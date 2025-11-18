रामेछाप दुर्घटना : प्रहरीका असईको मृत्यु, ३ जनाले हामफालेर जोगाए ज्यान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रामेछाप नगरपालिका–२ सिरुबारीमा गाडी दुर्घटनामा नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक पर्शुराम यादवको मृत्यु भएको छ।
- दुर्घटनामा गाडीमा सवार ११ मध्ये ७ जना घाइते भएका छन् र ३ जना गाडीबाट हाम फालेका थिए।
- मन्थलीबाट निर्वाचन सामग्री लिएर जाँदै गरेको गाडी सडकबाट करिब १०० मिटर तल खसेको थियो र उद्धार कार्य जारी छ।
१८ फागुन, काठमाडौं । रामेछाप नगरपालिका–२ स्थित सिरुबारीमा गाडी दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुने व्यक्ति नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) रहेको खुलेको छ ।
दुर्घटनामा परी असई पर्शुराम यादवको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । गाडीमा सवार ७ जना घाइते भएका छन् । उक्त गाडीमा ११ जना सवार रहेको बताइएको छ । उनीहरुमध्ये ३ जना गाडीबाट हाम फालेका थिए ।
मन्थलीबाट मतदान केन्द्र कालिका देवी माध्यमिक विद्यालय र देउराली माध्यमिक विद्यालयको निर्वाचन सामाग्रीसहित कर्मचारी लिएर जाँदै गरेको ना ७ ख ६७६८ नम्बरको गाडी सडकबाट करिब १०० मिटर तल खसेको थियो ।
दुर्घटनालगत्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद उद्धार वेस खुर्कोटबाट सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक रमेश बहादुर थापाको कमाण्डमा गोताखोर र विपद् व्यवस्थाप तालिम प्राप्त टोली उद्धार कार्यमा खटिएको थियो । उद्धार पश्चात घाइतेलाई उपचारको लागि मन्थली अस्पताल पठाइएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए।
