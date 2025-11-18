+
नेकपाको एकता सन्देश सभा आज पोखरामा, १७ गते काठमाडौं उपत्यकामा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १०:५७
Photo Credit : Puspa Oli/Facebook
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पोखराको चिप्लेढुंगामा आज आयोजित सभाका लागि तयार पारिएको मञ्च

१४ गते, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेशले यही  मंसिर १७ गते एकता सन्देश सभा गर्ने भएको छ ।

सन्देश सभालाई पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल लगायतले सम्बोधन गर्नेछन् ।

एकता सन्देश सभामा उपत्यका विशेष प्रदेश समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश समितिका सदस्य र प्रदेश अन्तर्गतका आयोगका सदस्य, विभागका सदस्य, महाशाखा/शाखाका पार्टी सदस्यहरु सहभागी हुनेछन् ।

गत कात्तिक १९ गते विभिन्न वाम घटकहरूबीच एकता भएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको थियो । त्यसपछि एकताको सन्देश दिन प्रदेशहरूमा एकता सन्देश सभा गरिरहेको छ ।

पहिलो दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा, दोस्रो दिन लुम्बिनी प्रदेशको दाङको लमहीमा एकता सन्देश सभा भएको थियो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आज गण्डकीको पोखरामा सभा गर्दैछ । भोलि कोशी प्रदेशमा र मंसिर १७ गते उपत्यका विशेष प्रदेशमा हुँदैछ । १८ गते कर्णालीमा र २० गते मधेशमा सभा हुनेछ ।

२१ गते प्रवास, २२ गते संघीय सम्पर्क समन्वय प्रदेश र २३ गते बागमती प्रदेशमा सन्देश सभा गर्ने तालिका तय गरेका छन् ।

एकता सन्देश सभा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
