुन्दरप्रताप राणा लगायत भित्र प्रवेश गरे । त्यहाँ पुग्दा घाइते अवस्थामा रहेका राजा वीरेन्द्रलाई बोकेर मोटरमा राखी सैनिक अस्पताल छाउनी लगेको सुन्दरप्रतापले आफ्नो पुस्तक ‘दरबारको दु:खान्त’मा उल्लेख गरेका छन् ।

‘करिब ९:०५ बजेको हुँदो हो, सिसाको ढोका हल्लिएजस्तो थर्थराहटले मेरो ध्यान भङ्ग भयो । मैले गजेन्द्र बोहरालाई के आवाज आयो यस्तो, हेर त भनें । गजेन्द्र बाहिर निस्किए । सिसाको झ्यालबाट बिलियार्ड हलभित्र हेर्दा त धीरेन्द्र सरकार ढलिरहेको देखेछन् । …गजेन्द्रले ढोका खोल्नासाथ स्वचालित बन्दुक चलेको गोलीको परर्र आवाज स्पष्टै सुनियो’, सुन्दरप्रतापले लेखेका छन् ।

दगुर्दै जाँदा झ्यालबाट हलभित्र मान्छे पूरै सोत्तर भएर लडेको देखेको सुन्दरप्रतापले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बिलियार्ड टेबल नजिक वीरेन्द्र सरकारको शरीर समातेर डा. राजीव शाही बसिरहनुभएको थियो । लडेका मान्छेलाई नाघ्दै म सरकार भएको ठाउँमा पुगें । सरकारलाई एकातिरबाट मैले, अर्कोतिरबाट सहसेनानी प्रफुल्ल शाह र शाही पाश्र्ववर्ती पवन खत्रीले उठायौं । त्यसपछि छाउनी अस्पताल पुर्‍यायौं ।’

यो सब घटना गराएका भनिएका दीपेन्द्र कतिबेला घाइते भए ? त्यो देख्ने कोही भएन । त्रिभुवन सदन अगाडिको बगैंचाका स–साना पोखरीमाथिको पुलको दक्षिण भागमा उत्तानो पल्टी घ्वार–घ्वार आवाज निकालिरहेको अवस्थामा दीपेन्द्र भेटिएका थिए । उनलाई सेनानी विष्णु खड्का र शाहजादा पारस सहितले अस्पताल पुर्‍याएका थिए ।

दीपेन्द्र आफ्नै खोपी नजिक रहेको पोखरी नजिक भेटिएका थिए ।

‘…म युवराजाधिराज सरकारको खोपीतर्फ लागें । लाग्दाखेरी त्यो सानो पोखरी जस्तोको माथि, एउटा सानो पुल जस्तोमा, म जाँदाजाँदै मतर्फ शिर, भनेपछि दक्षिणतर्फ शिर पारेर त्यही पुलमा ढलेको अवस्थामा मैले फेला पारेको हुँ’ सेनाका मेजर विष्णु खड्काले भनेका छन् ।

त्यसपछि तुरुन्त आफूले बाँकी फौजको मद्दतले युवराजलाई बाहिर रेस्क्यू गरेर लगेको खड्काको भनाइ छ । ‘त्यतिबेला मैले बाहिर उहाँलाई बोकेर ल्याउँदा गजेन्द्र बोहरा मेजर साहेबले युवराजाधिराज सरकारकै मोटर स्टार्ट गरिबक्सेको रहेछ । पारस सरकार अगाडि सिटमा बस्नुभयो । अनि युवराजाधिराज सरकारलाई पछाडि सिटमा राखें’ खड्का भन्छन्, ‘राख्दाखेरी अनि पछाडि फेरि त्यो फौजले निराजन सरकारलाई पनि ल्याइसक्यो । दुई जना सरकारहरूलाई त्यही युवराजाधिराज सरकारको ठूलो जीपमा राखेर अनि ढोका बन्द गरें । त्यसपछि मैले आफू चढ्ने कुनै पनि गाडी खोज्न थालें । यसो खोज्न थालेपछि त्यो पुरानो, हरियो रङको टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर एउटा गाडी थियो, त्यसमा म बसेर त्यो गाडीको पछि पछि अस्पतालसम्म पुगें ।’

सैनिक अस्पताल छाउनी पुर्‍याइएका राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुति, अधिराजकुमारी शान्ति, अधिराजकुमारी शारदा, शाहजादी जयन्ती र कुमार खड्गविक्रम शाहलाई जेठ १९ राति ९:१५ देखि ९:५५ को बीचमा मृत घोषणा गरिन्छ ।

साँझ ८:४० सम्म दीपेन्द्रले देवयानीसँग फोनमा कुरा गर्दै थिए । त्यसको ३५ मिनेटमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र अधिराजकुमार निराजन छाउनी अस्पतालमा मृत घोषणा भइसकेका थिए । हो, ९:१५ मा उनीहरू तीन जना, ९:३० मा शारदा र जयन्ती, ९:३५ मा शान्ति र कुमार खड्गविक्रम तथा ९:५५ मा श्रुतिलाई मृत घोषणा गरियो । दीपेन्द्रलाई भने त्यसको तीन दिनपछि जेठ २२ गते बिहान ३:४५ बजे निधन भएको घोषणा गरियो । त्यतिन्जेल उनी तीन दिनका राजा भइसकेका थिए ।

जेठ २२ गते बेलुकी ५:५७ बजे धीरेन्द्रलाई पनि मृत घोषित गरिन्छ । अघि हामीले धीरेन्द्रकी श्रीमती प्रेक्षाको अवसानको प्रसंग ल्याएका थियौं । हो, १९ जेठको त्यो राति उनी त्यहाँ थिइनन् । हत्याकाण्डको पाँच महिनापछि कात्तिक २३ मा प्रेक्षा शाह सहितको टोली राराताल पुगेको थियो । उनी चढेको हेलिकोप्टर बिहानै रारातालसँगै जोडिएको सैनिक ब्यारेकमा ओर्लिएको थियो । राराताल घुमेर काठमाडौं उडेको हेलिकोप्टर तालमै खस्यो र डुब्यो । प्रेक्षा सहित पाँच जनाको ज्यान गयो ।

राराभन्दा गहिरो रहस्य नारायणहिटी दरबारको त्रिभुवन सदनभित्रै थियो । छानबिन समितिले दीपेन्द्रले नै गोली चलाएर परिवारका सदस्यहरूको हत्या गरेको र आफूले आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यतिबेला विवाहको विषयलाई लिएर दरबारभित्र असन्तुष्टि थियो भन्ने आफन्तहरूको भनाइ छ ।

दरबारकाण्डको छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय, सभामुख तारानाथ रानाभाट र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल रहेको समिति गठन गरिएको थियो । माधवकुमार नेपालले समितिमा बस्न इन्कार गरे । दुई सदस्यीय समितिले आफ्नो काम पूरा गर्‍यो ।

नारायणहिटी दरबारमा भएको दु:खद् घटनाको तथ्य पत्ता लगाउन जेठ २२ गते गठन भएको छानबिन समितिले जेठ २६ गते कार्यप्रारम्भ गर्‍यो । शुरुमा तीन दिन पाएको समितिको म्याद एक साता थपेर जेठ ३२ पुर्‍याइएको थियो । यसरी समितिले सात दिनमै आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउँदै दीपेन्द्रलाई हत्याकाण्डको एक मात्र दोषी ठहर गर्‍यो ।

तर, जम्मा दुई पेग ह्विस्की खाएका भनिएका दीपेन्द्र उभिनै नसक्ने कसरी भए ?

उभिनै नसकेपछि चार जनाले खोपीमा पुर्‍याएपछि दीपेन्द्र एकैछिनमा कसरी दुई–दुई वटा बन्दूक बोकेर प्रकट भए ?

अघि लुगा खोल्न समेत नसकेका दीपेन्द्र केही मिनेटमा आर्मीको कम्ब्याट ड्रेसमा कसरी फिट भए ?

अनि दीपेन्द्रका भाइ निराजनलाई कतिबेला कसरी गोली लाग्यो ?

दीपेन्द्र आफैंलाई गोली कसरी लाग्यो ?

वीरेन्द्रका परिवारका सदस्य सबै मारिनु संयोग मात्र थियो ?

घाइतेलाई नारायणहिटीबाट नजिक रहेका वीर, टिचिङ जस्ता अस्पतालमा किन लगिएन ?

यी प्रश्नलाई छानबिन समितिले सम्बोधन गर्न खोजेन, त्यसैले प्रतिवेदनले विश्वास आर्जन गर्न सकेन ।

गोली चलाएर मान्छेको ज्यान जानु आपराधिक घटना हो । कुनै पनि अस्वाभाविक घटनामा कसैको मृत्यु भएमा पोस्टमार्टम अनिवार्य हुन्छ । तर गोली प्रहारबाट राजारानी, युवराज, अधिराजकुमारी सहितको मृत्यु भएको घटनामा पोस्टमार्टम गरिएन ।

पोस्टमार्टम भएको भए, दीपेन्द्रले मदिरा कति पिएका थिए ? कालो पदार्थ भनिएको नशालु पदार्थ के थियो ? त्यसको मात्रा र प्रभाव कति थियो भन्ने खुलस्त हुन्थ्यो । यो भनाइ सर्वसाधारणको मात्र होइन, फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्तीको पनि हो ।

