+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानसँग सम्झौता भए पनि हिजबुल्लाहविरुद्धको युद्ध रोकिंदैन : नेतान्याहुँ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते ९:१०

२८ वैशाख, काठमाडौं । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले लेबनानमा सक्रिय शिया मिलिसिया हिजबुल्लाहविरुद्धको सैन्य कारबाही रोक्न इजरायल तयार नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

सीबीएस न्युजसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको युद्ध अन्त्यका लागि हुने कुनै पनि सम्झौताका नाममा हिजबुल्लाहविरुद्धको लडाइँ नरोकिने बताएका हुन् ।

इरानसँगको शान्ति सम्झौताको बदलामा हिजबुल्लाहसँगको शत्रुता अन्त्य गर्न इजरायल सहमत हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा नेतान्याहुले स्पष्टसँग ‘हुँदैन’ भन्दै आफ्नो अडान राखेका छन्। यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यस्तो माग गरेको खण्डमा इजरायलको कदम के हुनेछ भन्ने जिज्ञासालाई भने उनले पन्छाएका छन्।

प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले क्षेत्रीय सुरक्षाको मुख्य जरो इरान रहेको उल्लेख गर्दै इरानको शक्ति कमजोर हुनु वा त्यहाँको सत्तामा आमूल परिवर्तन आउनु नै अन्य सशस्त्र समूहहरूको अन्त्यको आधार भएको दाबी गरेका छन्।

उनले यदि इरान उल्लेख्य रूपमा कमजोर भएमा वा त्यहाँको शासन व्यवस्थामा परिवर्तन आएमा हिजबुल्लाह, हमास र यमनका हुथी विद्रोहीहरूको सञ्जाल स्वतः ध्वस्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेतान्याहुको यो पछिल्लो अभिव्यक्तिले लेबनान सीमामा जारी तनाव तत्काल मत्थर हुने सम्भावना निकै कम देखिएको छ।

इरान इजरायल तनाव बेन्जामिन नेतान्याहु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित