पर्यटन सेवा गुणस्तर बढाउन भेडेटार र अमाह सिमसारमा होमस्टे र हाइजिन तालिम

- नेपाल पर्यटन बोर्डले यूएनडीपीसँग सहकार्यमा कोशी प्रदेशका भेडेटार र अमाहा सिमसार क्षेत्रका स्थानीयलाई होमस्टे र हाइजिन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको छ।
- अमाहा सिमसारमा होमस्टे व्यवस्थापन तालिमले सेवा संस्कार, आतिथ्य सत्कार, स्थानीय संस्कृति प्रस्तुति र डिजिटल प्रचारसमेत सिकाइएको छ।
- दिगो पर्यटन परियोजनाले २५०० दिगो रोजगारी र ५००० जनाको सिप अभिवृद्धि लक्ष्य राख्दै महामारीपछिको पर्यटन पुनर्जीवनमा योगदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपालको पर्यटन सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डले समुदायमा आधारित पर्यटन व्यवसायीलाई विभिन्न प्रशिक्षण दिइरहेको छ ।
यस अन्तर्गत पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को संयुक्त पहलमा सञ्चालित दिगो पर्यटन परियोजना (एसटीपी) ले श्वाती संस्थासँग सहकार्य गर्दै कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भेडेटार र अमाह सिमसार क्षेत्रका स्थानीय पर्यटन व्यवसायलाई होमस्टे र हाइजिन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको छ ।
अमाहा सिमसार बराहक्षेत्र–५ सुनसरीमा गरिएको होमस्टे व्यवस्थापन तथा पर्यटनमैत्री सेवा क्षमता विकास तालिमले स्थानीयलाई होमस्टेको सम्भावना, दर्ता प्रक्रिया, सेवा संस्कार, आतिथ्य सत्कार, स्थानीय संस्कृति प्रस्तुति, विदेशी पर्यटकसँग व्यवहार, अंग्रेजी–हिन्दी संवाद अभ्यासदेखि डिजिटल माध्यम मार्फत प्रचार–प्रसार गर्नेसम्म व्यावहारिक सिकाइ प्रदान गरिएको छ ।
उद्घाटनकै दिन श्वाती र अमाहा सामुदायिक वन समितिबीच भएको समझदारीले यस क्षेत्रको होमस्टे पर्यटन व्यवस्थित र औपचारिक रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको स्थानीयले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
श्वाती संस्थाका अध्यक्ष संगिता निरौलाले प्रशिक्षणको पहिलो सत्र सम्बोधन गर्दै स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
त्यसैगरी सामुदायिक वन समिति र वडा कार्यालयले कम्युनिटी होमस्टे दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि अमाहा सिमसारमा पर्यटन विकासले नयाँ मोड लिने जनाइएको छ ।
यसैबीच धनकुटा भेडेटार, सांगुरीगढी–६ मा ग्राहक सेवा, हाइजिन र पर्यटनमैत्री व्यवहार सम्बन्धी ५ दिने तालिमले स्थानीय होटल तथा होमस्टे व्यवसायीलाई सेवामा पेसागत सुधार ल्याउन उत्प्रेरित गरेको छ ।
भारतबाट ठूलो संख्यामा आउने पाहुनालाई फेरि–फेरि आउने वातावरण बनाउन सेवाको गुणस्तर उकास्नैपर्ने उल्लेख गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले तालिमलाई अत्यन्त आवश्यक पहलका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
होटल एसोसिएसन भेडेटारका अध्यक्ष तुम्बाराज लिम्बूले होमस्टे वृद्धि तीव्र भए पनि ज्ञान र सिपमा कमी रहेको उल्लेख गर्दै तालिमले त्यो खाडल भरिदिएको बताए ।
भेडेटार प्रहरीले पर्यटक सुरक्षा सुदृढ गर्न पर्यटक प्रहरी कार्यालय आवश्यक रहेको धारणा राखे भने कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ का सहसंयोजक भविश श्रेष्ठले व्यवहारजन्य चुनौती हटाउन यस्ता कार्यक्रम आधारभूत आवश्यकता बनेको बताए ।
तालिमपछि सरसफाइ, विशेषत: भान्सा र कर्मचारीको हाइजिनलाई प्राथमिकता दिने तथा गाउँपालिका र होटल एसोसिएसनले सिकाइको अनुगमन गर्ने औपचारिक संरचना बनाउने समेत सहमति भएको छ ।
यस कदमले भेडेटारको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने जनाइएको छ । दिगो पर्यटन परियोजनाले यस किसिमका प्रशिक्षणले नेपालभरि २ हजार ५ सय दिगो रोजगारी र ५ हजार जनाको सिप अभिवृद्धि लक्ष्य राख्दै पर्यटन क्षेत्रलाई महामारीपछिको अवस्थामा पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ।
स्थानीयलाई प्रत्यक्ष सिप, ज्ञान र आत्मविश्वास प्रदान गर्दै एसटीपीले नेपाललाई विश्वस्तरको दिगो पर्यटन गन्तव्य बनाउन दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको परियोजना प्रबन्धक धर्मराज दवाडीले बताए ।
‘अमाहा सिमसारमा कम्युनिटी होमस्टे तयारी र भेडेटारमा पेसागत सेवाको गणस्तर वृद्धि गर्ने स्थानीय समुदायको प्रतिबद्धताले कोशी प्रदेशको पर्यटन विकासमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा स्थानीय समुदाय नै पर्यटन विकासको वास्तविक अग्रदूत बन्दै गएको पनि देखिएको छ, यसले दिगो पर्यटनका लागि योगदान गर्ने छ ।’