‘अल्कोहलको मात्रा मृतक सबैको हेरिनुपर्दथ्यो । कालो पदार्थ भनिएको हुनाले युवराज दीपेन्द्रको हाइड्रोक्सी क्यानाबिनल समेत हेरिनुपर्दथ्यो । यस्तो घटनामा प्रयोग हुने ड्रग्सहरूको परीक्षण हुनुपर्दथ्यो’ फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

डा. वस्ती नेपालका प्रतिष्ठित फरेन्सिक अनुसन्धान विज्ञ हुन् । राजपरिवारका सदस्यको पनि पोस्टमार्टम गर्न वस्तीलाई सैनिक अस्पताल बोलाइएको थियो । तर, दिनभर छाउनी अस्पताल बसेर फर्केका डा. वस्तीको थप भनाइ यस्तो छ, ‘अनुसन्धान नगरेको हुनाले पहिल्यै मरिसकेका मान्छेलाई तीन दिन राजा बनाइयो भन्ने अविश्वास छ नि, त्यो कुरा शव परीक्षण गर्न पाएको भए थाहा हुन्थ्यो । किनभने तीन–चार दिनमा त धेरै परिवर्तन आइसकेको हुन्छ । एक–दुई घण्टा फरक पर्ला तर ८–१० घण्टा भइसकेको भए थाहा हुन्छ । फ्रिज बाहेक जस्तोसुकै ठाउँमा राखे पनि शरीर कक्रिन्छ, लठ्ठी जस्तै ठडिन्छ, रगत थिग्रिन्छ । यति कुरा थाहा पाउन छालामा जेन्टल प्रेसर र अवलोकनबाटै हुन सक्थ्यो । शव चिरफार पनि पर्दैनथ्यो ।’

दीपेन्द्रले साँच्चै आत्महत्या गरेका थिए ? त्यो कसैले देखेन, तर उनलाई गोली लागेकाले उनले आत्महत्या गरेका होलान् भन्ने आधारमा नै छानबिन समितिले निष्कर्ष दिएको छ । ‘आत्महत्या गर्ने निश्चित साइड हुन्छ । जुन हात चल्छ, त्यतैपट्टि गोली लागेको हुन्छ । दाहिने हात चल्ने मान्छेले देब्रे हाततर्फ गोली हान्दैन । आफैंले हानेको छ भने टाढाको दूरी हुँदैन, तर त्यसको परीक्षण नै हुन पाएन’ डा. वस्ती भन्छन् ।

वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका डाक्टर तथा प्रमुख सेनानी भैरवकुमार हमालले छाउनी अस्पताल आइपुग्दा दीपेन्द्रको नाकबाट घ्यार–घ्यार आवाज आइरहेको र सफा गरेपछि त्यो आवाज कम भएको बताएका छन् । डाक्टर हमालकै भनाइमा पनि दीपेन्द्रको बायाँ कन्चटबाट पसेको गोली दायाँ कन्चटबाट निस्केको थियो, र निस्केको प्वाल ठूलो थियो ।

‘उहाँको बायाँपट्टि कन्चटमा टेम्पोरल रिजनमा एउटा प्वाल थियो । दायाँपट्टि धेरै ठूलो प्वाल थियो । दुवैबाट रगत आइरहेको थियो । मेरो सहयोगका लागि एनस्थेसियोलोजिस्ट डा. गौतमरत्न शाक्य आउनुभयो । सबैभन्दा पहिला हामीले युवराजको नेक एक्सटेन्डेड गरिदियौं । एक्सटेन्डेड गर्ने बित्तिकै त्यो घ्यार–घ्यार आवाज बन्द भयो’ प्रमुख सेनानी डा. हमाल भन्छन् ।

प्रश्न दुई वटा छन् । दीपेन्द्र दाहिने हात चलाउने व्यक्ति थिए, तर उनलाई गोली भने बायाँपट्टि लागेको थियो । त्यो कसरी भयो ? अनि बायाँ कन्चटबाट पसेको गोली झन् ठूलो भ्वाङ बनाएर दायाँ कन्चटबाट निस्केको छ, गोली वारपार भएको अवस्थामा पनि कुनै व्यक्ति तीन दिनसम्म जीवित हुन सक्छ ? त्यसो भए दीपेन्द्र राजा घोषणा हुँदा र त्यसपछिका तीन दिनसम्म जीवित थिए कि मृत ?

