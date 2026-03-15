कान्स रेडकार्पेटमा ऐश्वर्याको सौन्दर्य (तस्वीर)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १२:३१

  • बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या रायले कान्समा अमित अग्रवाल र सोफी कउचरले डिजाइन गरेको गाढा नीलो र हल्का चम्किलो पहिरनमा देखिएकी थिइन्।
  • उनको कान्स रेडकार्पेट पहिरनको मूल्य ३ लाख ५४ हजार भारुतीय रुपैयाँभन्दा बढी रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
  • आराध्याले कान्स समारोहमा आमासँग मिल्दोजुल्दो रातो रेशमी लामो पहिरन लगाएर पहिलो पटक सहभागिता जनाएकी थिइन्।

कान्स । बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या रायले पुनः एकपटक आफ्नो आकर्षक पहिरन शैलीले विश्वभरको ध्यान खिचेकी छन् । अमित अग्रवालले डिजाइन गरेको गाढा नीलो पहिरनमा देखिएकी उनी यसपटक भने हल्का चम्किलो शैलीको पोसाकमा देखिएकी हुन् । सोफी कउचरले तयार पारेको विशेष पहिरनमा उनी कान्सको विशेष समारोहमा परी कथाकी पात्रझैँ देखिएकी थिइन् ।

भारतीय फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री रायले यस वर्षको कान्समा विगतका भएको आलोचनालाई जवाफ दिने काम गरिन् । यसपटक उनी सुसंस्कृति र आकर्षक देखिने प्रयास भएको मिडिया विवरणमा उल्लेख छ ।

कान्स रेडकार्पेटको लागि उनले लगाएको पहिरनको मूल्य ३ लाख ५४ हजार भारुतीय रुपैयाँभन्दा बढी रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

उनको पहिरनमा काँध खुला रहने कसेको बनावट र तलतिर फैलिएको तहयुक्त घेरदार स्कर्ट थियो, जसले हिँडाइसँगै सुन्दर लय सिर्जना गरिरहेको देखिन्थ्यो । माथिल्लो भागमा त्रिआयामिक फूलका आकृति राखिएका थिए, जसमा हजारौँ स्वारोभ्स्की क्रिस्टल जडान गरिएको थियो ।

काँधबाट झुन्डिएको हल्का सिफन कपडाको लामो ओढ्नीले उनको पहिरनलाई अझ आकर्षक बनाएको थियो । हल्का र कोमल रङको पहिरनसँग सन्तुलन मिलाउन उनले आफ्नो परिचित खुला कपाल शैली अपनाएकी थिइन् ।

हल्का श्रृंगार, आँखामा सानो रेखा, गुलाबी गाला र चम्किला ओठसहित उनी सरल तर आकर्षक देखिएकी थिइन् । उनले हिराका झुम्का र औँठी पनि लगाएकी थिइन् । यसपटक ऐश्वर्यासँग उनकी छोरी आराध्यासँग कान्स समारोहमा सहभागी भइन् । यो आराध्याको पहिलो कान्स उपस्थिति हो । आमासँग मिल्दोजुल्दो शैलीमा उनले रातो रेशमी लामो पहिरन लगाएकी थिइन् ।

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

