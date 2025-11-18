+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

0/0
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

कर्णाली याक्स 2025

0/0
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
0/0
VS
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
15:30
Comments
Shares

पहेँलपुर बेथानचोक, लोभ्याउँदै पर्यटक (तस्वीरहरू)

उचाइबाट देखिने हिमाल तथा त्यसमाथि पनि यहाँका हरियाली डाँडाकाँडाहरुले त्यहाँ पुग्ने जो कोहीको पनि मन लोभिन्छ ।

0Comments
Shares
कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८२ मंसिर १४ गते १२:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बेथानचोक नारायणस्थान काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको उच्च स्थानमा रहेको छ र यहाँको प्राकृतिक दृश्यले पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ।
  • गैह्रीभञ्ज्याङ, च्याम्राङवेशी, गुम्बुडाँडा क्षेत्रमा तोरी खेतीले खेतबारी पहेलपुर भएका छन् र किसानमा हौसला बढेको छ।
  • स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू बेथानचोक नारायण र गजराम पर्वतको हिमाली दृश्यावलोकनका लागि आउने क्रम बढेको माउण्ट महाभारत होमस्टे संचालक कमल नेपालले बताए।

१४ मंसिर, काभ्रेपलाञ्चोक। बेथानचोकको नारायणस्थान काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकै उचाइमा रहेको क्षेत्र हो । बेथानचोक नारायणले जसरी उचाइको पहिचान बनाएको छ प्राकृतिकरुपमा पनि त्यस क्षेत्रलाई बिछट्टै सुन्दर छ ।

उचाइबाट देखिने हिमाल तथा त्यसमाथि पनि यहाँका हरियाली डाँडाकाँडाहरुले त्यहाँ पुग्ने जो कोहीको पनि मन लोभिन्छ ।

बेथानचोक नारायाण र गजराम पर्वतको काखमा रहेको ढुंखर्क, गैह्रीभञ्ज्याङ, च्याम्राङवेशी, गुम्वाडाँडा क्षेत्रमा यतिखेर खेतियोग्य जमिनमा तोरी फुलेर पहेँलपुर भएको छ । किनकी तोरी खेतीले ढाकिएका यहाँका खेतबारीका गह्राहरु तोरी फूलेर ढकमक्क भएका हुन् ।

बेथानचोक गाउँपालिका वडानम्बर ३ गैह्री भञ्ज्याङ, बतासे, नेपालटोल, वडा नं २ को डाँडागाउँ, अर्खौले, चोरण्डे, वडा ३ र ४ को सिमानामा रहेको गुम्बुडाँडा, वडा नं १ मा रहेको च्याम्राङवेशी क्षेत्रमा तोरी फूलेको दृष्यले यतिबेला धेरैलाई लोभ्याएको छ ।

उक्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरु समेत बेथानचोक नारायण, गजराम पर्वत लगायत हिमालको दृश्यावलोकनको लागि पर्यटकहरु पुगिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रबाट दृश्यावलोकनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढेको माउण्ट महाभारत होमस्टे एण्ड रिट्रिटका संचालक कमल नेपालले जानकारी दिए ।

‘नारायणस्थान र गजराम पर्वत पुगेर हिमाली दृश्यावलोकन गर्ने पर्यटकहरुलाई पहेलपुर भएका खेतबारीले लोभ्याएको छ ।’–नेपालले भने, जेन्जीको आन्दोलन पछि पहिले भन्दा नेपाली तथा विदेशी पर्यटकहरुको आगमनमा कमी आएपनि केहि हप्ताबाट आन्तरिक पर्यटकहरुको घुईचो लागेको छ । पछिल्लो समय दृश्यावलोकनमा आउनेहरु बढेकाले केहि आशा जगाएको छ।’

फस्टाएको तोरी खेतीले किसानहरुमा पनि हौसला बढेको छ । तोरीका अतिरिक्त यहाँ आलु, मुला लगायतका तरकारीहरुको पनि खेती गरिन्छ।

हेर्नुहोस् थप तस्वीरहरू : 

पर्यटक पहेलपुर बेथानचोक
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चार महिनामा १६ हजार पर्यटक मनाङमा   

चार महिनामा १६ हजार पर्यटक मनाङमा   
पर्यटकलाई लुटपाट गरेको आरोपमा ठमेलबाट १३ जना पक्राउ

पर्यटकलाई लुटपाट गरेको आरोपमा ठमेलबाट १३ जना पक्राउ
पर्यटकको रोजाइमा पर्दै ताप्लेजुङको फुङ्फुङ्गे झरना

पर्यटकको रोजाइमा पर्दै ताप्लेजुङको फुङ्फुङ्गे झरना
१० हिमाल, सूर्योदय र सूर्यास्त नियाल्न नगरकोटमा पर्यटक

१० हिमाल, सूर्योदय र सूर्यास्त नियाल्न नगरकोटमा पर्यटक
होटलमा बढे पाहुना, ‘अकुपेन्सी’ उल्लेख्य सुधार

होटलमा बढे पाहुना, ‘अकुपेन्सी’ उल्लेख्य सुधार
मनास्लु क्षेत्रमा हिमपात र वर्षा : केही पर्यटक घाइते, केही बेपत्ता

मनास्लु क्षेत्रमा हिमपात र वर्षा : केही पर्यटक घाइते, केही बेपत्ता

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित