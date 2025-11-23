+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
मध्यपूर्वको द्वन्द्व :

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

कहिलै नफर्किने गरी यूएईमै अस्ताए गोरखाका २९ वर्षीय दिवस श्रेष्ठ ।

0Comments
Shares
विकास मरहट्टा विकास मरहट्टा
२०८२ फागुन १८ गते १७:५०

१८ फागुन, गोरखा । मध्यपूर्व द्वन्द्वको प्रसंग जोड्दै दुई दिनअघि उनले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका थिए । भनेका थिए, ‘समाचार हेरेपछि मेरो ध्यानाकर्षण भयो । अबुधाबीको बासिन्दाका हिसाबले यहाँको अवस्था के छ मलाई थाहा छ । केही रिपोर्टहरू बढाइचढाइ भएर आएका छन् ।’

तर, बिडम्वना यो नै उनको जीवनको अन्तिम स्ट्याटस बन्न पुग्यो । इरानको ड्रोन हमलामा उनी मारिए । कहिलै नफर्किने गरी यूएईमै अस्ताए गोरखाका २९ वर्षीय दिवस श्रेष्ठ ।

अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासले सोमबार यसबारे जानकारी गराएको छ । ‘अबुधाबीस्थित जायद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रोन निष्क्रिय पार्ने क्रममा भएको घटनामा मिडिल इस्ट कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा कार्यरत नेपाली नागरिक दिवस श्रेष्ठ (वर्ष २९, घर गोर्खा जिल्ला) को दुःखद निधन भएको सम्बन्धमा यूएईको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छ,’ राजदूतावासले भनेको छ ।

भीमसेन थापा गाउँपालिका–७ ठाटीबजार स्थायी घर भएका उनी काठमाडौंमा ओभरसियर पढ्दै थिए । सामान्य घरपरिवारमा जन्मेका दिवसमा एकाएक विदेश जाने सोच आयो । प्रक्रिया अघि बढाए । अनि तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई उडे ।

यो पनि पढ्नुहोस

यूएईमा मारिएका नेपालीको परिचय खुल्यो

गत असोजमा उनी नेपाल फर्किएका थिए । घरपरिवारसँगै चाडबाड मनाए । खुसी साटासाट गरे । अर्को छुट्टीमा आउँदा बिहे गर्ने भनेर गएका उनी अब कहिलै नफर्किने गरी संसारबाट बिदा भए ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्व चर्किएसँगै घरमा उनका परिवार आत्तिएका थिए । शनिबार साँझ दिवससँग उनका बुवा चामबहादुरको कुराकानी भएको थियो । तर त्यो नै अन्तिम कुराकानी हुन पुग्यो ।

‘त्यो दिनपछि सम्पर्क भएन,’ बुवा चामबहादुरले भावुक हुँदै भने, ‘भागदौडको क्रममा घुँडामा चोट लागेको छ भनेर उनका साथीहरूले भनेका थिए, तर आज यस्तो खबर आयो ।’

भाइ (काकाको छोरा) सचिन श्रेष्ठका अनुसार दिवस अत्यन्तै मिलनसार र सहयोगी थिए । निकै सोझो पनि । ‘एकदम सोझो हुनुहुन्थ्यो, दायाँबायाँ केही थिएन,’ भावुक स्वरमा उनले भने, ‘आज यस्तो भयो, के भन्ने खै !’

चामबहादुरका एक्ला छोरा थिए दिवस । दुई सन्तानमध्ये छोरीको विवाह भइसकेको थियो । सुत्केरी छोरीको स्याहार सुसारका लागि चामबहादुरकी श्रीमती काठमाडौं थिइन् । घरमा चामबहादुर र उनकी आमा मात्र बस्छन् । सोमबार यो खबर पाएपछि गाउँ नै शोकमा डुबेको छ ।

इरान इजरायल तनाव दिवस श्रेष्ठ मध्यपूर्व यूएई
लेखक
विकास मरहट्टा

मरहट्टा अनलाइनखबरका गोरखा संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्लाही-१ : बहुजन एकता पार्टीका उम्मेदवार कांग्रेसमा प्रवेश

सर्लाही-१ : बहुजन एकता पार्टीका उम्मेदवार कांग्रेसमा प्रवेश
एक व्यक्तिले एकपटक भन्दा बढी मतदान गरे २५ हजार जरिबाना

एक व्यक्तिले एकपटक भन्दा बढी मतदान गरे २५ हजार जरिबाना
रामेछाप दुर्घटना : प्रहरीका असईको मृत्यु, ३ जनाले हामफालेर जोगाए ज्यान

रामेछाप दुर्घटना : प्रहरीका असईको मृत्यु, ३ जनाले हामफालेर जोगाए ज्यान
मोरङ-६ : नाउपा, जसपा र जनमतका उम्मेदवारले शेखर कोइरालालाई सघाउने

मोरङ-६ : नाउपा, जसपा र जनमतका उम्मेदवारले शेखर कोइरालालाई सघाउने
ओमनमा तेल ट्यांकरमाथि इरानको आक्रमण, एक भारतीयको मृत्यु

ओमनमा तेल ट्यांकरमाथि इरानको आक्रमण, एक भारतीयको मृत्यु
घर-घरमा मतदाता शिक्षा पु‍र्‍याउन सफल भयौं : निर्वाचन आयोग

घर-घरमा मतदाता शिक्षा पु‍र्‍याउन सफल भयौं : निर्वाचन आयोग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित