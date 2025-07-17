+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

0Comments
Shares
सन्तोषी श्रेष्ठ, ओलम्पियन,एथ्लेटिक्स खेलाडी सन्तोषी श्रेष्ठ, ओलम्पियन,एथ्लेटिक्स खेलाडी
२०८२ साउन ३० गते १३:३५

दशौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ मंसिरमै हुने  तोकिएको थियो । त्यो समयमा भएन । त्यसपछि दुई पटक मिति तोकिए पनि खेलकुद भएन । अहिले त मिति नै घोषणा भएको छैन  । कहिले हुन्छ अन्योल छ । यस्तो अवस्थामा हामी खेलाडीहरुलाई कस्तो अनुभव होला ?  त्यसको अनुभव पक्कै राम्रो हुँदैन ।

म लगायत मेरा  खेलाडी साथीलाई कस्तो अनुभव हुन्छ भने हामी जे कुराका लागि तयारी गरेका छौं,  त्यही भएन भने आफैँ पनि कल्पना गर्नुस् न कस्तो होला ?

यो कुरा प्राप्त गर्दैछु भनेर दिन-रात नभनी मिहिनेत गरेको हुन्छ, तर त्यहाँ पुग्ने बेला त्यो कुरा छैन। अन्तिममा छैन भन्ने कुरा त्यहाँ पुग्नेबेला थाहा भएपछि कस्तो होला ?

खेल युवाहरुले खेल्ने हो । उमेरले खासै असर त नगर्ला । जसले प्रदर्शनमा असर वा प्रभाव पार्छ ।

उमेरले केही असर त गर्दैछ तर प्रदर्शनमा प्रभाव गर्छ नि कस्तो खालको प्रदर्शन दिने भनेर ।

भनेपछि उच्च (उत्कृष्ट) प्रदर्शन गर्ने यति छोटो समय हुन्छ । कति खेलहरुको अझै यही उमेरमा मात्र भन्ने हुन्छ । खेल अनुसार, इभेन्ट अनुसार फरक होला । फिजिकल फिटनेसले असर गर्छ । हामीले खेल विज्ञानको साइन्स पालना गर्नुपर्छ, वास्तविकतामा जानुपर्छ ।

अर्को कुरा हामीलाई खेल्न तयारी गर्नका लागि यति छोटो समय हुन्छ नि । यो हुँदैछ भनेर हामीले तयारी गरिराछौँ । त्यो नहुँदा आत्मविश्वास नै घट्छ । त्यति मात्र होइन अझ आफैँप्रति आत्मग्लानी हुन्छ कि, मैले कस्तो पेशा रोजेछु, जुनमा काम देखाउनै सकिँदैन । जुनले आफूले भनेको अनुसार गर्नै सकिन्न । ठीक छ, अरु खेल्न जाने पाउने सुविधा त छाड्दिनुस्, अवसर देखाउँछु भनेर देखाउने ठाउँ पनि पाइँदैन । जसले गर्दा विदेश पलायन हुने भन्ने एउटा कारण त्यो पनि होला । विदेश पलायन हुने भन्ने त धेरै परको कुरा भयो होला । यहाँ त प्रतिभाहरु नै मरिरहेका छन् । कति प्रतिभाहरु आउँथे होला नै । अब त साना नानीहरु नै वयस्क भए, वयस्क बुढा भए । कसले कसरी प्रदर्शन गर्ने ? उनीहरुले के हेरेर आउने ?

स्कुलस्तरदेखि नै ग्रासरुट स्तरदेखि नै खेलकुद हुनुपर्छ भनिन्छ । प्रतियोगिता नभएपछि, उनीहरु के हेरेर आउने ? प्रतियोगिता नभएपछि ग्रासरुट लेभलदेखि नै खेलाडी विकास भएन । एकैपटक सिनियरमा प्रदर्शन गर्दा नतिजा राम्रो आउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय पदक आउँदैन ।

खेलकुद देशको चिनारी हो । अन्तर्राष्ट्रिय पदक चाहिन्छ भने स्थानीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा इभेन्टहरु हुनुपर्छ । बृहत राष्ट्रिय खेलकुद २-२ वर्षमा हुनपर्छ भनेर घोषणै भइसकेपछि हुनैपर्‍यो । अर्को कुरा राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु वार्षिक रुपमै हुनुपर्छ ।

अहिले त देश नै संघीयतामा गएको छ । सबैले आ-आफ्नो कामहरु किन नगरेको होला ? यदि गर्नुहुन्न भने उहाँहरुले खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने त ?

