गोरखामा रोकिरहेको ठाउँबाट गुड्दा बस दुर्घटना

१४ मंसिर, काठमाडौं । गोरखाबाट नारयणगढतर्फ जान लागेको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परेको छ । आइतबार दिउँसो ना ४ ख १४१९ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले बताएको छ । आँबुखैरेनी-गाेरखा सडक खण्डको १२ किलो भन्ने ठाउँमा बस रोकिरहेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार, बस रोकिरहेको ठाउँबाट केही तल झरेको हो ।
रोकिरहेको ठाउँबाटै बस गुडेर केही मिटर मात्रै तल झरेको प्रहरीले बताएको छ ।
प्रहरीका अनुसार, बसमा करिब २० जना सवार थिए ।
घाइतेमध्ये एक जनालाई चितवन लगिएको छ भने अन्य घाइतेलाई त्यहीँ स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराइएको छ ।
