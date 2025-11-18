+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चोरी र अभद्रको मुद्दा चलेका व्यक्ति रिभल्वरसहित समातिए

पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–५ घर भइ काठमाडौं सोल्टीमोड बस्दै आएका ३० वर्षीय सन्तोष गुरुङ छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १५ गते १४:३७

१५ मंसिर, काठमाडौं । चोरी र अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा चलेका व्यक्ति रिभल्वरसहित पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–५ घर भइ काठमाडौं सोल्टीमोड बस्दै आएका ३० वर्षीय सन्तोष गुरुङ छन् । उनलाई प्रहरी वृत्त कालिमाटीको टोलीले सोल्टिमोडबाट पक्राउ गरेको हो ।

सोल्टिमोड रेडक्रस मार्गमा रहेको खाली जग्गाको झाडीमा प्लास्टिकले प्याक गरेर उनले लुकाएर हतियार रोखको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए ।

पक्राउ परेकाविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजनाको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी रिभल्वरसहित पक्राउ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘त्यो दिनको शान्तिसुरक्षा सीडीओको जिम्मामा थियो’

‘त्यो दिनको शान्तिसुरक्षा सीडीओको जिम्मामा थियो’
आफन्त र नातेदारबाटै महिलाहरू बढी यौनजन्य हिंसामा

आफन्त र नातेदारबाटै महिलाहरू बढी यौनजन्य हिंसामा
४ लाखसहित ललितपुरबाट जुवातास खेलेको आरोपमा १४ जना पक्राउ

४ लाखसहित ललितपुरबाट जुवातास खेलेको आरोपमा १४ जना पक्राउ
सुक्खा पहिरोमा पुरिएका कामदारको शव निकालियो   

सुक्खा पहिरोमा पुरिएका कामदारको शव निकालियो   
प्रहरीमा ७ एसएसपी रिक्त, दुई दर्जन प्रतिस्पर्धी

प्रहरीमा ७ एसएसपी रिक्त, दुई दर्जन प्रतिस्पर्धी
रोकिएको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते

रोकिएको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित