एआई चिप बनाउन कति खर्च लाग्छ ?

काठमाडौं। कुनै समय विज्ञान कथा अर्थात् साइन्स फिक्सन जस्तै लाग्ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आज हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्दै गएको छ।
मोबाइल फोनमा भ्वाइस असिस्टेन्टदेखि कार्यालयमा डेटा विश्लेषण अनि अस्पतालमा रोग पहिचानदेखि कारखानामा अटोमेसनसम्मका सबै ठाउँमा एआई फैलिइरहेको छ।
तर यो प्रविधिको तीव्र रुपमा विकास भईरहेको क्षेत्रभित्र एउटा कठोर यथार्थ पनि छ । त्यो हो यसको अकल्पनीय रूपमा महँगो बनिरहेको यसको लागत । वास्तवमा एआई जति लोकप्रिय हुँदैछ यसका लागि आवश्यक चिप निर्माणको खर्च पनि त्यत्तिकै आकासिँदै गएको छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो एआई चिप निर्माता कम्पनी एनभिडियाका सिइओ जेनसन हुआङ स्वयंले यस बारेमा खुलासा गरेका छन्। उनका अनुसार नयाँ एआई-चिप संरचनाको डिजाइन र निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नमै साढे ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च भइहाल्छ। आश्चर्यको कुरा त चिपको पहिलो युनिट कारखानाबाट बाहिर निस्कनुअघि नै यति ठूलो रकम खर्च भइसकेको हुन्छ।
किन चाहिन्छ यति ठूलो रकम ?
नयाँ पुस्ताको एआई चिप बनाउन त्यसको डिजाइन, इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर विकास, सिमुलेशन, टूल चेन निर्माणजस्ता सबै प्रक्रिया सुरुबाटै तयार गर्नुपर्छ। हुआङका अनुसार, केवल डिजाइन र इन्जिनियरिङमै ५ देखि ६ अर्ब डलरसम्म खर्च लाग्छ।
त्यसपछि चिपको डिजाइन तयार भएपछि त्यसलाई उत्पादन गर्न मास्क सेट बनाउनुपर्छ, जसमा मात्रै करिब ५० करोड डलर खर्च हुन्छ। यसको अर्थ चिप उत्पादन थाल्नुअघि नै करिब साढे ५ अर्ब डलर खर्च भइसकेको हुन्छ।
प्रति चिप कति खर्च पर्छ ?
सुरुआती खर्च अत्यन्तै ठूलो देखिए पनि प्रतिचिपको वास्तविक मूल्य भने फरक हुन्छ। उदाहरणका लागि एनभिडियाको अत्याधुनिक एआई चीप Blackwell B200 को मूल्य प्रतिचिप करिब ३० हजारदेखि ४० हजार अमेरिकी डलरसम्म पर्छ।
यो मूल्य यसको अघिल्लो पुस्ताको H100 चिपको मूल्यकै हाराहारीमा छ। यसको अर्थ के भने बिक्री गरिने उक्त प्रतिगोटा चिपको मूल्यमा अनुसन्धान तथा विकास खर्च वा प्रारम्भिक लागत समावेश भएको हुँदैन । उक्त मूल्यमा केवल उत्पादन, प्याकेजिङ, ढुवानी खर्च र कम्पनीको नाफा जोडिएको हुन्छ।
यति महँगा चिप किन चाहिन्छ ?
यहाँनेर स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ कि आखरि यतिधेरै महँगा एआइ चिप किन बनाउनु पर्यो? प्रविधिको क्षमतामा यसको उत्तर लुकेको छ। सामान्य सिपियू वा जिपियूको तुलनामा Blackwell B200 जस्ता उन्नत एआई चिप अत्यधिक शक्तिशाली हुन्छन्।
यी चिपहरूको कम्प्युटिङ क्षमता, मेमोरी र ऊर्जा दक्षता यति उच्च हुन्छ कि ती चिपले सयौँ साधारण प्रोसेसर र GPU को काम एक्लै गर्न सक्छन्। यसका कारण ऊर्जा खर्च, समय र सञ्चालन लागतमा ठूलो बचत हुन्छ। त्यसैले महँगा भए पनि यी चिपहरू भविष्यको प्रविधिका लागि अपरिहार्य बन्दै गएका छन्। एजेन्सीको सहयोगमा
