२०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कमाइ १ अर्ब नाघ्यो, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले हेरे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- २०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कुल कमाइ १ अर्ब ८ करोड ३८ लाख ५७ हजार ९१० रुपैयाँ ग्रस पुगेको छ।
- चलचित्र विकास बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार, ३७ लाख ८१ हजार ५४४ टिकट विक्री भएको छ।
- यो लगातार दोस्रो वर्ष हो जब नेपाली फिल्मको ब्यापार १ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ।
काठमाडौं । २०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कुल कमाइ १ अर्ब नाघेको छ । लगातार दोस्रो वर्ष नेपाली फिल्मको ब्यापार १ अर्बभन्दा माथि पुगेको हो ।
चलचित्र विकास बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको यसवर्ष प्रदर्शनमा आएका घरेलु फिल्मको कमाइमा यो कुरा उल्लेख छ । जसअनुसार, कुल कमाइ १ अर्ब ८ करोड ३८ लाख ५७ हजार ९१० रुपैयाँ ग्रस देखिन्छ ।
यसवर्ष कुल टिकट विक्री ३७ लाख ८१ हजार ५४४ पुगेको छ । अर्थात, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले यसवर्ष नेपाली फिल्म हेरेका छन् ।
२०८१ सालमा प्रदर्शनमा आएका ५९ वटा नेपाली फिल्मको कुल कमाइ १ अर्ब ८० करोड थियो ।