हामीले गर्ने र देखाउने भनेकै खेलमा हो । आफूले गर्ने र देखाउने ठाउँ नभइसकेपछि कति प्रतिभा छ, के माथि छ, के कमजोरी छ, भन्ने थाहा पनि भएन । अर्को कुरा दिनरात मिहिनेत केका लागि र किन गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । यदि नहुने भन्दियो भने एक खालको मानसिकता तयार हुन्छ । तर हुने-हुने भनेर झुलायो अनि नहुँदा आघात पर्छ ।

हुने-हुने भन्दै झुलाउँदै सार्दा त्यसको असर प्रशिक्षण र खेलमा पर्छ । जस्तै म एथ्लेटिक्सको भएँ । अरु खेलको पनि फरक हुन्छ । सधैँ एउटै स्तरमा प्रशिक्षण गर्नु हुँदैन । यदि प्रदर्शन राम्रो दिने हो भने प्रशिक्षणहरु पनि फरक हुन्छ । सधैँ कडा खालको प्रशिक्षण गर्नु भनेको खेलाडीको करियरको लागि घाटा हो । भनेपछि हामीले एउटा योजना अनुसार तयारी र प्रशिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खेल हुन्छ रे मंसिरमा भनेर त्यही अनुसार हामीले तयारी गर्‍यौ‌ं। हामी आफ्नो उच्च स्तरमा बस्छौँ नि त । हुँदैन भनेपछि त हाम्रो समय उर्जा मात्र खर्च भएन कि हाम्रो जीवन नै खर्च हुन्छ ।

त्यतिखेर देखाउन पाएन भने हामीले राम्रोसँग आफूलाई सम्हाल्न पनि सक्दैनौँ । हाम्रो दिमाग र शरीरले रियाक्ट गर्न पाउदैन । दिमाग, वास्तविकता, विज्ञान र तथ्याङ्कहरु सबैलाई हेर्दा त्यसरी गर्दा झन् खतरा हुन्छ ।

जस्तै उदाहरणको लागि हामी उता पर पुग्नुछ । मानौँ सुरुमा हामी २०० मिटरको सुरुमा यात्रा गर्दैछौँ भने १०० मिटरमै एउटा ब्लक आयो भने हाम्रो त त्यहाँ स्टप भयो । बरु नगएको भए सुरक्षित हुन्थ्यौँ । तर त्यहा गएपछि एक्सिडेन्ट(दुर्घटना) हुन्छ । त्यहाँ रोकिने मात्र भएन कि कोल्याप्स् नै हुन्छ । त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।

मलाई धेरै थाहा छैन । हाम्रा खेलाडीले सोच्न सक्ने कुरा मात्र भन्न सक्छु । किन दशौँ खेलकुद भइरहेको छैन ? आन्तरिक विवाद के हो ? के चाहिएकाे छ ? थाहा छैन । तर गर्ने भनेपछि गर्ने हो । को छ  नेतृत्वमा ?  उनीहरुले किन आदेश दिँदैनन् ? आ-आफ्नो शक्ति र पोजिसन छ भने किन प्रयोग भइरहेको  छैन त ?

गर्ने भनेपछि गर्नु पर्‍यो नि । त्यहाँनिर के खोजिराछ भन्ने हामी सबैलाई एउटा प्रश्न आइरहेको छ । त्यो प्रश्नले पनि हाम्रो उर्जा खाइरहेको छ ।

विदेश पलायनको कुरा गर्दा म देशको लागि खेल्छु भन्छ कसैले ।  म आफ्नै लागि खेल्ने हो । देश भनेको पछाडी आउँछ । समाज भनेको पछाडी आउँछ । खेल्छु-खेल्छु भनिरहँदा  देशको लागिसम्म सोच्ने बेला नआउँदै उहाँहरुले आफ्नो लागि नसोच्न नै बाध्य बनाइसकेको स्थितीमा पुर्‍याइदिनु भएको छ । अनी कसरी देश, परिवार समाजका  सोच्ने ? जहाँ आफ्नो लागि सोच्न नसक्ने स्थितीमा पुर्‍याइिदएको छ । यो कुरा हामी खेलाडीले भनिरहनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन र कसैलाई थाहा नभएको कुरा हामीले भनिरहेको पनि होइन । यो सबैलाई थाहा छ ।  थाहा हुँदा पनि किन छैन त खेल? त्यही भएर म भन्छु हामी चाँही विदेशको हेर्छौँ माथिको कुरा सोच्छौँ ।  तर सानो कुराका  किन कमजोरी  भइरहेको छ त ?

सामान्य कुराहरुबाट सुरुवात गर्नुस् न । हामीलाई त त्यस्तो ठूला कुरा पनि चाहिँदैन । हामीले मागेको छैन ।  पहिला सामान्य सुविधाहरु दिनुस् । अवसरहरु दिनुस् । त्यही अनुसार खेलाडीलाई बायस र ह्यारेसमेन्ट नगरिदिनुस् । त्यसपछि खेलाडीले आफैँ प्रदर्शन दिन्छौँ ।  अरु अवसर खेलाडीले म्याग्नेटिक रुपमा तान्दै ल्याउँछन् । अहिलेलाई ठूलो बजेट सोच्नु जरुरी छैन । किनभने केही नहुनु भन्दा केही हुनु बेस हो । तर केही छैन । म पुग्ने गन्तव्य चाही राम्रो छ तर त्यहाँ पुग्नको लागि साधन नै छैन । त्यहाँ पुग्न बाटो नै बनाएको छैन भने त्यो ठाउँमा जति नै हाई-फाई, लक्जरियस बनाइदिए पनि मलाई के काम ?  यसले गर्दा नै विदेश पलायन भइरहेको छ ।

अर्को कुरा नयाँ आउने युवाहरु पनि आएर विकास हुनुअघि मरिरहेका छन् । अनी हामी आइराहेका छाै‌ं ।  म पनि यो ठाउँमा हुन्थेन होला, राम्रो अवसरहरु भाको भए । देखिन्छ रोड रेसहरु कति खेलेको छ । ५-६ वर्षमा एउटा अवसर आउँछ त्यहाँ हामीलेउत्कृष्ट प्रदर्शन दिनुपर्ने रअझ दिइरहेका पनि छाै‌ ।

अरुले विश्वस्तरमा कीर्तिमान बनाए  भनेर भन्छन् । तपाईंहरु त्यहाँको लगानी पैसा सेवा र सुविधालाई त अलग्गै राखिदिनु त्यो त हामीले भेट्न नि सक्दैनौं । उनीहरुले कति अवसर पाएकाछन् । कतिपटक हारेका छन् । कतिपटक डिएनएफ(पूरा गर्न नसक्नु) गरेका छन् । कतिपटक डिएनआई (सुधार गर्न नसक्नु) गरेका छन् । कति पटक उनीहरु नराम्रो समयमा कुदेका छन् । अनी वाउ ! भन्ने हुन्छ । तर कति पटक असफल भएको हुन्छ । हामीलाई त फेइलर(असफल) हुने मौका पनि छैन । पदकको कुरा छाडौं हामीलाई असफल हुने मौका पनि दिएको छैन ।

हामी आफैँले आफैँलाई के भन्ने । मानिसहरु जिन्दगी देखेर आत्महत्या गर्छन् नि । एकदमै जिन्दगी देखी हार मान्ने मौका दिएकै छैन । सिधै ‘सुसाइडल फेज’मा पुराइदेको छ जस्तो लाग्छ ।

अनी सुविधा दिनुस् पैसा दिनुस् भन्ने कुरा त आश नै मार्न छाडिसक्यौँ । हामीलाई अव सरहरु मात्र दिनुस् । त्यो पनि ह्यारेसमेन्ट र बायस नगरीकन ।  सबैलाई समान अवसर दियो भने सबैले राम्रो गर्न सक्छ । हामीलाई सिधै यस्तो अवस्थामा पुर्‍याएको छ कि हामी सफल हुनुअघि असफल भएर सिक्ने अवस्था पनि छैन ।

देशमै खेल्ने देशमा खेलाउने गेम भनेपछि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । आफ्नो काममा इमानदार भएर देशप्रति बफादार हुने हो भने हामीले पनि त्यसरी सोचेको हुन्छ । हामीले सिधै देशकै लागि भनेर जिन्दगी दिएको त हुँदैन, इमानदार भएर भन्दा आफ्नो लागि खेल्ने हो  । प्राथमिकताको आधारमा चाँही देशमा हुने गेम पहिला सोचिन्छ । मेरो देशमा यो खेल हुँदैछ भनेर । मैले अरु अवसरलाई छोड्नुपर्छ । कतिलाई अवसर होला  ।अवसर पाउनेलाई पनि समस्या छ नपाउनेलाई पनि समस्या छ । । नपाउनेलाई देखाउने ठाउँ नै छैन ।

पाउनेलाई यो छ है अवसर भनेर उतातिर प्रस्ताव गर्‍यो ।बरु त्यो प्रस्ताव नगरेको भए यता राम्रो हुन्थ्यो कि ।

त्यही भएर खेलकुदको क्यालेन्डर (तालिका )बनाएर जानुपर्छ । क्यालेन्डरको आधारमा जाँदा त मंसिरको २ गते खेलकुद हुने फागुनमा यो खेल हुने भने हामीले पनि रेस हरुको तालिका मिलाउने मौका पाउँछ । त्यसपछि यो खेलमा यसरी खेल्ने भनेर योजना बनाएपछि खेलमा त्यही अनुसारको प्रदर्शन हुन्छ । क्यालेन्डरको आधारमा भयो भने विदेशबाट आएको अवसरहरु पनि के खेल्ने, कताको अवसर लिने भन्ने सबै कुरा मिलाएर जान सकिन्छ ।

