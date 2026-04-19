बक्सअफिस :

‘लालीबजार’ को कमाइ ५ करोड नाघ्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते १२:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'लालीबजार'ले देशभरबाट ५ करोड १५ लाख १८ हजार ९७० रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको छ।
  • निर्माता म्याक्स दीपेश खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत फिल्मले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाइसकेको जानकारी दिएका छन्।
  • फिल्म प्रदर्शनको तेस्रो सातामा प्रवेश गर्दैछ र वादी समुदायकी महिलाको संघर्ष कथा प्रस्तुत गर्छ।

काठमाडौं । षट्कोण आर्ट्सको निर्माणमा बनेको सामाजिक कथावस्तुमा आधारित फिल्म ‘लालीबजार’ले घरेलु बक्सअफिसमा उत्साहजनक व्यापारलाई निरन्तरता दिएको छ । फिल्मले शुक्रबार बिहानसम्म देशभरबाट ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ग्रस कमाइ गरेको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डको तथ्यांकअनुसार फिल्मको हालसम्मको कुल कमाइ ५ करोड १५ लाख १८ हजार ९७० रुपैयाँ ग्रस पुगेको छ । निर्माता म्याक्स दीपेश खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत फिल्मले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाइसकेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रदर्शनको पहिलो दिन १० लाख रुपैयाँभन्दा कम व्यापार गरेको फिल्मले त्यसपछि भने लगातार राम्रो कमाइ गरिरहेको छ । मंगलबार मात्रै फिल्मले देशभरबाट करिब ४० लाख रुपैयाँ कमाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

एकातिर कानुनी विवाद र विरोधको सामना गरिरहे पनि अर्कोतिर बलियो ‘वर्ड अफ माउथ’को साथ पाउँदै फिल्मको व्यापार उकालो लागिरहेको छ । शुक्रबारदेखि फिल्म प्रदर्शनको तेस्रो सातामा प्रवेश गर्दैछ ।

यम थापाको निर्देशन रहेको फिल्मले वादी समुदायकी एक महिलाले आफ्नो पहिचान र सन्तानको उज्ज्वल भविष्यका लागि गर्ने संघर्षको कथा प्रस्तुत गर्छ ।

बक्सअफिस लालीबजार
'लालीबजार' ले साढे ३ करोड कमाउँदा 'मालती मंगले' को कति छ ?

'परालको आगो' र 'राम नाम सत्य' को कमाइ ३ करोड माथि

'राम नाम सत्य' को कमाइ ३ करोड नाघ्यो, 'पहाड' को कति छ ?

'राम नाम सत्य' ले पौने ३ करोड कमाउँदा 'पहाड'ले कति कमायो ?

'हामी तीन भाइ' ले बक्सअफिसमा कति कमायो ?

यी हुन् २०८२ सालमा नेपालमा धेरै कमाउने १० विदेशी फिल्म (सूचीसहित)

