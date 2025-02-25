एनपीएलमा आज दुई खेल हुँदै

१८ मंसिर, काठमाडौं । दोस्रो संस्करणको सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटमा आज दुई खेल हुँदैछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा पोखरा एभेन्जर्स र काठमाडौँ गोर्खाज तथा सुदूरपश्चिम रोयल्स र चितवन राइनोज बीच खेल हुन लागेको हो ।
पहिलो खेल ११ः४५ बजे पोखरा एभेन्जर्स र काठमाडौं गोर्खाजबिच हुनेछ । अपराह्न ४ बजे हुने दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्स र चितवन राइनोजले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
काठमाडौंले भने ६ खेलबाट ८ अंक जोडेको छ भने पोखराले ५ खेलबाट ४ अंक मात्र जोडेको छ। त्यसैले प्लेअफको सम्भावना जीवित राख्न पोखरालाई आजको खेल जित्नैपर्ने दबाब छ ।
पाँच खेलबाट चार अंक जोडेको चितवनलाई पनि प्लेअफका लागि जित्नैपर्ने बाध्यता छ । प्लेअफमा पुगिसकेको सुदूरपश्चिम भने १० अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ ।
प्रतिक्रिया 4