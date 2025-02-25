एन्फा कार्यसमिति बैठकबाट ए डिभिजन लिगको मिति घोषणा हुनुपर्छ : खेलाडी संघ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल फुटबल खेलाडी संघले तीन वर्षदेखि स्थगित सहिद स्मारक ए–डिभिजन लिग यसै वर्ष अनिवार्य गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
- संघले एन्फा कार्यसमितिबाट लिग मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ।
- संघले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र लिग नगर्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल फुटबल खेलाडी संघले झन्डै तीन वर्षदेखि स्थगित सहिद स्मारक ए–डिभिजन लिग यसै वर्ष अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउँदै एन्फा कार्यसमिति बैठकबाट लिगको मिति घोषणा हुनपर्ने बताएको छ। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्तासहित एन्फा, ए–डिभिजन क्लब र खेलाडी संघबीच भएका छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त छलफलमा यसै वर्ष लिग सुरु गर्ने सहमति भइसकेको कुरा विदितै रहेको जनाउँदै संघले पछिल्ला बैठकहरूमा पनि सो सहमति दोहोरिएको र अब एन्फा कार्यसमितिबाट औपचारिक मिति घोषणा मात्र बाँकी रहेको जनाएको छ।
‘अब बस्न लागेको एन्फा कार्यसमितिबाट लिग मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने समझदारी बनिसकेकाले सो प्रक्रियालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न हामी आग्रह गर्दछौँ। खेलाडी संघले पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छ कि हाम्रो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन कायमै रहनेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस वर्ष ए–डिभिजन लिग नगर्ने कुनै निर्णय भयो भने त्यो आफूहरूको लागि स्वीकार्य नहुने संघले चेतावनी पनि दिएको छ।
खेलाडी संघले एन्फा र क्लबबीच छलफल भइरहेको राष्ट्रिय लिग सञ्चालनमा आफू बाधक नबने पनि ए–डिभिजनसहित सबै तहका फुटबल लिग सुनिश्चित हुनु आफ्नो न्यूनतम माग भएको स्पष्ट पारेको छ।
