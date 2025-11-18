बाघको आक्रमणबाट रामेछापमा एक महिलाको मृत्यु

१३ मंसिर, रामेछाप । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–९ स्थित पुरानागाँउमा शुक्रबार राति बाघको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा सोही वडाकी वर्ष ६६ कि गङ्गामाया तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी प्रमुख भोलाकुमार भट्टले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महिलाको शव क्षत विक्षत अवस्थामा स्थानीयले फेला परेपछि आफूहरूलाई जानकारी गराएका थिए । घटनाारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
