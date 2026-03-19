खोलिसकेपछि नरिवल पानी कति समयसम्म राख्न मिल्छ ?

खोलिसकेपछि नरिवल पानी धेरै लामो समयसम्म भण्डारण गरेमा बिग्रन्छ । यसका पोषक तत्वहरू पनि कम हुन थाल्छन् ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २७ गते १४:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नरिवल पानी खोल्नेबित्तिकै तुरुन्तै पिउँदा सबैभन्दा फाइदाजनक हुन्छ र २२-२४ डिग्री तापक्रममा २ देखि ४ घण्टामा बिग्रिन्छ।

हरियो नरिवलको पानी स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । नरिवल पानीमा भिटामिन ‘बी’ का साथै भिटामिन सीको मात्रा प्रशस्त पाइन्छ । जसले शरीरमा एन्टीअक्सिडेन्टको रुपमा काम गर्छ । त्यस्तै, यसमा पाइने साइटोकिनिन्सले एन्टिएजिङ, एन्टिकार्सिनोजेनिक तथा एन्टिथ्रोम्बोटिकको रूपमा काम गर्ने विभिन्न अनुसन्धानहरुले जनाएको छ ।

विशेष गरी धेरै गर्मी हुने क्षेत्रमा नरिवल पानी धेरै रूचाइन्छ । नेपालको तराई क्षेत्र लगायत काठमाडौं र अन्य शहरहरूमा समेत यसको खपत राम्रै हुन्छ । कतिपय अवस्थामा हामीले अस्पतालमा बिरामी भेट्न जाँदा नरिवल पानी प्याक गरेर लैजाने गरेका छौँ ।

के यसरी नरिवलबाट पानी निकालेर टाढा लैजानु राम्रो हुन्छ ? नरिवल फोरिसकेपछि त्यो पानी कति समयसम्म बाहिर राख्न मिल्छ त ?

नरिवल खोल्नेबित्तिकै तुरुन्तै पिएमा सबैभन्दा फाइदाजनक मानिन्छ । यदि २२-२४ डिग्रीमा तापक्रम रहेको कोठामा राखिन्छ भने २ देखि ४ घण्टासम्ममा यो बिग्रिन्छ । बिग्रिएपछि पिउँदा यसको स्वाद नमिठो हुनुका साथै स्वास्थ्यलाई फाइदाको सट्टा हानि गर्ने जोखिम पनि रहन्छ ।

लामो समयसम्म ताजा राख्न के गर्ने ?

फ्रिजरेटरमा राख्ने हो भने यो लगभग २४ घण्टासम्म राख्न सकिन्छ । त्यसपछि, यो अवस्थ नै त नहुनु सक्छ तर यसको स्वाद, पोषण र ताजापन कम हुन थाल्छ । त्यसैले, यसलाई निकालेपछि जतिसक्यो चाँडै पिउनु नै उपयुक्त हुन्छ ।

यदि यसलाई प्याकेटबन्द बनाएर फ्रिजरेटरमा राख्ने हो भने लामो समय भण्डारण गर्न सकिन्छ । यसलाई १ देखि २ महिनासम्म सजिलै राख्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, प्याक खोलेको २४ देखि ४८ घण्टा भित्र यो प्रयोग गरिसक्नुपर्छ ।

नरिवल पानी भण्डारण गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको बलियो बिर्को भएको बोलत राखेर फ्रिजमा राख्नुपर्छ । धेरै मात्रामा भण्डारण गरिएको हो भने निकालेर पिउँदै फेरि त्यसैगरी राख्दै गर्न सकिन्छ । तर बिर्को खोलेर धेरै बेर नराखी तुरुन्त फेरि पहिलेकै जसरी राख्नुपर्छ ।

कस्तो संकेत देखिए नरिवल पानी खराब छ भनेर बुझ्ने ?

स्वाद अमिलो भएको छ भने यो बिग्रियो भनेर बुझ्नुपर्छ । रङ परिवर्तन हुने र नराम्रो गन्ध आएको छ भने पनि त्यो पिउनु हुँदैन । कहिलेकाँही कुनै खराब कुरा मिसिएर पनि यो बिग्रिन सक्छ । त्यसलाई पनि राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ ।

बिरामी भेट्न जाँदा नरिवल पानी नलाने त ?

यसमा आफू जान लागेको दूरी र आफ्नो ठाउँको तापक्रमलाई विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यदि जान लागेको गन्तव्य नजिकै छ भने नरिवल पानी लैजान मिल्छ । यदि दूरी टाढा छ र धेरै गर्मी वातावरण भएको अवस्थामा चाँडै बिग्रिन सक्छ

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको यसरी लगेको नरिवल पानी जतिसक्यो चाँडो पिउनु राम्रो हुन्छ ।

धितो मूल्याङ्कन नगरी सहकारीको ऋण प्रवाह, छैन कर्जा नोक्सानी व्यवस्था

श्रीमान्‌कै हस्ताक्षर किर्ते गरेर ५० लाख ठगी, दुई जना पक्राउ

‘सरकार हुकुमी शासनतर्फ उन्मुख देखिन्छ, राज्यका आधारस्तम्भहरू भत्काउँदै छ’

दर्शक भेट्न हल-हलमा स्वस्तिमा, भन्छिन्- पुरुष दर्शकको आँखा पनि रसाएका छन्

लागुऔषधको निहुँमा पोखरामा ग्याङ फाइट, ६ जना पक्राउ

चोरी भएका ७३ मोटरसाइकल सवारी धनीलाई फिर्ता

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

