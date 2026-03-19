बक्सअफिस :

‘राम नाम सत्य’ को कमाइ ३ करोड नाघ्यो, ‘पहाड’ को कति छ ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १२:२७
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र विकास बोर्डले शनिबार मध्यरातसम्मको बक्सअफिस विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
  • फिल्म 'राम नाम सत्य'ले देशब्यापी ३ करोड ३१ लाख ५८ हजार ८२१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • फिल्म 'पहाड'ले ६१ लाख ७७ हजार २६२ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ र १९ हजार ५३९ जना दर्शकले हेरेका छन्।

काठमाडौं । पछिल्लो शनिबारसम्मको प्रदर्शनरत नेपाली फिल्मको बक्सअफिस विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डले शनिबार मध्यरातसम्मको ग्रस कलेक्सन बाहिर ल्याएको हो । जसअनुसार, विराज भट्ट र सुशील श्रेष्ठ स्टारर एक्सन ड्रामा ‘राम नाम सत्य’ले देशब्यापी ३ करोड ३१ लाख ५८ हजार ८२१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।

सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई १ लाख १७ हजार ५६४ जना दर्शकले हेरेका छन् ।

विवरणअनुसार, तुलसी घिमिरे निर्देशित ‘पहाड’ ब्यापारमा धेरै कमजोर देखिएको छ । शनिबारसम्म यो फिल्मको कुल ग्रस ६१ लाख ७७ हजार २६२ रुपैयाँ ग्रस छ ।

यो फिल्मलाई १९ हजार ५३९ जना दर्शकले हेरेका छन् । बोर्डले विदेशी फिल्मको ब्यापारको विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

बक्सअफिस राम नाम सत्य
‘राम नाम सत्य’ ले पौने ३ करोड कमाउँदा ‘पहाड’ले कति कमायो ?

‘हामी तीन भाइ’ ले बक्सअफिसमा कति कमायो ?

यी हुन् २०८२ सालमा नेपालमा धेरै कमाउने १० विदेशी फिल्म (सूचीसहित)

२०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कमाइ १ अर्ब नाघ्यो, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले हेरे

यसवर्ष सबैभन्दा न्यून कमाइ गर्ने ५ नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

यी हुन् २०८२ सालमा धेरै कमाउने १० नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

