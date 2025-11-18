विराटनगरमा पर्सि नेकपाको एकता सन्देश सभा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपाले विराटनगरमा १५ मंसिर सोमबार दिउँसो १२ बजे जनआन्दोलन चोक नजिक पुरानो गुद्री मैदानमा एकता सन्देश सभा गर्ने भएको छ।
- सभा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र भीम रावलले सम्बोधन गर्नेछन्।
- नेकपाका प्रदेश इञ्चार्ज हरिबोल गजुरेलले पार्टी एकताको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्याउन सभा आयोजना गरिएको बताए।
१३ मंसिर, विराटनगर । १५ वामपन्थी राजनीतिक दलको एकतापछि बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विराटनगरमा पर्सि सोमबार ‘एकता सन्देश सभा’ गर्ने भएको छ ।
पार्टी एकताको सन्देश तल्लो तहसम्म पुऱ्याउनका लागि सन्देशसभा आयोजना गर्न लागिएको नेकपाका प्रदेश इञ्चार्ज हरिबोल गजुरेलले बताए ।
विराटनगरस्थित जनआन्दोलन चोकको उत्तरतर्फ रहेको पुरानो गुद्रीको खुल्ला मैदानमा दिउँसो १२ बजेदेखि सभा हुनेछ । यो सभालाई नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन् ।
१० हजार समर्थक उपस्थीति हुने दाबी गरेको सभामा नेकपा संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, भीम रावललगायतले सम्बोधन गर्नेछन् ।
सभा सञ्चालनका लागि विभिन्न उपसमिति बनाइएको सो पार्टीले जनाएको छ ।
