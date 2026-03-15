चक्रपथ तेस्रोखण्ड विस्तार : नारायणगोपाल चोक टु चप्पल कारखाना (फोटो/भिडियो)

نارायणगोपाल चोकबाट चप्पल कारखानासम्म करिब ७ सय मिटर लम्बाइमा भएको विस्तारका लागि फागुन २०८१ मा ठेक्का लागेको थियो । यो खण्डमा चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार भएको छ ।

कमल प्रसाईं कमल प्रसाईं
२०८३ जेठ ८ गते १३:०४

  • चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत तेस्रो खण्डको ७ सय मिटर सडक काम सकिएको छ र सवारी साधन चल्न थालेका छन्।
  • फागुन २०८१ मा ठेक्का लागेको तेस्रो खण्ड ८ लेनमा विस्तार गरिएको छ र २४ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले लगानी गरेको छ।
  • नेपाल सरकारले चप्पल कारखानादेखि गोपिकृष्ण पुलसम्म सडक विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ र दोस्रो खण्डको काम पूर्वतयारीमा छ।

७ जेठ, काठमाडौं । चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत तेस्रो खण्डको काम सकिएको छ । जसमा सवारी साधन समेत चल्न थालिसकेका छन् ।

नारायणगोपाल चोकबाट चप्पल कारखानासम्म करिब ७ सय मिटर लम्बाइमा भएको विस्तारका लागि फागुन २०८१ मा ठेक्का लागेको थियो । यो खण्डमा चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार भएको छ ।

२४ करोड रुपैयाँ लागतको यो आयोजनामा नेपाल सरकारले लगानी गरेको हो । नेपाल सरकारकै स्रोतमा चप्पल कारखानादेखि गोपिकृष्ण पुलसम्मको सडक विस्तार समेत गर्ने योजना छ ।

चक्रपथ कुल २७ किलोमिटर लम्बाईको छ । जसको विस्तार विभिन्न चरणमा अगाडी बढिरहेको छ ।

पहिलो खण्डमा कोटेश्वर–कलंकी ११ किलोमिटर लम्बाइको विस्तार सम्पन्न २०७५ सालमा भएको हो ।

दोस्रो खण्ड कलंकी–बसुन्धरा चीन सरकारको सहयोगमा गर्ने तयारी छ । तर, सो सडकको काम भने अझै पनि पूर्वतयारीकै प्रक्रियामा छ ।

कमल प्रसाईं

प्रसाईं  अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

एक्स्ट्रिमको प्रायोजनमा शनिबार दरबारमार्गमा स्ट्रिट फेस्टिभल हुँदै, तयारी पूरा

सभामुख अर्याल भन्छन्– प्रयोगकर्तालाई थाहा नदिई विधेयक निर्माण हुनुहुन्न

महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकालको उम्मेदवारी फिर्ता

झनै घट्यो गण्डकी प्रदेशका उद्योगको उत्पादन क्षमता

कान्समा एआई फिल्मको दबदबा, डेमी मूर भन्छिन्- कलाकारले एआईसँगै जिउन सक्नुपर्छ

बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन जेठ ११ गतेका लागि आह्वान

