रामेछापमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी चढेको गाडी भीरबाट खस्यो

रामेछापमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी सवार गाडी भीरबाट खसेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १८ गते १७:०९

  • रामेछाप नगरपालिका–२ सिरुबारीमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी सवार गाडी भीरबाट करिब १०० मिटर तल खसेको छ।
  • ना ७ ख ६७६८ नम्बरको गाडीमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी थिए र उद्दारका काम भइरहेको छ।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका इन्स्पेक्टर राजन तिमल्सिनाले गाडीमा कति मान्छे थिए भन्ने यकिन नभएको बताए।

१८ फागुन, काठमाडौं । रामेछापमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी सवार गाडी भीरबाट खसेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका इन्स्पेक्टर राजन तिमल्सिनाका अनुसार रामेछाप नगरपालिका–२ सिरुबारी भन्ने ठाउँबाट करिब १०० मिटर तल गाडी खसेको हो ।

उनका अनुसार ना ७ ख ६७६८ नम्बरको गाडी खसेका हो । उक्त गाडीमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मी समेत थिए । अहिले उद्दारका काम भइरहेको छ । गाडीमा कति मान्छे थिए भन्ने समेत यकिन भएको छैन ।

रामेछाप
तामाकोशी बस दुर्घटना : बेपत्ता तीन जनाको खोजी जारी

रामेछापमा १७ जनाको उम्मेदवारी दर्ता  

नेकपा रामेछापबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार सिफारिस

रामेछापमा जुनार कृषकको बढ्दो सक्रियता 

एमाले प्रतिनिधि छनोटः रामेछाप र दोलखामा संस्थापनको वर्चस्व

बाघको आक्रमणबाट रामेछापमा एक महिलाको मृत्यु

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

कति समय दिने बच्चालाई ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

