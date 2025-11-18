+
रामेछाप दुर्घटना : प्रहरीका असईको मृत्यु, ३ जनाले हामफालेर जोगाए ज्यान

रामेछाप नगरपालिका–२ स्थित सिरुबारीमा गाडी दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुने व्यक्ति नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) रहेको खुलेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १८ गते १७:५९

  • रामेछाप नगरपालिका–२ सिरुबारीमा गाडी दुर्घटनामा नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक पर्शुराम यादवको मृत्यु भएको छ।
  • दुर्घटनामा गाडीमा सवार ११ मध्ये ७ जना घाइते भएका छन् र ३ जना गाडीबाट हाम फालेका थिए।
  • मन्थलीबाट निर्वाचन सामग्री लिएर जाँदै गरेको गाडी सडकबाट करिब १०० मिटर तल खसेको थियो र उद्धार कार्य जारी छ।

१८ फागुन, काठमाडौं । रामेछाप नगरपालिका–२ स्थित सिरुबारीमा गाडी दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुने व्यक्ति नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) रहेको खुलेको छ ।

दुर्घटनामा परी असई पर्शुराम यादवको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । गाडीमा सवार ७ जना घाइते भएका छन् । उक्त गाडीमा ११ जना सवार रहेको बताइएको छ । उनीहरुमध्ये ३ जना गाडीबाट हाम फालेका थिए ।

मन्थलीबाट मतदान केन्द्र कालिका देवी माध्यमिक विद्यालय र देउराली माध्यमिक विद्यालयको निर्वाचन सामाग्रीसहित कर्मचारी लिएर जाँदै गरेको ना ७ ख ६७६८ नम्बरको गाडी सडकबाट करिब १०० मिटर तल खसेको थियो ।

दुर्घटनालगत्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद उद्धार वेस खुर्कोटबाट सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक रमेश बहादुर थापाको कमाण्डमा गोताखोर र विपद् व्यवस्थाप तालिम प्राप्त टोली उद्धार कार्यमा खटिएको थियो । उद्धार पश्चात घाइतेलाई उपचारको लागि मन्थली अस्पताल पठाइएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए।

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

