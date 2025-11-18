औषधि ऐनको विरोधमा आज पनि विभागमा व्यवसायीहरूको धर्ना

१४ मंसिर, काठमाडौं । औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ खारेज गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले आज पनि औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका छन् । आइतबार बिहान व्यवसायीहरूले विभागमा धर्ना दिएका हुन् ।
प्रदर्शनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर उक्त उपदफाको विरोध गरेका हुन् ।
विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल औषधि संघ, काठमाडौं जिल्ला शाखाका महासचिव शोभमान श्रेष्ठले औषधि ऐन, दफा ११ लाई संशोधन गर्दा औषधि व्यवसायीहरूलाई पलायन गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उक्त दफाको उपदफा ५ तत्काल खारेज गर्न उनले माग गरे ।
सेवाग्राहीको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर अहिलेसम्म औषधि पसलहरू खोलिरहेको बताउँदै उनीहरूले प्रत्येक दिन पसल बन्द गर्ने समय १ घण्टाको दरले बढाउँदै लगिने बताएका छन् ।
१६ मंसिरसम्म माग सम्बोधन नभए १७ मंसिरदेखि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने उनीहरूले बताएका छन् ।
केही समय यता औषधि व्यवसायीहरूले आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिँदै धर्ना दिइरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4