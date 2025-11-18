पहेँलपुर बेथानचोक, लोभ्याउँदै पर्यटक (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१४ मंसिर, काभ्रेपलाञ्चोक। बेथानचोकको नारायणस्थान काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकै उचाइमा रहेको क्षेत्र हो । बेथानचोक नारायणले जसरी उचाइको पहिचान बनाएको छ प्राकृतिकरुपमा पनि त्यस क्षेत्रलाई बिछट्टै सुन्दर छ ।
उचाइबाट देखिने हिमाल तथा त्यसमाथि पनि यहाँका हरियाली डाँडाकाँडाहरुले त्यहाँ पुग्ने जो कोहीको पनि मन लोभिन्छ ।
बेथानचोक नारायाण र गजराम पर्वतको काखमा रहेको ढुंखर्क, गैह्रीभञ्ज्याङ, च्याम्राङवेशी, गुम्वाडाँडा क्षेत्रमा यतिखेर खेतियोग्य जमिनमा तोरी फुलेर पहेँलपुर भएको छ । किनकी तोरी खेतीले ढाकिएका यहाँका खेतबारीका गह्राहरु तोरी फूलेर ढकमक्क भएका हुन् ।
बेथानचोक गाउँपालिका वडानम्बर ३ गैह्री भञ्ज्याङ, बतासे, नेपालटोल, वडा नं २ को डाँडागाउँ, अर्खौले, चोरण्डे, वडा ३ र ४ को सिमानामा रहेको गुम्बुडाँडा, वडा नं १ मा रहेको च्याम्राङवेशी क्षेत्रमा तोरी फूलेको दृष्यले यतिबेला धेरैलाई लोभ्याएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरु समेत बेथानचोक नारायण, गजराम पर्वत लगायत हिमालको दृश्यावलोकनको लागि पर्यटकहरु पुगिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रबाट दृश्यावलोकनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढेको माउण्ट महाभारत होमस्टे एण्ड रिट्रिटका संचालक कमल नेपालले जानकारी दिए ।
‘नारायणस्थान र गजराम पर्वत पुगेर हिमाली दृश्यावलोकन गर्ने पर्यटकहरुलाई पहेलपुर भएका खेतबारीले लोभ्याएको छ ।’–नेपालले भने, जेन्जीको आन्दोलन पछि पहिले भन्दा नेपाली तथा विदेशी पर्यटकहरुको आगमनमा कमी आएपनि केहि हप्ताबाट आन्तरिक पर्यटकहरुको घुईचो लागेको छ । पछिल्लो समय दृश्यावलोकनमा आउनेहरु बढेकाले केहि आशा जगाएको छ।’
फस्टाएको तोरी खेतीले किसानहरुमा पनि हौसला बढेको छ । तोरीका अतिरिक्त यहाँ आलु, मुला लगायतका तरकारीहरुको पनि खेती गरिन्छ।
