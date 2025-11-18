रामेछापमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी चढेको गाडी भीरबाट खस्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रामेछाप नगरपालिका–२ सिरुबारीमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी सवार गाडी भीरबाट करिब १०० मिटर तल खसेको छ।
- ना ७ ख ६७६८ नम्बरको गाडीमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी थिए र उद्दारका काम भइरहेको छ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका इन्स्पेक्टर राजन तिमल्सिनाले गाडीमा कति मान्छे थिए भन्ने यकिन नभएको बताए।
१८ फागुन, काठमाडौं । रामेछापमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी सवार गाडी भीरबाट खसेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका इन्स्पेक्टर राजन तिमल्सिनाका अनुसार रामेछाप नगरपालिका–२ सिरुबारी भन्ने ठाउँबाट करिब १०० मिटर तल गाडी खसेको हो ।
उनका अनुसार ना ७ ख ६७६८ नम्बरको गाडी खसेका हो । उक्त गाडीमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मी समेत थिए । अहिले उद्दारका काम भइरहेको छ । गाडीमा कति मान्छे थिए भन्ने समेत यकिन भएको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4