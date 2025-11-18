कीर्तिपुरको मैदान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कीर्तिपुरको मैदानमा पोखरा र लुम्बिनी क्लबबीच भएको क्रिकेट खेलले देशमा उत्साह र उर्जा थपेको छ।
- खेलमा अनुशासन, नैतिकता र सामुहिक भावना देखिएको छ र जात, धर्म, र असमानता नभेटिएको छ।
- देशका सबै ७ प्रदेशमा यस्ता क्रिकेट मैदान बनाउनु आवश्यक छ जसले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्नेछ।
एनपीएल क्रिकेटको कुम्भ मेलाको चर्चा चलेको छ देशमा,
बल र ब्याटको स्पर्शले उर्जा मिलेको छ मनका
कस्तो जुर्यो खेल हेर्ने कीर्तिपुरको मैदानमा
पोखरा र लुम्बिनी क्लबको खेल हेरियो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट को नाममा
अनुशासन,नैतिकता र सामुहिक भावना खेलाडीको तनमा
जात-धर्म,रङ-वर्ण,धनी-गरीब र असमानता देखिएन मैदानमा
पक्ष र विपक्षका दर्शकहरु डुबेका छन् हार र जितको माहोलमा
म त यसै लठ्ठ भए हजुर आँखै अगाडी टल्किने हिमालमा
यस्ता क्रिकेट मैदानहरु बनाउनु पर्छ ७ वटै प्रदेशमा
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको घुइँचो लाग्छ हरेक कुना काप्चामा
म जस्ता भूईमान्छेको सुझाव पुगोस् सरकारको कानमा
क्रिकेट खेलाडीको भविष्य छ जस्तो लाग्छ यो सुन्दर देश नेपालमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4