+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

0/0
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

कर्णाली याक्स 2025

0/0
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
0/0
VS
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
15:30
Comments
Shares

उपन्यास ‘नीलो प्रेम’ का लेखकसँग संवाद

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १३:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौँमा ‘नीलो प्रेम’ उपन्यासमाथि लेखक पुरुषोत्तम बजगाईँ र पत्रकार दीपक सापकोटाबीच संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

काठमाडौं । ‘बेस्ट सेलर’ उपन्यास ‘नीलो प्रेम’ माथि किताब संवाद तथा लेखक–पाठक भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उपन्यासमाथि लेखक पुरुषोत्तम बजगाईँसँग लेखक तथा पत्रकार दीपक सापकोटाले संवाद गरेका हुन् ।

काठमाडौँस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयाजित कार्यक्रममा युवा पाठकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । उपन्यासमा प्रेम, मित्रता, परिवारिक सम्बन्ध र युवावस्थाको मानसिक द्वन्द्वलाई सरल, तर संवेदनशील ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ । ‘नीलो प्रेम’ का विषयमा पत्रकार सापकोटाले नीलो प्रेमको अर्थ, युवा पुस्ताबीचको प्रेम सम्बन्ध, समाजप्रति तिनको दृष्टिकोण, जेन–जी पुस्ताको पुस्तकप्रतिको आकर्षण, प्रेम आख्यानमाथिको विषयगत रुचि, लगायतका विषयमा प्रश्न र विमर्श गरेका थिए ।

लेखक पुरुषोत्तमसँग विशेषगरी किशोर–किशोरीबीचको प्रेम सम्बन्ध र जीवनका उतारचढावका विषयमा सापकोटाले चासो राखेका थिए । जवाफमा लेखक बजगाईंले युवाअवस्थाको मनोविज्ञानलाई पुस्तकमा समेट्ने प्रयास गरेको बताए । प्रेम, मित्रता, परिवार, आत्मपहिचान र समाज किशोरावस्थाका अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले पुस्तकमा ती विषय समेट्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ ।

‘कथाको विषयवस्तु नीलो आकाशझैं विशाल र सागरझैं हार्दिकताको गहिराइको चरणमा हुने अनन्त आदर्श प्रेमको हो’ बजगाईंले भने, ‘यसैले पुस्तकको शीर्षक पनि सान्दर्भिक छ । पुस्तकेको नीलो रंगले यही द्वन्द्व, गहिराइ र एक्लोपनलाई प्रतीकात्मक रूपमा बोकेको छ । उपन्यास लेख्दा मैले युवावस्थाको यही मनोविज्ञानलाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गरेको थिएँ ।’

आजका युवाहरूको प्रेम सम्बन्धमाथिे समाजमा भ्रम र पूर्वाग्रह रहेकोमा आफू उनीहरूको भावनालाई दोष दिने हेइन, तिनलाई बुझ्ने पक्षमै रहेको लेखकले बताए । ‘प्रेम कहिले कठोर, कहिले कोमल रूपमा संसार बुझ्ने विशिष्ट माध्यम हो’ बजगाईंले भने ।

पत्रकार सापकोटाको ‘पुस्तक बहुचर्चित भएपछि अब यसलाई दृश्यमा पनि देख्न पाइन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा लेखक बजगाईंले ‘त्यो सम्भावना नरहेको’ बताए । ‘नीलो प्रेम’ लाई फिल्म बनाउने वा नाट्य रूपान्तरण गर्नेभन्दा पनि किताबकै रूपमा सीमित राख्ने आफ्नो चाहना भएको लेखकले स्पष्ट पारे । कथाको अन्त्य ‘ओपन इन्डिङ’ भएको प्रशंगमाथि विमर्श गर्दै सापकोटाले ‘पुस्तकको सिक्वेल सम्भावना छ ?’ भनी प्रश्न गरे । त्यो सम्भावना पनि नभएको बजगाईंले बताए ।

समीक्षकका अनुसार, प्रेमकथामा आधारित भए पनि ‘नीलो प्रेम’ उपन्यासले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक आयामलाई पनि निकै सूक्ष्म रूपमा उतारेको छ । आदर्श प्रेमको पक्षलाई जीवन्त बनाएको यो किताब सबै उमेर समूहका पाठकका लागि उपयुक्त रहेको इन्डिगो इन्कका अध्यक्ष विष्णुकुमार पौडेलले बताए ।

‘नीलो प्रेम’ बजगाईँको यो पहिलो किताब हो । पहिलो किताबबाटै विक्रीमा नयाँ रेकर्ड बनाएको यो उपन्यास विशेषतः युवापुस्तामाझ लोकप्रिय छ ।

निलो प्रेम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गैरआवासीय नेपालीलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव : नेपालमा पनि टेक्ने ठाउँ राख्नुस्

गैरआवासीय नेपालीलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव : नेपालमा पनि टेक्ने ठाउँ राख्नुस्
शिक्षकहरूलाई एआई टुल्स सिकाउँदै नास्ट

शिक्षकहरूलाई एआई टुल्स सिकाउँदै नास्ट
पर्यटन सेवा गुणस्तर बढाउन भेडेटार र अमाह सिमसारमा होमस्टे र हाइजिन तालिम

पर्यटन सेवा गुणस्तर बढाउन भेडेटार र अमाह सिमसारमा होमस्टे र हाइजिन तालिम
३४ हजारमध्ये ८ हजार एचआईभी संक्रमित उपचार बाहिर, नियन्त्रण प्रयासमा चुनौती

३४ हजारमध्ये ८ हजार एचआईभी संक्रमित उपचार बाहिर, नियन्त्रण प्रयासमा चुनौती
भाषा-राजनीति र शब्दचेत : लुसिफरदेखि बैगुनी केटोसम्म

भाषा-राजनीति र शब्दचेत : लुसिफरदेखि बैगुनी केटोसम्म
२४ वर्षीय सन्देश एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि

२४ वर्षीय सन्देश एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित