कविता :

कीर्तिपुरको मैदान

कस्तो जुर्‍यो खेल हेर्ने कीर्तिपुरको मैदानमा
पोखरा र लुम्बिनी क्लबको खेल हेरियो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट को नाममा

पुरुषोत्तम लोहनी पुरुषोत्तम लोहनी
२०८२ मंसिर १४ गते १४:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कीर्तिपुरको मैदानमा पोखरा र लुम्बिनी क्लबबीच भएको क्रिकेट खेलले देशमा उत्साह र उर्जा थपेको छ।
  • खेलमा अनुशासन, नैतिकता र सामुहिक भावना देखिएको छ र जात, धर्म, र असमानता नभेटिएको छ।
  • देशका सबै ७ प्रदेशमा यस्ता क्रिकेट मैदान बनाउनु आवश्यक छ जसले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्नेछ।

एनपीएल क्रिकेटको कुम्भ मेलाको चर्चा चलेको छ देशमा,
बल र ब्याटको स्पर्शले उर्जा मिलेको छ मनका

कस्तो जुर्‍यो खेल हेर्ने कीर्तिपुरको मैदानमा
पोखरा र लुम्बिनी क्लबको खेल हेरियो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट को नाममा

अनुशासन,नैतिकता र सामुहिक भावना खेलाडीको तनमा
जात-धर्म,रङ-वर्ण,धनी-गरीब र असमानता देखिएन मैदानमा

पुरुषोत्तम लोहनी

पक्ष र विपक्षका दर्शकहरु डुबेका छन् हार र जितको माहोलमा
म त यसै लठ्ठ भए हजुर आँखै अगाडी टल्किने हिमालमा

यस्ता क्रिकेट मैदानहरु बनाउनु पर्छ ७ वटै प्रदेशमा
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको घुइँचो लाग्छ हरेक कुना काप्चामा

म जस्ता भूईमान्छेको सुझाव पुगोस् सरकारको कानमा
क्रिकेट खेलाडीको भविष्य छ जस्तो लाग्छ यो सुन्दर देश नेपालमा

