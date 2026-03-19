बक्सअफिस :

२०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कमाइ १ अर्ब नाघ्यो, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले हेरे

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १४:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • २०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कुल कमाइ १ अर्ब ८ करोड ३८ लाख ५७ हजार ९१० रुपैयाँ ग्रस पुगेको छ।
  • चलचित्र विकास बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार, ३७ लाख ८१ हजार ५४४ टिकट विक्री भएको छ।
  • यो लगातार दोस्रो वर्ष हो जब नेपाली फिल्मको ब्यापार १ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ।

काठमाडौं । २०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कुल कमाइ १ अर्ब नाघेको छ । लगातार दोस्रो वर्ष नेपाली फिल्मको ब्यापार १ अर्बभन्दा माथि पुगेको हो ।

चलचित्र विकास बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको यसवर्ष प्रदर्शनमा आएका घरेलु फिल्मको कमाइमा यो कुरा उल्लेख छ । जसअनुसार, कुल कमाइ १ अर्ब ८ करोड ३८ लाख ५७ हजार ९१० रुपैयाँ ग्रस देखिन्छ ।

यसवर्ष कुल टिकट विक्री ३७ लाख ८१ हजार ५४४ पुगेको छ । अर्थात, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले यसवर्ष नेपाली फिल्म हेरेका छन् ।

२०८१ सालमा प्रदर्शनमा आएका ५९ वटा नेपाली फिल्मको कुल कमाइ १ अर्ब ८० करोड थियो ।

बक्सअफिस
सम्बन्धित खबर

यसवर्ष सबैभन्दा न्यून कमाइ गर्ने ५ नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

यी हुन् २०८२ सालमा धेरै कमाउने १० नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

नेपालमा ‘धुरन्धर २’ को पाँच दिनसम्मको कमाइ ६ करोड नाघ्यो

धुरन्धर २ : भारतमा पहिलो सप्ताहन्त ४२६ करोड नेट, विश्वभर ७०० करोड

‘धुरन्धर २’ बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु

‘धुरन्धर २’ लाई नेपालमा ३२५ शोज, आक्रामक ओपनिङको प्रक्षेपण

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

