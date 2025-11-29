+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

0/0
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

कर्णाली याक्स 2025

0/0
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
0/0
VS
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
15:30
Comments
Shares

पर्यटन सेवा गुणस्तर बढाउन भेडेटार र अमाह सिमसारमा होमस्टे र हाइजिन तालिम

कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भेडेटार र अमाह सिमसार क्षेत्रका स्थानीय पर्यटन व्यवसायलाई होमस्टे र हाइजिन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको हो । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १३:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पर्यटन बोर्डले यूएनडीपीसँग सहकार्यमा कोशी प्रदेशका भेडेटार र अमाहा सिमसार क्षेत्रका स्थानीयलाई होमस्टे र हाइजिन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको छ।
  • अमाहा सिमसारमा होमस्टे व्यवस्थापन तालिमले सेवा संस्कार, आतिथ्य सत्कार, स्थानीय संस्कृति प्रस्तुति र डिजिटल प्रचारसमेत सिकाइएको छ।
  • दिगो पर्यटन परियोजनाले २५०० दिगो रोजगारी र ५००० जनाको सिप अभिवृद्धि लक्ष्य राख्दै महामारीपछिको पर्यटन पुनर्जीवनमा योगदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपालको पर्यटन सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डले समुदायमा आधारित पर्यटन व्यवसायीलाई विभिन्‍न प्रशिक्षण दिइरहेको छ ।

यस अन्तर्गत पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को संयुक्त पहलमा सञ्‍चालित दिगो पर्यटन परियोजना (एसटीपी) ले श्‍वाती संस्थासँग सहकार्य गर्दै कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भेडेटार र अमाह सिमसार क्षेत्रका स्थानीय पर्यटन व्यवसायलाई होमस्टे र हाइजिन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको छ ।

अमाहा सिमसार बराहक्षेत्र–५ सुनसरीमा गरिएको होमस्टे व्यवस्थापन तथा पर्यटनमैत्री सेवा क्षमता विकास तालिमले स्थानीयलाई होमस्टेको सम्भावना, दर्ता प्रक्रिया, सेवा संस्कार, आतिथ्य सत्कार, स्थानीय संस्कृति प्रस्तुति, विदेशी पर्यटकसँग व्यवहार, अंग्रेजी–हिन्दी संवाद अभ्यासदेखि डिजिटल माध्यम मार्फत प्रचार–प्रसार गर्नेसम्म व्यावहारिक सिकाइ प्रदान गरिएको छ ।

उद्घाटनकै दिन श्‍वाती र अमाहा सामुदायिक वन समितिबीच भएको समझदारीले यस क्षेत्रको होमस्टे पर्यटन व्यवस्थित र औपचारिक रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको स्थानीयले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

श्‍वाती संस्थाका अध्यक्ष संगिता निरौलाले प्रशिक्षणको पहिलो सत्र सम्बोधन गर्दै स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

त्यसैगरी सामुदायिक वन समिति र वडा कार्यालयले कम्युनिटी होमस्टे दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि अमाहा सिमसारमा पर्यटन विकासले नयाँ मोड लिने जनाइएको छ ।

यसैबीच धनकुटा भेडेटार, सांगुरीगढी–६ मा ग्राहक सेवा, हाइजिन र पर्यटनमैत्री व्यवहार सम्बन्धी ५ दिने तालिमले स्थानीय होटल तथा होमस्टे व्यवसायीलाई सेवामा पेसागत सुधार ल्याउन उत्प्रेरित गरेको छ ।

भारतबाट ठूलो संख्यामा आउने पाहुनालाई फेरि–फेरि आउने वातावरण बनाउन सेवाको गुणस्तर उकास्नैपर्ने उल्लेख गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले तालिमलाई अत्यन्त आवश्यक पहलका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

होटल एसोसिएसन भेडेटारका अध्यक्ष तुम्बाराज लिम्बूले होमस्टे वृद्धि  तीव्र भए पनि ज्ञान र सिपमा कमी रहेको उल्लेख गर्दै तालिमले त्यो खाडल भरिदिएको बताए ।

भेडेटार प्रहरीले पर्यटक सुरक्षा सुदृढ गर्न पर्यटक प्रहरी कार्यालय आवश्यक रहेको धारणा राखे भने कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ का सहसंयोजक भविश श्रेष्ठले व्यवहारजन्य चुनौती हटाउन यस्ता कार्यक्रम आधारभूत आवश्यकता बनेको बताए ।

तालिमपछि सरसफाइ, विशेषत: भान्सा र कर्मचारीको हाइजिनलाई प्राथमिकता दिने तथा गाउँपालिका र होटल एसोसिएसनले सिकाइको अनुगमन गर्ने औपचारिक संरचना बनाउने समेत सहमति भएको छ ।

यस कदमले भेडेटारको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्‍याउने जनाइएको छ । दिगो पर्यटन परियोजनाले यस किसिमका प्रशिक्षणले नेपालभरि २ हजार ५ सय दिगो रोजगारी र ५ हजार जनाको सिप अभिवृद्धि लक्ष्य राख्दै पर्यटन क्षेत्रलाई महामारीपछिको अवस्थामा पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्य बोकेको  छ ।

स्थानीयलाई प्रत्यक्ष सिप, ज्ञान र आत्मविश्वास प्रदान गर्दै एसटीपीले नेपाललाई विश्वस्तरको दिगो पर्यटन गन्तव्य बनाउन दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको परियोजना प्रबन्धक धर्मराज दवाडीले बताए ।

‘अमाहा सिमसारमा कम्युनिटी होमस्टे तयारी र भेडेटारमा पेसागत सेवाको गणस्तर वृद्धि गर्ने स्थानीय समुदायको प्रतिबद्धताले कोशी प्रदेशको पर्यटन विकासमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा स्थानीय समुदाय नै पर्यटन विकासको वास्तविक अग्रदूत बन्दै गएको पनि देखिएको छ, यसले दिगो पर्यटनका लागि योगदान गर्ने छ ।’

अमाहा सिमसार कोशी प्रदेश दिगो पर्यटन परियोजना नेपाल पर्यटन बोर्ड पर्यटन सेवा गुणस्तर भेडेटार यूएनडीपी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

३४ हजारमध्ये ८ हजार एचआईभी संक्रमित उपचार बाहिर, नियन्त्रण प्रयासमा चुनौती

३४ हजारमध्ये ८ हजार एचआईभी संक्रमित उपचार बाहिर, नियन्त्रण प्रयासमा चुनौती
भाषा-राजनीति र शब्दचेत : लुसिफरदेखि बैगुनी केटोसम्म

भाषा-राजनीति र शब्दचेत : लुसिफरदेखि बैगुनी केटोसम्म
२४ वर्षीय सन्देश एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि

२४ वर्षीय सन्देश एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि
भीमफेदीमा बले र सीताको पहिलो भेट (तस्वीर)

भीमफेदीमा बले र सीताको पहिलो भेट (तस्वीर)
महाधिवेशनको एजेन्डामा कांग्रेस संस्थापन पक्षमै दुई कित्ता

महाधिवेशनको एजेन्डामा कांग्रेस संस्थापन पक्षमै दुई कित्ता
क्यालिफोर्नियामा बच्चाको जन्मदिनको पार्टीमा गोलीकाण्ड, ४ जनाको मृत्यु

क्यालिफोर्नियामा बच्चाको जन्मदिनको पार्टीमा गोलीकाण्ड, ४ जनाको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित