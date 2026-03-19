रुस र ताजिकिस्तानबीचको रणनीतिक साझेदारी थप सुदृढ हुँदै, सबै क्षेत्रमा सहकार्य जारी रहने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते ९:४४

२८ वैशाख, काठमाडौं । ताजिकिस्तानका लागि रुसी राजदूत सेम्योन ग्रिगोभले रुस र ताजिकिस्तानबीचको सम्बन्ध एक भरपर्दो रणनीतिक साझेदारी र गठबन्धनका रूपमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन्।

दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ३४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा तास समाचार एजेन्सीसँग कुरा गर्दै राजदूत ग्रिगोभले सबै क्षेत्रमा गतिशील सम्पर्क र दिगो संयन्त्रमार्फत सहकार्य भइरहेको उल्लेख गरे।

उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनबीचको भ्रातृ सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाएको दाबी पनि गरे।

राजदूत ग्रिगोभका अनुसार रुस र ताजिकिस्तानबीचको सम्बन्ध सन् १९९३ को मैत्री, सहयोग र आपसी सहयोग सन्धि तथा सन् १९९९ को २१औँ शताब्दीका लागि लक्षित गठबन्धन सन्धिमा आधारित रहेको छ।

हाल दुई देशबीच २०० भन्दा बढी अन्तरराज्यीय, अन्तरसरकारी र अन्तरविभागीय सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् जसले बहुआयामिक सहयोगलाई वैधानिकता दिएका छन्।

ताजिकिस्तानको नेतृत्वले पनि नयाँ क्षेत्रहरूमा सहकार्य विस्तार गर्न अटुट इच्छा देखाएको उल्लेख गर्दै राजदूतले आगामी दिनमा यो रणनीतिक साझेदारीले अझ नयाँ उचाइ लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

