क्यालिफोर्नियामा बच्चाको जन्मदिनको पार्टीमा गोलीकाण्ड, ४ जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १३:१२

१४ मंसिर, काठमाडौं । क्यालिफोर्नियामा भएको गोलीकाण्डमा चार जनाको मृत्यु भएको छ ।

बीबीसीले अमेरिकी प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार, अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एउटा बच्चाको जन्मदिनको पार्टीमा भएको गोलीकाण्डमा कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने १० जना घाइते भएका छन् ।

सान जोआकिन काउन्टी शेरिफको कार्यालयले स्थानीय समय अनुसार साँझ ६ बजेभन्दा केही बेर अघि गोलीकाण्ड भएको बताएको छ ।

प्रवक्ता हेथर ब्रेन्टले यस घटनालाई ‘अकल्पनीय’ भनेकी छन् ।

कार्यालयको विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘यो एक धेरै सक्रिय र जारी अनुसन्धान हो, र जानकारी सीमित रहेको छ । प्रारम्भिक संकेतहरूले यो एक सुनियोजित घटना हुन सक्छ भन्ने संकेत गर्छ र अनुसन्धानकर्ताहरूले सबै सम्भावनाहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।’

यो घटना शनिबार साँझ क्यालिफोर्नियाको स्टकटन शहरको एक रेस्टुरेन्टमा भएको हो । हमलावर अहिले पनि फरार छन् ।

स्टकटनका उप-मेयर जेसन लीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘एक बच्चाको जन्मदिनको पार्टीमा सामूहिक गोलीकाण्डको बारेमा थाहा पाउँदा म विक्षिप्त र क्रोधित छु । जन्मदिनको पार्टी कहिल्यै पनि यस्तो ठाउँ हुनु हुँदैन जहाँ परिवारहरूले आफ्नो जीवनको लागि डराउनुपरोस् ।’

स्थानीय प्रहरीका अनुसार पीडितहरूमा बच्चा र वयस्क दुवै छन् । घाइतेहरूको अवस्थाबारे अहिले पुष्टि गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

