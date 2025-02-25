अलाभेसलाई हराउँदै बार्सिलोना शीर्षस्थानमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्पेनिस ला लिगामा बार्सिलोनाले अलाभेसलाई ३-१ गोलअन्तरले हराउँदै शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ।
- बार्सिलोनाका डानी ओल्मोले २ गोल र लामियन यमालले १ गोल गरे भने अलाभेसका पाब्लो इबानेजले १ गोल गरे।
- बार्सिलोनाको १४ खेलमा ३४ अंक भएको छ भने अलाभेस १५ अंकसहित १४औं स्थानमा छ।
१४ मंसिर, काठमाडौं । स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले अलाभेसलाई हराउँदै शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ । गएराति घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले डेपोर्टिभो अलाभेसमाथि ३-१ गोलअन्तरको जित निकालेको हो ।
बार्सिलोनाको जितमा डानी ओल्मोले २ गोल गरे भने लामियन यमालले १ गोल गरे । अलाभेसका पाब्लो इबानेजले एकमात्र गोल गरे ।
खेलको पहिलो मिनेटमा नै इबानेजको गोलमार्फत अलाभेसले अग्रता लिएको थियो । आठौं मिनेटमा यमालले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए ।
२६औं मिनेटमा ओल्मोले गोल गरेपछि बार्सिलोना अग्रतामा आयो । दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको तेस्रो मिनेटमा ओल्मोले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टोलीलाई ३-१ को अग्रतामा पुर्याए ।
जितपछि बार्सिलोनाको १४ खेलमा ३४ अंक भएको छ । एक खेल कम खेलेको रियल मड्रिड ३२ अंकसहित दोस्रोमा छ । अलाभेस १५ अंकसहित १४औं स्थानमा छ ।
