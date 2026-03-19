News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पोखरामा श्रीमान्को हस्ताक्षर किर्ते गरी ५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा श्रीमती वन्ती शाही र भद्र थापा पक्राउ परेका छन्।
- पक्राउ परेकाहरूले मोहन बहादुर शाहीको नाममा रहेको जग्गा कीर्ते गरी सिद्धार्थ बैंकमा ५० लाख कर्जा लिएर ठगी गरेको डीएसपी हरि बस्नेतले बताए।
- उनीहरूलाई ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
२७ वैशाख, काठमाडौं । श्रीमान्कै हस्ताक्षर किर्ते गरेर ५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको कसुरमा प्रहरीले पीडित व्यक्तिका श्रीमतीसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा पोखरा ढुंगेपाटनका ५२ वर्षीय मोहनबहादुर शाहीकी श्रमिती ४४ वर्षीया वन्ती शाही र सुर्खेतको बुद्धचोक घर भएका ४४ वर्षीय भद्र थापा छन् । उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवाबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरुले मोहन बहादुर शाहीको नाममा रहेको पोखरा महानगरपालिका–३० को कित्ता नम्बर २४४४ र २४४७ नम्बरको जग्गा मोहनको हस्ताक्षर कीर्ते गरी सिद्धार्थ बैंकमा राखी ५० लाख कर्जा लिएर ठगी गरेको पाइएको कास्कीका डीएसपी हरि बस्नेतले बताए ।
पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध ठगी र आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