अहिले त के छ भने तयो योजना पनि छैन । मैले बाहिर खेल्न स्वीकार गरेँ भने यता अस्वीकृत हुने हो कि । बाहिर अस्विकार गरेँ भने फेरि यता केही नहुने हो कि ।

त्यस्तो हुँदा खेल भन्दा बाहिरी कुरा धेरै सोच्नुपर्‍यो।  यो खेल हुन्छ भनेर अरु छोड्दै-छोड्दै जाँदा जिन्दगीमा समय धेरै गइसकेको छ ।  आफू जहाँको त्यहीँ मात्र होइन, त्यो भन्दा तल-तल दबिएको छ ।

मेरो मात्र केस होइन । अरु सबै खेलाडी, समूहगत खेल, व्यक्तिगत खेलमा नै यस्तै समस्या छ । अरु कति खेलाडीहरु म सँग आएर भन्छन् । दिदी म यो पढिराको छु । बाहिर छात्रवृतिको अवसर आएको छ । मलाई एकपटक राष्ट्रिय खेलकुद खेल्ने धोको थियो । मेरो यस्तो लयमा आइराछ खेल नै भइन । अब म के गर्नु  भन्दै  मकहाँ आउँछन् ।  मैले केही गर्न सक्दिन उनीहरुलाई । म पनि त्यही अवस्थामा छु भन्छु ।

मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दा मलाई स्थानीय तह र कर्पोरेट हाउसले केही सहयोग गरेको छ । नभए म पनि पहिल्यै पलायन भइसक्थेँ । अब हुन्छु कि त्यो पनि थाहा छैन । हु नोज (के थाहा) । मुख्य कुरा भनेको क्यालेन्डरको आधारमा खेलकुद बनाउनुपर्छ ।

अब क्यालेन्डर भन्नुहोला । त्यसको पनि लागु हुनुपर्‍यो ।

दशैँ राष्ट्रियको कुरा त नवौँमै घोषणा भएको थियो । क्यालेन्डर त एउटा गेमको त्यही बेला बनेको थियो ।  अरु कुराले रोकिनुपर्छ वा आफ्नो स्वार्थले गर्दा रोकिने हो भन्ने म  मान्दिनन । यदी त्यस्तो हो भने उहाँहरुले घोषणा गर्नुहोस् ५ वर्षमा एक पटक गर्ने भनेर । घोषणा गरेको कुरा सबैजनाले गरिहाल्नुस् । व्यक्तिगत स्वार्थ फाइदा हेर्नुस्  । बरु  अरुलाई असर नगर्ने गरी हेर्नुस् । फाइदा नहेर्नुस् भनेर सम्भव नै भएन यो देशमा । तर अरुलाई असर नगर्नुस् । देखाउने काम पनि कसैले नगर्नुस् भन्न चाहन्छु ।

अरु प्रधानमन्त्री देखि सबैले गर्नुस् भन्ने कुरा छ । त्यसको चासो त लाग्छ तर चासो दिएर पनि मैले ठ्याक्कै जवाफ पाउँदिन । हामीले भनेको कुरा सही नहुन पनि सक्छ । हामीलाई त्यो कुरा थाहा पनि हुन्न। थाहा दिनु पनि जरुरी छैन । हामीलाई खेल गराइदिए पुग्छ ।

तर मेरो विचारमा  दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद नहुनु व्यक्तिगत स्वार्थै हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने एक जनाले मात्र गर्ने होइन । यहाँ त चरण, चरण छ । कुराहरु नमिलिरहेको हो कि ?  उहाँहरुले आफूले भनेको केही कुरा नमिलेर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हजारौँ होइन करोडौँमा असर पार्ने कुरा हो । त्यसैले केही सामान्य व्यक्तिगत कुराले करोडौँमा असर परुला जस्तो लाग्छ ।

म जहिले पनि सकरात्मक सोच राख्ने आशावादी मान्छे हो । दशौँ होस् भनेर आश गर्छु । इमानदार भएर भन्दा मंसिरमा हुन्छ भनेर म शतप्रतिशत पक्का त छैन । २०८२ सालसम्म सम्भावना देख्छु । छिटै हुन्छ भन्नै नसक्ने स्थितिमा छु  ।किनभने गेस गर्दा गर्दा असफल भइसकियो ।

(ओलम्पियन,एथ्लेटिक्स खेलाडी सन्तोषी श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी गोविन्दराज नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित