‘लालीबजार’ बारे स्वस्तिमा : भिन्नै संसारमा ‘मधुबाला’ पात्र भएर बाँच्न पाए

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १३:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • षट्कोण आट्र्सको नयाँ फिल्म 'लालीबजार' वादी महिलाको संघर्षको कथा लिएर प्रदर्शन तयारीमा छ।
  • स्वस्तिमा खड्काले 'लालीबजार' मा मधुवाला पात्रको भूमिका निभाएकी छिन् र यसलाई आफ्नो अभिनय यात्राको टर्निङ प्वाइन्ट मानेकी छिन्।
  • निर्देशक यम थापाले वादी समुदायको पृष्ठभूमिमा आधारित कथालाई न्याय गर्ने विश्वासका साथ फिल्म निर्देशन गरेका छन्।

काठमाडौं । ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’, ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘महापुरुष’, ‘महाजात्रा’ जस्ता व्यवसायिकरुपमा सफल फिल्म निर्माण गरेको षट्कोण आट्र्सको आगामी फिल्म ‘लालीबजार’ प्रदर्शन तयारीमा छ ।

स्वस्तिमा खड्काको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्मले वादी महिलाको संघर्षको कथा पेश गर्छ । ‘बुलबुल’ र ‘चिसो मान्छे’ पछि स्वस्तिमालाई पात्रले चर्चामा ल्याएको यो फिल्मलाई उनले अभिनय यात्राको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ मानेकी छिन् ।

अभिनय यात्रा प्रारम्भ गरेको दशकपछि पहिलोपटक अडिसन दिएर स्वस्तिमाले आफूलाई ‘लालीबजार’ को मधुवाला नामक पात्रको लागि तयार गरेकी थिइन् । ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि स्वस्तिमाले दर्शकबाट प्रशंसा पनि प्राप्त गरेकी छन् ।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फिल्मको विषयमा निर्माता म्याक्स दीपेश खत्री, निर्देशक यम थापा, स्वस्तिमासहित कलाकारहरू रवीन्द्रसिंह बानियाँ, अभय बराल, गोविन्द सुनार, आशा पौडेल, समाइरा थापासँगै डेब्यू कलाकार विशाल देवकोटा र प्रशंसा सुवेदीले छलफल गरे ।

देवकोटा थियटरमा अभिनेतासँगै निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेका कलाकर्मी हुन् भने प्रशंसा जेनजी अभियन्तासँगै कन्टेन्ट क्रिएटरका रुपमा परिचित छिन् । यी दुवै आफ्नो डेब्यू फिल्मलाई लिएर निकै उत्साहित छन् ।

निर्माता खत्रीले भने, ‘हामीले आफ्ना काममार्फत आफूलाई झनै परिपक्व बनेको महसुस ‘लालीबजार’मा आइपुग्दा भएको छ । यसपटक हामीले एउटा समुदायको पृष्ठभूमिमा रहेर आमा र छोरीको कथालाई दर्शकसामु ल्याएका छौँ ।’

उनले अघि भने, ‘यसअघि ‘महापुरूष’मा हामीले बुवा र छोराको कथालाई देखाएका थियौँ । विषयवस्तुका हिसाबले हामीले निर्माण गरेका फिल्म मध्ये ‘लालीबजार’ उत्कृष्ट हो ।’

कार्यकारी निर्माता प्रदीप भट्टराईले फरक कथा ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा तराईको एउटा आइडियामा काम गरिरहेको सम्झिए । ‘त्यसमा नै सल्लाह लिन हामीले निर्देशक यम थापालाई भेटेका थियौँ । सोही छलफलमा हामीले कथा खोजिरहेको र राम्रो कथा भेटमा निर्माण गर्ने बतायौं’ उनले भने ।

थापालाई निर्देशकीय जिम्मा दिनुको कारणबारे भट्टराईले अघि भने, ‘षट्कोण आट्र्सबाट बन्ने फिल्म मैले नै निर्देशन गरिरहेको छु, तर यो कथा यमजीको भएको र उहाँ बर्दियाकै भएकाले कथालाई न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले निर्देशनको जिम्मा दिएका हौँ ।’

अभिनेता तथा निर्माता बानियाँले विषयको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर फिल्म निर्माण गरेको बताए । ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’पछि आफूले यसमा खलपात्रको भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए ।

‘यसमा म शोषक र सामन्तको भूमिकामा अभिनय गरेकी छु । मलाई त्यो पात्र निर्वाह गर्दा नै गाह्रो भयो भने त्यहाँका दिदीबहिनीहरूले कसरी सहेर बस्नु भएको होला ? विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर हामीले फिल्म तयार गरेका छौँ’ उनले भने ।

वादी समुदायमा पुगेर अनुसन्धान गरिएको र पटकथा लेखिएको उनले बताए । उनले यो फिल्मलाई व्यवसायिक उद्देश्यले बनाइएको बताए ।

‘विषयको गम्भीरतालाई बुझेर हामीले काम गरेका छौँ । मैले फिल्म निर्वाह गरेको पात्र समाजमा हुनु हुँदैन, त्यस्ता पात्र धर्तीमा रहन लायक छैनन् । यो फिल्ममा काम गर्दा थाहा पाएँ, हामीले वा राज्यले ती समुदायसँग जतिपटक माफी मागे पनि कम हुन्छ’ उनले भने ।

अभिनेत्री खड्काले अडिसन दिएर आफू यो फिल्ममा छनोट भएको बताए । ‘मलाई आगामी धेरै वर्षसम्म कलाकारका रुपमा चिनाउने फिल्म ‘लालीबजार’ बन्नेमा विश्वस्त छु’ उनले भनिन्, ‘यो फिल्ममा कलाकार बन्न पाएकोमा मैले आफूलाई ‘लक्की’ मान्छु । ‘लुक टेस्ट’ का लागि अडिसन दिएर फिल्ममा छनोट भएकी हुँ ।’

आमा र छोरीको कथामा आधारित यो फिल्ममा आफूले वादी महिलाको भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताइन् । ‘आफ्नो पात्रलाई तयार गर्न म आफैँ बर्दिया पुगेर अनुसन्धान गरेकी थिएँ । निकै उमेर हुनुभएका आमाहरूलाई भेटेर कुराकानी गरेकी थिएँ’ उनले भनिन्, ‘मैले देखेको र बुझेको भन्दा भिन्नै संसारमा एउटा ‘मधुवाला’ पात्र भएर बाँच्न पाएँ । मेरा लागि आगामी धेरै समयसम्म सम्झिने फिल्म बनेको छ ।’

अभिनेता देवकोटाले निर्माताले नाटक हेरेपछि आफूलाई नोटिस गरेको अनुभव सुनाए । षट्कोण आर्ट्स र स्वस्तिमा जस्ता कलाकारसँग काम गर्न पाउँदा आफू उत्साहित रहेको उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा डेब्यू कलाकार प्रशंसा सुवेदीले पनि आफ्नो अभिनय अनुभव बाँडिन् ।

'लालीबजार मेरो हृदयको नजिक'

‘लालीबजार मेरो हृदयको नजिक’
'लालीबजार' पोस्टरमा स्वस्तिमासँग रोमान्टिक विशाल

‘लालीबजार’ पोस्टरमा स्वस्तिमासँग रोमान्टिक विशाल
'फेसवास गर्न अल्छी मान्ने मान्छेले ब्रेनवास गर्‍यो भनेर कसरी पत्याउने ?'

‘फेसवास गर्न अल्छी मान्ने मान्छेले ब्रेनवास गर्‍यो भनेर कसरी पत्याउने ?’
'लालीबजार' को पहिलो गीत 'मायालाई के दिऊँ म बैना' सार्वजनिक

‘लालीबजार’ को पहिलो गीत ‘मायालाई के दिऊँ म बैना’ सार्वजनिक
जेनजी शहीदलाई समर्पित गर्दै स्वस्तिमाले गरिन् मतदान

जेनजी शहीदलाई समर्पित गर्दै स्वस्तिमाले गरिन् मतदान
चिरिच्याट्ट जर्सीमा स्वस्तिमा दम्पती

चिरिच्याट्ट जर्सीमा स्वस्तिमा दम्पती

