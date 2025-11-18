+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मृतकको सम्झनामा थक्लुङ परिवारले बनायो सिलाम साक्मा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १५ गते १८:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मोरङको उर्लाबारी-९ आम्बारी चासोक स्थलमा स्वर्गीय लक्ष्मीमाया हुक्पा चोङबाङ थक्लुङको स्मृतिमा करिब साढे ३ लाख लागतमा सिलाम साक्मा बनाइएको छ।

१५ मंसिर, काठमाडौं । मोरङको उर्लाबारी-९ आम्बारी चासोक स्थलमा परिवारको सम्झनामा सिलाम साक्मा बनाइएको छ । स्वर्गीय लक्ष्मीमाया हुक्पा चोङबाङ थक्लुङको स्मृतिमा उनको परिवारले करिब साढे ३ लाख लागतमा सिलाम साक्मा बनाइदिएका हुन् ।

थक्लुङ परिवारले सिलाम साक्माको अनावरण गरी किराँत याक्थुम चुम्लुङ उर्लाबारी नगर शाखालाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

आफ्नी आमाले जातीय कला, संस्कृतिमा निक्कै लगाब राख्ने भएकाले सम्झनालाई जीवन्त राख्न पनि उहाँको सिलाम साक्मा निर्माण गरेको छोरा सुमन थक्लुङले बताए ।

किराँत याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष बानु सुब्बाले सिलाम साक्मा निर्माणकर्ता दाता थक्लुङ परिवारलाई धन्यवाद दिँदै आभार प्रकट गरे । ‘उहाँहरूले परिवारको स्मृतिमा सिलाम साक्मा निर्माण गरिदिनुभएको छ’ सुब्बाले भने, ‘परिवारको स्मृति सँगै सँस्कृतिको मौलिकता र जगेर्ना हो । नयाँ पुस्तामा इतिहास पुस्तान्तरण हुने हो ।’

हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्वर्गीय लक्ष्मी मायाका श्रीमान धर्महाङ थक्लुङ, किरात याक्थुम चुम्लुङ उर्लाबारी नगर अध्यक्ष बानु सुब्बा, वडा सदस्य गणेश किम्दाङ, अरनिको हस्पिटल प्रालिका अध्यक्ष लोलिम पोमु, गायक डम्बर नेपाली, नेपाली काङ्ग्रेस उर्लाबारी नगर सचिब राजन रायमाझी लगायत चुम्लुङका कार्यसमिति,थक्लुङ परिवार लगायत स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो ।

२०१५ पुस १५ गते तेह्रथुम जिल्ला सम्दु-८ मा जन्मिनुभएको लक्ष्मीमायाको २०७६ साल भदौ २७ गते निधन भएको थियो ।

के हो, सिलाम साक्मा ?

लिम्बु जातिको सघन बसोबास भएको क्षेत्रमा हुने सार्वजनिक समारोहमा अतिथिलाई अचेल ब्याजको सट्टा आकर्षक ‘सिलाम साक्मा’ लगाइदिएर स्वागत र सम्मान गरिन्छ। बाँसको दुई कप्टेरोमा विभिन्न रङका धागो हातले जडेर बनाइएको चारकुने सिलाम साक्माको छेउमा फुर्को राखिएको हुन्छ । सामाजिक वा सार्वजनिक समारोहमा सहभागी हुन महिला–पुरुष छातीमा सिलाम साक्मा सजाएर पुग्ने गर्छन् । सिलाम साक्मा मुन्धुम र लिम्बु परम्पराको महत्वपूर्ण तङसिङ संस्कारमा प्रयोग हुने गर्छ।

लिम्बु भाषाको ‘सिलाम साक्मा’ शब्दले मृत्युको बाटो छेक्ने अर्थ दिने याक्थुङ उर्लाबारीका अध्यक्ष बानु सुब्बा बताउँछन् ।

उनका अनुसार ‘सि’को अर्थ मृत्यु, ‘लाम’को अर्थ बाटो र ‘साक्मा’ अर्थ रोक्नु भन्ने लाग्छ । यसर्थ मृत्युको बाटो रोक्नेका रूपमा सिलाम साक्मालाई लिइन्छ । प्रसिद्ध तङसिङ तक्मा अनुष्ठानसँग सिलाम साक्मा जोडिन्छ।

‘पहिले यो धातु र छालाको बन्ने गर्थ्यो। हतियारको प्रहारबाट रोक्नका लागि प्रयोग हुन्थ्यो । पछि तान्त्रिक रूपमा पूजामा राख्न थालियो । यसले नराम्रो कुरा रोक्छ भन्ने विश्वास छ । यो बाँस र बेत बाँसबाट पनि बनाइन्थ्यो । पछि धागो र बाँसको बनाउन थालियो । तङसिङमा सहभागीलाई घरमा राख्नका लागि सिलाम साक्मा दिइन्छ । यो महत्वपूर्ण परम्पराको निरन्तरता हो।

साक्मा सिलाम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बालेनका पिता डा. शाह थिए एक अब्बल आयुर्वेद चिकित्सक

बालेनका पिता डा. शाह थिए एक अब्बल आयुर्वेद चिकित्सक
बेपत्ता विदेशी पर्यटक मृत फेला   

बेपत्ता विदेशी पर्यटक मृत फेला   
प्रचण्डले फेरि उठाए नागरिक फौज बनाउने एजेन्डा

प्रचण्डले फेरि उठाए नागरिक फौज बनाउने एजेन्डा
पूर्व-पश्चिम एसियन राजमार्गको प्रगति २५ प्रतिशत मात्र, भौतिक मन्त्री असन्तुष्ट

पूर्व-पश्चिम एसियन राजमार्गको प्रगति २५ प्रतिशत मात्र, भौतिक मन्त्री असन्तुष्ट
कामना सेवा विकास बैंकलाई अविमोच्य अग्राधिकार सेयर जारी गर्न बोर्डको स्वीकृति

कामना सेवा विकास बैंकलाई अविमोच्य अग्राधिकार सेयर जारी गर्न बोर्डको स्वीकृति
विदेशबाट मतदान प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमै सम्भव : विज्ञ

विदेशबाट मतदान प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमै सम्भव : विज्ञ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित