+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एक कुकुर, जो बनिरहेको छ भारतको संसदमा विवादको कारण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १७ गते १३:५७
सांसद रेणुका चौधरीले संसद भवनभित्र लिएर गएको कुकुर । तस्बिर स्रोत : एएनआई ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतीय संसदको राज्य सभाकी सांसद रेणुका चौधरीले सडक कुकुरलाई आफ्नो गाडीमा लिएर संसद भवन प्रवेश गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

भारतको संसदमा कुकुर लिएर गएको विषयले विवाद उत्पन्न भएको छ । भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राज्य सभाकी सांसद रेणुका चौधरीले आफ्नो गाडीमा एक सडक कुकुर लिएर गएपछि उनको आलोचना भएको हो । चौधरी प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी सांसद हुन् ।

उनले प्रोटोकल उलंघन गरेको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदले चौधरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेकी चौधरी सोमबार आफ्नो गाडीमा कुकुरलाई लिएर संसद भवन छिरेकी थिइन् । भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार गाडीको अगाडि सिटमा बसिरहेका उनका सहयोगीको काखमा कुकुर देखिएको थियो ।

सुरक्षाको कारण भन्दै संसद भवनमा पाल्तु जनावर लिएर जान निषेध गरिएको छ । संसदमा आउँदै गर्दा बाटोमा भेटिएकाले आफूले गाडीमा हालेर ल्याएको दावी उनले गरेकी छिन् ।

‘बाटोमा एक कार र स्कुटर ठक्कर खाएका थिए । त्यसको अगाडि सानो कुकुर घुमिरहेको थियो । त्यो कुनैपनि बेला गाडीको चक्कामुनि आउन सक्छ भन्ने लागेर मैले उठाएर ल्याएँ’ उनले भनेकी छिन् ।

आफू संसद भवन छिर्नेबित्तिकै कुकुरलाई घर पठाइदिसकेकाले यसबारे कुनै प्रश्न गर्नु आवश्यक नभएको उनले बताइन् ।

गाडीमा कुकुर देखिएपछि पत्रकारहरुले उनलाई यसबारे प्रश्न गरेका थिए । चौधरी धेरै रिसाएकी थिइन् । उनले आफ्नो घरमा यस्ता सडक कुकुरहरु धेरै वटा रहेको जानकारी दिइन् । प्रमाण चाहिए फोटो हेर्न भनिन् ।

उनले कुकुरलाई पशु चिकित्सककोमा लैजाँदै गरेको पनि भनेकी थिइन् ।

‘कुकुर कारमा थियो त्यसमा के समस्या भयो ? प्रश्न गर्ने पत्रकारहरुलाई उनले भनिन्, ‘के त्यसले यहाँ कसैलाई टोक्थ्यो जस्तो लाग्छ ?’ उनले सत्तापक्षका सांसदप्रति व्यंग्य समेत गरिन्, ‘बरु संसदभित्रै छन् टोक्नेहरु्, सरकारले उनीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।’

सरकारलाई कुनै जनावर मन नपर्ने भएकाले यसलाई ठूलो विषय बनाएको आरोप उनले लगाइन् ।

सत्ता पक्षका सांसदले उनको यो व्यवहारलाई नौटंकी गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीविरुद्ध राज्य सभामा विशेषाधिकार हनन गरेको प्रस्ताव लैजाने तयारी विपक्षी सांसदहरुले गरेका छन् । उनले आफूविरुद्ध प्रस्ताव आए त्यसैबेला मुखभरिको जवाफ दिने बताइन् ।

कुकुर सांसद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कुकुरलाई निर्दयीपूर्वक भीरमा फ्याँकियो, कारबाही भएन

कुकुरलाई निर्दयीपूर्वक भीरमा फ्याँकियो, कारबाही भएन
काठमाडौं महानगरका २०८३ सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण

काठमाडौं महानगरका २०८३ सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण
स्कुल भ्यानले सडक कुकुरलाई कुल्चिएर भागेपछि…

स्कुल भ्यानले सडक कुकुरलाई कुल्चिएर भागेपछि…
यसरी सडक कुकुरमुक्त मुलुक बन्यो नेदरल्याण्ड्स, हामीले के सिक्ने ?

यसरी सडक कुकुरमुक्त मुलुक बन्यो नेदरल्याण्ड्स, हामीले के सिक्ने ?
कता लगिँदै थियो ३३ कुकुरका बच्चा, मासु कारोबारको आशंका

कता लगिँदै थियो ३३ कुकुरका बच्चा, मासु कारोबारको आशंका
‘यो धर्ती कुकुरको पनि हो’ भन्दै काठमाडौं महानगरले सुरु गर्‍यो एक अभियान

‘यो धर्ती कुकुरको पनि हो’ भन्दै काठमाडौं महानगरले सुरु गर्‍यो एक अभियान

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित