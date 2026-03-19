फिल्म 'लालीबजार' :

दर्शक भेट्न हल-हलमा स्वस्तिमा भन्छिन्- पुरुष दर्शकको आँखा पनि रसाएका छन्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २७ गते १४:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • याम थापा निर्देशित फिल्म ‘लालीबजार’ देशब्यापी प्रदर्शन भैरहेको छ र कलाकारले दर्शक भेट्न हल-हलमा पुगिरहेका छन्।
  • अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले फिल्मले आमाको महत्व र छोरीप्रतिको दायित्व झनै बढाएको बताइन् र दर्शकले स्पष्ट रुपमा बुझेको उल्लेख गरिन्।
  • डेब्यु अभिनेता विशाल देवकोटालाई दर्शकले ‘राम्रो अभिनय’ गरेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् भने डेब्यु अभिनेत्री प्रशंसा सुवेदीले सबै वर्गका दर्शकले फिल्मलाई माया दिइरहेको बताइन्।

काठमाडौं । याम थापा निर्देशित फिल्म ‘लालीबजार’ देशब्यापी प्रदर्शन भैरहेको छ । प्रदर्शन भएपछि कलाकार र फिल्म युनिट दर्शक भेट्न हल-हलमा पुगिरहेको छ ।

शीर्ष पात्रको भूमिका निर्वाह गरेकी अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले हलमा पुगेर दर्शक भेटेका फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिरहेकी छन् ।

उनीसँगै कलाकार रवीन्द्रसिंह बानियाँ, विशाल देवकोटा, प्रशंसा सुवेदीसहित निर्देशक थापा, निर्माता म्याक्स दिपेश खत्री, कार्यकारी निर्माता प्रदीप भटट्राई पनि हलमा पुगिरहेका छन् ।

परिवारसहित हलमा पुगेका दर्शक भावविह्वल भएको निर्माता खत्रीले बताए । फिल्मले आमाको महत्व र छोरीप्रतिको दायित्व झनै बढाएको प्रतिक्रिया दर्शकले दिएको निर्माताले बताए ।

एकल आमाले सङ्घर्ष गरेर छोरीलाई पढाउने विषयले आँशु रोक्न नसकेको कतिपय दर्शक बताउँछन् । पहिलो र दोस्रो दिनजस्तै आइतबार पनि कलाकार हल–हलमा पुगेर दर्शकलाई भेटिरहेका छन् ।

स्वस्तिमाले भनिन्, ‘हामीले फिल्ममार्फत देखाएको विषयलाई दर्शकले स्पष्ट रुपमा बुझ्नु भएको छ । महिला मात्र होइन, पुरुष दर्शकको आँखा पनि रसाएका छन् । फिल्म हेर्नेले यो कुनै समुदाय वा वर्ग विशेषको नभई सम्पूर्ण आमा र छोरीको कथा भन्नुभएको छ ।’

हलमा पुगेका डेब्यू अभिनेता विशाल देवकोटालाई दर्शकले ‘राम्रो अभिनय’ गरेको भन्दै प्रतिक्रिया दिए । फिल्ममा उनले निर्वाह गरेको ‘नारायण’ कै पात्रको नामले दर्शकले उनलाई हलमा बोलाए । डेब्यु फिल्ममै दर्शकको मायाले आफू उत्साहित र दंग रहेको अभिनेता विशालले बताए ।

डेब्यु अभिनेत्री प्रशंसा सुवेदीले सबै वर्गका दर्शकले फिल्मलाई माया दिइरहेको बताइन । जेनजी अभियन्ताकी रुपमा चिनिएकी कन्टेन्ट क्रिएटर प्रशंसाले फिल्ममा स्वस्तिमाको छोरीको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् ।

‘मेरो उमेरका दर्शक पनि हलमा उत्तिकै पाएकी छु, परिवार नै फिल्म हेर्न आइरहनुभएको छ । पहिलो फिल्ममै मैले दर्शक र फिल्मकर्मीबाट पाएको माया र प्रतिक्रियाले मलाई झनै हौसला थपेको छ’, उनले भनिन् ।

निर्देशक थापाले फिल्मको बारेमा गरिएको अड्कलबाजी फिल्म हेरेपछि स्पष्ट हुने बताए । उनले स-परिवार नै आनन्दले फिल्म हेर्न सकिने बताए ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा चलचित्रकर्मीको प्रदर्शन (फोटोफिचर)

‘लालीबजार’ बारे स्वस्तिमा : भिन्नै संसारमा ‘मधुबाला’ पात्र भएर बाँच्न पाए

‘लालीबजार मेरो हृदयको नजिक’

‘लालीबजार’ पोस्टरमा स्वस्तिमासँग रोमान्टिक विशाल

‘फेसवास गर्न अल्छी मान्ने मान्छेले ब्रेनवास गर्‍यो भनेर कसरी पत्याउने ?’

‘लालीबजार’ को पहिलो गीत ‘मायालाई के दिऊँ म बैना’ सार्वजनिक

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