शाही चिकित्सक डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले सात वर्ष पहिले नेपाल आज सँगको अन्तर्वार्तामा स्वर्गे भइसकेको भनेर घोषणा गर्न नमिलेर युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गर्नु परेको बताएका छन् । ‘राजगद्दी खाली राख्न नहुने भन्ने नियम रहेछ । क्राउन प्रिन्स त्यसबेलाको अवस्थामा बाँच्दैन भन्ने सबैलाई थाहा थियो । मर्‍यो भनेर अर्कोलाई घोषणा गर्न त मिलेन’, डा. श्रेष्ठले भनेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा घोषणा गर्नुअघि नै दीपेन्द्रको मृत्यु भइसकेको खुलासा गरेका छन् । पत्रकार डा. जगत नेपालद्वारा सम्पादित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आत्मकथा ‘आफ्नै कुरा’ २०६७ मा प्रकाशित भएको थियो । यो पुस्तकमा कोइरालाले स्पष्ट भनेका छन्, ‘२०५८ जेठ २० गते राजा, रानी र युवराजको लास एउटै ठाउँमा राखिएको थियो । युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिए पनि उनको मृत्यु भइसकेको थियो ।’

शाही चिकित्सक डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका भनाइबाट बुझिन्छ– सम्भवत: विश्व इतिहासमै पहिलो पटक एक मृत व्यक्तिलाई तीन दिनसम्म राजा बनाइएको थियो । र, राज्य सहायकको रूपमा नायवी शासनको जिम्मेवारीमा ज्ञानेन्द्रलाई तोकिएको थियो ।

राजसभा स्थायी समितिका सभापति डा. केशरजंग रायमाझीको भनाइ थियो, ‘राजाको स्वर्गे भइसकेकाले उत्तराधिकारी को ? भन्दा अन्तत: युवराजाधिराज तर उहाँ पूर्ण रूपमा अक्षम भएकाले राज्य सहायक श्री ५ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र तय गर्‍यौं ।’

२० जेठमा राज्य सहायकको जिम्मेवारी पाएका ज्ञानेन्द्रलाई तीन दिनपछि महाराजाधिराज घोषणा गरियो । त्यो नाजुक घडीमा नागरिकलाई शान्त बनाउन ७२ घण्टाको संक्रमण पनि निकै महत्वपूर्ण थियो । शायद प्राण गुमाइसकेका दीपेन्द्रले राजा बनेर यो संक्रमणलाई सहज बनाइदिए । तर उनको वास्तविक छवि भने यसरी अमिट बनेको छ जसले जस्तो अर्थ लगाए पनि हुने भएको छ । किनकि दीपेन्द्रमाथि आफ्नै परिवारको नरसंहारको भयानक आरोप लाग्यो– तर उनले न स्वीकार गर्न पाए न इन्कार ।

छानबिन समितिका सदस्य तारानाथ रानाभाटले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्— ‘अहिले सम्झिंदा त्यो समिति सत्यतथ्य पत्ता लगाउनभन्दा पनि सरकारले अभिलेख राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गठन भएको जस्तो लाग्छ । यो विषयमा धेरै नबोलौं होला, केही नपाएर तारानाथले फेरि जेठ १९ बारे बोल्दै हिंड्न थालेछ भन्छन् ।’

दीपेन्द्र निर्दोष थिए भने पनि त्यसको वैज्ञानिक पुष्टि हुने सम्भावना न्यून छ । किनकि पोस्टमार्टम र भिसेरा संकलन जस्ता आधारभूत प्रक्रिया पनि पूरा भएनन् । बयानका आधारमा आ–आफ्ना थ्योरी बनाउन भने सहज नै छ, सबैलाई, सधैंलाई ।

दीपेन्द्र दोषी थिए भने पनि उनी केवल एक व्यक्ति थिएनन्– उनी त्यो दरबारको बन्द संस्कृतिका उत्पादन थिए; जहाँ सत्ता, शक्ति, आसक्ति, हतियार, परिवार, प्रेम र गोपनीयता एउटै कोठामा थुनिएका थिए । त्यसैले यो घटनाको सत्यतथ्य पनि त्यसैगरी बन्दी बनिरहनेछ ।

नयाँ राजा घोषणा गरियो, तर राज्यारोहण गर्न सकिएन । परम्परा अनुसार राजाको स्वर्गारोहण हुँदा पहिला नयाँ राजाको राज्यारोहण गर्ने अनि मात्र स्वर्गीय राजाको दाहसंस्कार गर्ने अभ्यास थियो । यस पटक त्यसो गर्न सकिएन । यस्तो भएको पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नै थियो । –विवेककुमार शाह, तत्कालिन सैनिक सचिव

सम्बन्धित

अल्कोहलको मात्रा मृतक सबैको हेरिनुपर्दथ्यो । कालो पदार्थ भनिएको हुनाले युवराज दीपेन्द्रको हाइड्रोक्सी क्यानाबिनल समेत हेरिनुपर्दथ्यो । यस्तो घटनामा प्रयोग हुने ड्रग्सहरूको परीक्षण हुनुपर्दथ्यो –डा. हरिहर वस्ती, फरेन्सिक विज्ञ

कभर स्टोरी

सन्त गाहा मगर
लेखक
सन्त गाहा मगर

गाहा मगर अनलाइनखबर डट कमका एसोसिएट एडिटर हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया