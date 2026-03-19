+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अब फोटोबाटै बन्नेछ डिजिटल दराज र भर्चुअली कपडा ‘ट्राई’ गर्न मिल्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते ९:४६

गुगल फोटोले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी प्रयोगकर्ताका लागि ‘डिजिटल वार्डरोब’ तयार पार्ने नयाँ फिचर सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ।

यो फिचरले प्रयोगकर्ताका पुराना फोटोहरू स्क्यान गरेर उनीहरूले लगाएका कपडा का आधारमा एक व्यवस्थित डिजिटल दराज बनाइदिनेछ, जसले गर्दा ‘के लगाउने?’ भन्ने अलमललाई कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास  छ ।

यस नयाँ फिचरका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्–

कपडा हरूको स्वचालित वर्गीकरण : गुगल फोटोको एआईले तपाईँको फोटो लाइब्रेरीबाट कपडा हरू पहिचान गरी ‘वार्डरोब’ कलेक्सनमा संग्रह गर्नेछ। यसमा गरगहना, सर्ट, पाइन्ट जस्ता विभिन्न विधामा कपडा हरू फिल्टर गरेर हेर्न सकिनेछ, जसले गर्दा दराजमा थन्किएका पुराना कपडा हरू फेला पार्न सहज हुनेछ।

भर्चुअल ट्राइ-अन : कपडा लगाउनुअघि नै त्यो आफूलाई कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न यसमा ‘भर्चुअल’ परीक्षणको सुविधा दिइएको छ। प्रयोगकर्ताले छुट्टाछुट्टै कपडा का टुक्राहरू छनोट गरेर ‘Try it on’ बटन क्लिक गरी त्यसको डिजिटल प्रिभ्यु हेर्न सक्नेछन्।

आउटफिट मिक्स एन्ड म्याच : प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिजिटल वार्डरोबबाट विभिन्न कपडा हरू मिलाएर नयाँ ‘आउटफिट’ तयार पार्न सक्नेछन्। यस्ता कम्बिनेसनहरूलाई विभिन्न अवसर (जस्तै: बिहे, अफिस वा भ्रमण) अनुसार मुडबोर्डमा सेभ गर्न वा साथीहरूलाई सेयर गर्न पनि सकिनेछ।

यो नयाँ फिचर यसै वर्षको ग्रीष्म ऋतुबाट सुरुमा एन्ड्रोइड र त्यसपछि आईओएस प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपलब्ध गराइनेछ।

गुगल फोटो डिजिटल वार्डरोब
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रुस र ताजिकिस्तानबीचको रणनीतिक साझेदारी थप सुदृढ हुँदै, सबै क्षेत्रमा सहकार्य जारी रहने

रुस र ताजिकिस्तानबीचको रणनीतिक साझेदारी थप सुदृढ हुँदै, सबै क्षेत्रमा सहकार्य जारी रहने
अहिलेसम्मकै सानो हेल्थ ट्र्याकर ‘फिटबिट एयर’ सार्वजनिक

अहिलेसम्मकै सानो हेल्थ ट्र्याकर ‘फिटबिट एयर’ सार्वजनिक
कांग्रेसले आज सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्दै

कांग्रेसले आज सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्दै
भन्सार बिन्दुमा एमआरपी : स्वच्छ बजार र उपभोक्ता न्यायको प्रस्थानबिन्दु

भन्सार बिन्दुमा एमआरपी : स्वच्छ बजार र उपभोक्ता न्यायको प्रस्थानबिन्दु
मधेशमा उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा चलखेल, कर्मचारीकै सरुवा

मधेशमा उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा चलखेल, कर्मचारीकै सरुवा
इरानसँग सम्झौता भए पनि हिजबुल्लाहविरुद्धको युद्ध रोकिंदैन : नेतान्याहु

इरानसँग सम्झौता भए पनि हिजबुल्लाहविरुद्धको युद्ध रोकिंदैन : नेतान्याहु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित