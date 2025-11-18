+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

46/3 (7.2)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

165/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

७६ बलमा १२० रन आवश्यक

पोखरा एभेन्जर्स 2025

46/3(7.2)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

165/8(20)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
46/3 (7.2)
VS
७६ बलमा १२० रन आवश्यक
काठमान्डु गोर्खाज 2025
165/8 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

ह्यातको प्राइड क्यासिनोमा १४ करोड लुटपाट, ५ पटक मुद्दा चलेका व्यक्ति संलग्न

लुटपाट भएको तीन महिनापछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दुई जनालाई पक्राउ परेर अनुसन्धान गर्दा यसअघि पाँच पटकसम्म पक्राउ परेर मुद्दा चलेका व्यक्तिको संलग्नता भेटिएको हो ।

0Comments
Shares
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८२ मंसिर १८ गते १४:१९

१८ मंसिर, काठमाडौं । बौद्धस्थित पाँच तारे होटल ‘ह्यात रेजन्सी’ मा सञ्चालन रहेको ‘प्राइड इन्टरटेन्टमेन्ट रिक्रेसन सेन्टर’ नामक क्यासिनो लुटपाटमा पाँच पटकसम्म मुद्दा चलेका व्यक्तिको संलग्नता भेटिएको छ ।

लुटपाट भएको तीन महिनापछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दुई जनालाई पक्राउ परेर अनुसन्धान गर्दा यसअघि पाँच पटकसम्म पक्राउ परेर मुद्दा चलेका व्यक्तिको संलग्नता भेटिएको हो ।

परिसर काठमाडौंका प्रमुख तथा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रमेश थापाका अनुसार यो क्यासिनो लुटपाट आरोपमा अहिले दावा सेट्ठी भनिने दावा शेर्पा र रणे भनिने रञ्जित खड्गी हिरासतमा छन् । काठमाडौं बौद्धका ४२ वर्षीय सेट्ठी र बूढानीलकण्ठका २९ वर्षीय रणेविरुद्ध आपराधिक उपद्रव र डाँकाको कसुरमा अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।

उनीहरूले जेनजी आन्दोलनको मौकामा २४ भदौमा हतियारसहित प्राइड क्यासिनोमा छिरेर लुटपाट गरेको क्लोज सर्किट क्यामेरा (सीसी क्यामेरा) को फुटेजमा देखिन्छ । उनीहरूसहितको समूह छिरेर खुकुरी देखाउँदै क्यासिनोमा रहेको रकम लुटपाट गरेर लगेको देखिन्छ ।

क्यासिनो सञ्चालकले उनीहरूले लुटेको रकम १४ करोड रहेको दाबी गर्दै परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएका छन् । ‘क्यासिनोमा रहेको नगद १४ करोड लुटेर लगिएको जाहेरी छ । अन्य भौतिक क्षतिको मागदाबी छुट्टै छ,’ परिसर काठमाडौंका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।

सुरुमा खुकुरीसहित एक समूह क्यासिनोमा छिरेर तोडफोड गरेको सीसी क्यामेराको फुटेजमा देखिन्छ । त्यसपछि अर्को समूह क्यासिनो प्रवेश गरेको देखिन्छ । पक्राउ परेका रणे पहिलो समूहमा क्यासिनो प्रवेश गरेको देखिन्छ । सेट्ठी भने दोस्रो समूहमा क्यासिनो प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

सीसी क्योमरामा देखिएको यही दृश्यका आधारमा प्रहरीले लामो निगरानी तथा अनुसन्धानपछि दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । पहिलो लटमा ७/८ जनाको समूह क्यासिनोमा छिर्छ ।

दोस्रो लटमा १०/१२ जनाको समूह छिर्छ । क्यासिनोको लकरमा रहेको रकम, सेफ समेत फुटाएर रकम लगेको सीसी क्यामेरामा प्रष्ट देखिन्छ । पहिचान नहोस् भन्नका लागि केहीले हेल्मेट लगाएको, मास्क लगएको र हुडी ओडेको समेत देखिन्छ ।

रणे ५ मुद्दाका अभियुक्त

पक्राउ परेका मध्ये यसअघि पाँच पटकसम्म पक्राउ परेर मुद्दा चलेका व्यक्ति रहेको खुलेको छ । क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस) मा रणेविरुद्ध जुवादेखि बैंकिङ कसुरसम्म गरी पाँच मुद्दा चलेको भेटिएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।

उनीविरुद्ध सुरुमा २०७३ मा केही सार्वजनिक अपराध (अहिलेको अभद्र व्यवहारको कसुर) मा मुद्दा चलेको भेटिएको छ । ९ माघ २०७३ मा प्रहरी वृत्त बौद्धले उनीविरुद्ध सार्वजनिक अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाएको भेटिएको हो ।

त्यस्तै परिसर काठमाडौंबाट जुवाको कसुरमा अर्को मुद्दा चलेको भेटिएको छ । ४ वैशाख २०७५ मा उनीविरुद्ध जुवाको कसुरमा मुद्दा चलेको थियो । त्यतिबेला उनी पक्राउ परेका थिए ।

प्रहरी वृत्त मालिगाउँमा उनीविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा परेको देखिएको छ । १ पुस २०७६ मा परेको जाहेरीमा उनी भने अहिलेसम्म फरार रहेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रहरी वृत्त बौद्धबाटै २३ असार २०७८ मा उनीविरुद्ध जुवाकै कसुरमा मुद्दा चलेको देखिएको छ । यो मुद्दामा छुटेको तीन महिनापछि फेरि बौद्धबाटै ४ असोज २०७८ मा जुवाकै कसुरमा पक्राउ परेर मुद्दा चलेको भेटिएको छ ।

सीआरएसमा उनी यसअघि पनि पटक पटक जुवाको कसुरमा पक्राउ परेकाले उनी क्यासिनो जाने भएकाले क्यासिनो प्राइडबारे पूरापूर जानकार भएरै लुट्न गएको अनुसन्धान अधिकृतले विश्लेषण गरेका छन् ।

विगतमा पनि जुवा खेल्दै गर्दा पक्राउ परेर मुद्दा चलेको देखिन्छ । यसबाट उनी क्यासिनो पनि जाने गरेको बुझ्न सकिन्छ । क्यासिनोबारे पूरा जानकारी भएकैले जेनजी आन्दोलनको मौकामा योजना बनाएरै लुटेको देखिन्छ,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपालीलाई क्यासिनो प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । तर पक्राउ परेकाहरू सञ्चालकहरूसँग सेटिङ मिलाएर क्यासिनो प्रवेश गर्ने गरेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

अहिले हिरासतमा रहेका सेट्ठी भने प्राइडमै टेवल चलाउने गर्थे । उनको दाबी पनि सञ्चालकले नै बोलाएर क्यासिनो जोगाउन गएको भन्ने छ । तर उनको काम भने क्यासिनो जोगाउने भन्दा पनि लुटपाट गर्ने देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उनी यो भन्दा पहिला सोल्टी होटलको क्यासिनो मोजाङ जाने गर्थे । त्यहाँ विवाद भएर निकालिएपछि उनी प्राइड जान थालेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

क्यासिनोको लत लागेका रणेले क्यासिनोमा धेरै रकम गुमाएको उनले प्रहरी समक्ष बताएका छन् ।

यो क्यासिनो नेपाली व्यवसायी विनायक शाह र भारतीय तरुण खट्टरले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेका छन् । अहिले भने ह्यातदेखि क्यासिनो सबै बन्द छ ।

४० करोड भौतिक क्षतिको दाबी

१४ करोड रुपैयाँ नगद लुटिएको दाबी गर्दै जाहेरी परेको छ । तर पक्राउ परेका दुई जनाबाट केही रकम पनि अहिलेसम्म भेटिएको छैन । उनीहरूले उक्त रकम कहाँ लुकाए वा खर्च गरे भन्नेबारे अनुसन्धान हुन बाँकी नै रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

नगद १४ करोड लुटेको दाबी गरिएको छ भने भौतिक क्षति ४० करोड भएको मागदाबी गरिएको छ । ठूलो क्षति भएको भन्दै ह्यातले २ कात्तिकमा विज्ञप्ती निकालेर अनश्चितकालका लागि होटल बन्दको घोषण गरेको थियो ।

होटलका मानव संशाधन निर्देशक मोहम्मद युसुफ यामिनले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि होटल बन्द रहेको जानकारी गराएका थिए । त्यसयता यो होटल पूर्ण रुपमा बन्द छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको यो पाँचतारे होटल बन्द हुनुमा भौतिक क्षति मात्रै कारण छैन यो मानवीय क्षतिसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा ह्यातमा एक भारतीय पर्यटक ५७ वर्षीया महिला राजेश सिंह गोलाको मृत्यु भएको थियो । होटलमा आगजनी सुरु भएपछि ती भारतीय पर्यटकले हामफालेकी थिइन् । गम्भीर घाइते उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा आगजनीका कारण ह्यात होटलको लबी र क्यासिनो पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको थियो । पहिलो तलामा रहेका कोठाहरू पनि जलेका छन् ।

झन्डै ७० वटा कोठा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ । ह्यातमा रहेको क्यासिनोमा पनि क्षति पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बोलाएको बैठकमा पनि होटल व्यवस्थापनका प्रतिनिधिहरूले क्षतिबारे जानकारी गराएका थिए ।

नेपाल प्रहरी पाँच तारे होटल ह्यात रेजन्सी लुटपाट
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

३ दिनदेखि गाडीसहित बेपत्ता व्यक्ति मृत फेला

३ दिनदेखि गाडीसहित बेपत्ता व्यक्ति मृत फेला
‘त्यो दिनको शान्तिसुरक्षा सीडीओको जिम्मामा थियो’

‘त्यो दिनको शान्तिसुरक्षा सीडीओको जिम्मामा थियो’
चोरी र अभद्रको मुद्दा चलेका व्यक्ति रिभल्वरसहित समातिए

चोरी र अभद्रको मुद्दा चलेका व्यक्ति रिभल्वरसहित समातिए
आफन्त र नातेदारबाटै महिलाहरू बढी यौनजन्य हिंसामा

आफन्त र नातेदारबाटै महिलाहरू बढी यौनजन्य हिंसामा
४ लाखसहित ललितपुरबाट जुवातास खेलेको आरोपमा १४ जना पक्राउ

४ लाखसहित ललितपुरबाट जुवातास खेलेको आरोपमा १४ जना पक्राउ
सुक्खा पहिरोमा पुरिएका कामदारको शव निकालियो   

सुक्खा पहिरोमा पुरिएका कामदारको शव निकालियो   

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित