बैरागी काइँलालाई पहिचान सम्मान

पहिचान युवा सम्मान गीलु रातोसलाई

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १२:११

सुनसरी । पहिचान पुरस्कार कोषले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति एवम् आयामेली साहित्यकार बैरागी काइँलालाई पहिचान सम्मान प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पहिचान पुरस्कार कोषले बेलायतबाट जारी गरेको विज्ञप्तीअनुसार बैरागी काइँलालाई पहिचान सम्मान स्वरुप ताम्रपत्रसहित नगद ५ लाख २ हजार २ रुपैयाँ प्रदान गरिने छ ।

बैरागी काइँलाले आयामेली साहित्य पछि मुन्धुमको खोज अनुसन्धान, संकलन, सम्पादन गर्दै दर्जन पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । उनले ‘लाहादङना–सुहाम्फेवा मुन्धुम, पाजाइवा मुन्धुम, खाप्पुना मेल्लङ्नामा वदङ्नामा मुन्धुम, नामसामी केसामी मुन्धुम, चइत मुन्धुम, तङ्सिङ मुन्धुम:आख्यान र अनुष्ठान, सशिक मुन्धुम, नाहेन मुन्धुम: मोचमार्ने आख्यान र अनुष्ठान, साम्सोघा मुन्धुम: प्रेतात्माको आख्यान, साप्पोक चमेन: लिम्बु जातिको कोख पुजा पुस्तक प्रकाशित छन् ।

यसैगरी उनका नेपालीमा अन्धा मान्छे र हात्ती (कविता संग्रह) बैरागी काइँलाका कविताहरु (कविता संग्रह), सहलेखनमा लिम्बू व्याकरण : याक्थुङ हुक्पा:न, अनुवाद किरात मिकेहन् साम्लो लगायत कृति प्रकाशित भएका छन् ।

कोषका अध्यक्ष नरेश काङ्माङकाअनुसार प्रत्येक वर्ष विभिन्न विद्यामा लेखिरहेका लेखक साहित्यकारका कृतिलाई प्रदान गर्दै आए पनि प्रत्येक पाँच वर्षमा पहिचान सम्मान दिने गरिएको छ । सोही अनुसार यो वर्षको पहिचान पुरस्कारबाट बैरागी काइँलालाई सम्मान गर्ने निर्णण गरिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘अग्रजलाई पहिचान सम्मान र युवालाई यो वर्षदेखि ‘पहिचान युवा सम्मान’ प्रदान गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।’

‘पहिचान युवा सम्मान’ यस वर्ष गणेश कुमार राई (गीलु रातोस) लाई प्रदान गरिने छ । ‘पहिचान युवा सम्मान’ को राशि ताम्रपत्रसहित नगद ५० हजार २०२ रुपैयाँ) छ ।

यसभन्दा अघि लेखक तथा राजनैतिक विश्लेशक खगेन्द्र संग्रौलालाई पहिचान सम्मान प्रदान गरिसकेको छ । यसैगरी पहिचान पुरस्कारका रुपमा राजन मुकारुङको फेरिदो सौंन्दर्य, अर्जुन खालिङको गोयङको सुगन्ध, यज्ञशको भुइया, उन्मुक्त पुस्ताको आफर र सरस्वती प्रतिक्षाको नथिया, श्याम शाहको पथेर र अनन्त वाग्लेको कदम, कविता राईको गुरु र अर्जुन माबुहाङ, अमित थेवेको सिरिजङ्गा, फाल्गुनन्द र इमानसिंह चेम्जोङका लेखोट, प्रगती राईको थाङ्ग्रा र प्रकाश गुरागाईंको जङ्कसन पिपलबोट नयाँ सडकको कथा र राजु स्याङ्तानको ओ पेङ्दोर्जेलाई पहिचान पुरस्कार प्रदान गरिसकेको छ ।

पहिचान सम्मान बैरागी काइँला
