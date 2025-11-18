एक कुकुर, जो बनिरहेको छ भारतको संसदमा विवादको कारण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतीय संसदको राज्य सभाकी सांसद रेणुका चौधरीले सडक कुकुरलाई आफ्नो गाडीमा लिएर संसद भवन प्रवेश गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।
भारतको संसदमा कुकुर लिएर गएको विषयले विवाद उत्पन्न भएको छ । भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राज्य सभाकी सांसद रेणुका चौधरीले आफ्नो गाडीमा एक सडक कुकुर लिएर गएपछि उनको आलोचना भएको हो । चौधरी प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी सांसद हुन् ।
उनले प्रोटोकल उलंघन गरेको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदले चौधरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेकी चौधरी सोमबार आफ्नो गाडीमा कुकुरलाई लिएर संसद भवन छिरेकी थिइन् । भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार गाडीको अगाडि सिटमा बसिरहेका उनका सहयोगीको काखमा कुकुर देखिएको थियो ।
सुरक्षाको कारण भन्दै संसद भवनमा पाल्तु जनावर लिएर जान निषेध गरिएको छ । संसदमा आउँदै गर्दा बाटोमा भेटिएकाले आफूले गाडीमा हालेर ल्याएको दावी उनले गरेकी छिन् ।
‘बाटोमा एक कार र स्कुटर ठक्कर खाएका थिए । त्यसको अगाडि सानो कुकुर घुमिरहेको थियो । त्यो कुनैपनि बेला गाडीको चक्कामुनि आउन सक्छ भन्ने लागेर मैले उठाएर ल्याएँ’ उनले भनेकी छिन् ।
आफू संसद भवन छिर्नेबित्तिकै कुकुरलाई घर पठाइदिसकेकाले यसबारे कुनै प्रश्न गर्नु आवश्यक नभएको उनले बताइन् ।
गाडीमा कुकुर देखिएपछि पत्रकारहरुले उनलाई यसबारे प्रश्न गरेका थिए । चौधरी धेरै रिसाएकी थिइन् । उनले आफ्नो घरमा यस्ता सडक कुकुरहरु धेरै वटा रहेको जानकारी दिइन् । प्रमाण चाहिए फोटो हेर्न भनिन् ।
उनले कुकुरलाई पशु चिकित्सककोमा लैजाँदै गरेको पनि भनेकी थिइन् ।
‘कुकुर कारमा थियो त्यसमा के समस्या भयो ? प्रश्न गर्ने पत्रकारहरुलाई उनले भनिन्, ‘के त्यसले यहाँ कसैलाई टोक्थ्यो जस्तो लाग्छ ?’ उनले सत्तापक्षका सांसदप्रति व्यंग्य समेत गरिन्, ‘बरु संसदभित्रै छन् टोक्नेहरु्, सरकारले उनीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।’
सरकारलाई कुनै जनावर मन नपर्ने भएकाले यसलाई ठूलो विषय बनाएको आरोप उनले लगाइन् ।
सत्ता पक्षका सांसदले उनको यो व्यवहारलाई नौटंकी गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीविरुद्ध राज्य सभामा विशेषाधिकार हनन गरेको प्रस्ताव लैजाने तयारी विपक्षी सांसदहरुले गरेका छन् । उनले आफूविरुद्ध प्रस्ताव आए त्यसैबेला मुखभरिको जवाफ दिने बताइन् ।
