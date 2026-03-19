‘राम नाम सत्य’ को कमाइ ३ करोड नाघ्यो, ‘पहाड’ को कति छ ?

काठमाडौं । पछिल्लो शनिबारसम्मको प्रदर्शनरत नेपाली फिल्मको बक्सअफिस विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डले शनिबार मध्यरातसम्मको ग्रस कलेक्सन बाहिर ल्याएको हो । जसअनुसार, विराज भट्ट र सुशील श्रेष्ठ स्टारर एक्सन ड्रामा ‘राम नाम सत्य’ले देशब्यापी ३ करोड ३१ लाख ५८ हजार ८२१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।
सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई १ लाख १७ हजार ५६४ जना दर्शकले हेरेका छन् ।
विवरणअनुसार, तुलसी घिमिरे निर्देशित ‘पहाड’ ब्यापारमा धेरै कमजोर देखिएको छ । शनिबारसम्म यो फिल्मको कुल ग्रस ६१ लाख ७७ हजार २६२ रुपैयाँ ग्रस छ ।
यो फिल्मलाई १९ हजार ५३९ जना दर्शकले हेरेका छन् । बोर्डले विदेशी फिल्मको ब्यापारको विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
