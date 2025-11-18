+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

0/0
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

कर्णाली याक्स 2025

0/0
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
0/0
VS
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

बेनिशाको ‘बिगुल’ ९ माघदेखि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १२:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म \'बिगुल\' को प्रदर्शन मिति ९ माघ २०८२ मा तय भएको छ र निर्माताले आइतबार पोस्टर सार्वजनिक गरेका छन्।
  • फिल्ममा रमेश कोइरालाको निर्देशन, कल्पना पौडेलको प्रस्तुति र दिनेश कोइरालाको लगानी छ।
  • \'बिगुल\' जेन्जी आन्दोलनप्रति समर्पित छ र यसमा बेनिशा हमाल, नीर शाह, सरोज खनाल लगायतका कलाकारको अभिनय छ।

काठमाडौं । बेनिशा हमालको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘बिगुल’ को प्रदर्शन मिति तय भएको छ । निर्माताले आइतबार पोस्टर सार्वजनिक गर्दै फिल्मको ९ माघलाई प्रदर्शन मिति निश्चित गरेका हुन् ।

फिल्ममा रमेश कोइरालाको निर्देशन, कल्पना पौडेलको प्रस्तुति र दिनेश कोइरालाको लगानी छ ।

सार्वजनीक तीन पोस्टरमध्ये एकमा हमाल गम्भीर भावमा छिन् । सोही पोस्टरमा राँको लिएका एक हुल प्रदर्शनकारी छन् । दोस्रो पोस्टरमा बेनिशासहित नरेन खड्का र रमेश बुढाथोकी आक्रोशित भावमा छन् ।

अर्को पोस्टरमा सबै कलाकार फिचर्ड छन् । ‘बिगुलमा हामीले उठाएको मूल मुद्दा र पछि जेन्जी पुस्ताले उठाएका माग, देश विकास र परिवर्तनप्रति आमनेपालीको चाहनाको विषय ठ्याक्कै मिल्न गएको छ’ निर्माता कोइराला भन्छन्, ‘त्यसकारण यो फिल्म हामीले जेन्जी आन्दोलनप्रति समर्पित गरेका छौं ।’

म्याग्नोलिया ग्रुपको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा नीर शाह, सरोज खनाल, हेमन्त बुढाथोकी, शिशिर बाङ्देल, विनोद न्यौपाने, जेएन घिमिरे, गीता अधिकारी, मीरा पण्डित, मानश्री शर्माको पनि अभिनय छ ।

बिगुल बेनिशा हमाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कीर्तिपुरको मैदान

कीर्तिपुरको मैदान
पहिलो त्रैमासमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ३४ अर्ब ४७ करोड राजस्व बाँडफाँट

पहिलो त्रैमासमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ३४ अर्ब ४७ करोड राजस्व बाँडफाँट
हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण स्वभाविक हो, आवश्यकता अनुसार हुन्छ : ओली

हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण स्वभाविक हो, आवश्यकता अनुसार हुन्छ : ओली
जनताले चाहे अनुसार रुपान्तरणले फड्को मार्न सकेन : नारायणकाजी श्रेष्ठ

जनताले चाहे अनुसार रुपान्तरणले फड्को मार्न सकेन : नारायणकाजी श्रेष्ठ
टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा
कामबाट निकालेको झोकमा चालकले गरेका थिए उद्योग व्यवस्थापकको हत्या

कामबाट निकालेको झोकमा चालकले गरेका थिए उद्योग व्यवस्थापकको हत्या

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित