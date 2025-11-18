+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

0/0
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

कर्णाली याक्स 2025

0/0
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
0/0
VS
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
15:30
Comments
Shares

भीमफेदीमा बले र सीताको पहिलो भेट (तस्वीर)

‘हामी एकअर्कालाई चिन्छौं तर सँगै म्यूजिक भिडियोमा काम गर्ने अवसर जुरेको थिएन’ कलाकार लम्सालले भने, ‘सुनिशा निकै सहज र सरल व्यक्ति लाग्यो ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १३:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भीमफेदीमा म्यूजिक भिडियो 'मिर्मिरेमा बासेको भाले' को छायांकन बिहान ७ बजेदेखि साँझ ९ बजे सम्म सम्पन्न भयो।
  • गीत शिव हमालको शब्द र संगीतमा मदन ढकाल र देवी घर्तीको आवाज रहेको छ र भिडियोमा कलाकार सागर लम्साल र सुनिशा बजगाईंले पहिलोपटक सहकार्य गरे।
  • निर्देशक जेरी भण्डारीले भीमफेदीको प्राकृतिक परिवेश भिडियोमा समेट्न महत्वपूर्ण ठानेका छन् र युट्युब च्यानल टीएम म्यूजिक प्रोडक्सनमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

भीमफेदी (मकवानपुर) । बिहान ६ बजे नै नजिकको डाँडामा मिर्मिरे घाम देखिन थाल्यो । त्यो दृश्यलाई कोही क्यामेरामा कैद गर्दैै थिए, कोही मेकअपको चटारोमा ।

केहिबेरमा कलाकार सागर लम्साल ‘बले’ र सुनिशा बजगाईं ‘सीता’ पनि मेकअपका लागी तयार भए । झण्डै ४० जनाको टिम यहाँस्थित सुपिङ गर्ज क्याम्प रिसोर्टमा साँझमा पुगेको थियो ।

बिहानैबाट म्यूजिक भिडियो छायांकन गर्नका लागि निर्देशक जेरी भण्डारीले युनिटलाई तयारी अवस्थामा राखेका थिए । बिहान ७ बजेबाट छायांकन सुरु भयो । सुरुमै गीतको थेगोले भन्छ :

‘मिरमिरेमा बासेको भाले,
हाँसी हाँसी मन चोर्‍यो मायाले ‘

यहि थेगोको दृश्यबाट सुरु भएको छायांकन रातको ९ बजे सकिन्छ । ‘मिर्मिरेमा बासेको भाले’ बोलको गीतको भिडियो छायांकनलाई सुटिङ युनिट त्यहाँ पुगेको थियो ।

शिव हमालको शब्द र संगीत रहेको गीतमा मदन ढकाल र देवी घर्तीको आवाज छ । मौलिकपन बोकेको गीत भएकाले गाउँको परिवेशलाई समेट्नका लागी भीमफेदी नै पुगेको भिडियो निर्देशक जेरीले बताए ।

‘यो ठाउँ निकै सुन्दर छ, धेरै म्युजिक भिडियोमा यहाँका ठाउँ कैद भएका छैनन । वरिपरीको डाँडा र बिचको सुन्दर भीमफेदीले हामीलाई लोभ्यायो’ उनले भने ।

गीतको भिडियोमा सागर र सुनिशाले पहिलोपटक सहकार्य गरेका हुन् । उनीहरुले थुप्रै म्युजिक भिडियोमा काम गरेका छन् तर जोडीको रुपमा पहिलोपटक सँगै काम गर्दा एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्ने मौका पाएको बताए ।

‘हामी एकअर्कालाई चिन्छौं तर सँगै म्यूजिक भिडियोमा काम गर्ने अवसर जुरेको थिएन’ कलाकार लम्सालले भने, ‘सुनिशा निकै सहज र सरल व्यक्ति लाग्यो ।’

कलाकार सुनिशाले पनि सागरलाई कहिँकतै भेटेको तर काम गर्ने अवसर नमिलेको बताइन् । उनले भनेकी छिन्, ‘मैले चिनिरहेको भएकाले पनि होला, पहिलेदेखि नै काम गरिरहे जस्तो भयो । खुसी लाग्यो ।’

भिडियोमा बले र सीता क्यारेक्टरलाई पनि उतारिएको छ । ‘सक्किगो नी’मा बले क्यारेक्टर र ‘सीता’ सिरियलमा सीता क्यारेक्टरबाट मन पराइएको पात्रलाई पनि भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।

गायक मदन ढकालले यो गीतलाई आशालाग्दो प्रोजेक्टको रुपमा हेरेको बताए । उनले यसअघि दर्जन बढी गीत गाइसकेका छन् । २०६२ सालदेखि सक्रिय शिव हमालले आफूले स्टेजमा छनोट गरेर गाउने गीतको सूचीमा यो पनि पर्ने बताउँछन् ।

गीतलाई युट्युब च्यानल टीएम म्यूजिक प्रोडक्सनमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

सागर लम्साल ‘बले सुनिशा बजगाईं 'सीता'
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महाधिवेशनको एजेन्डामा कांग्रेस संस्थापन पक्षमै दुई कित्ता

महाधिवेशनको एजेन्डामा कांग्रेस संस्थापन पक्षमै दुई कित्ता
क्यालिफोर्नियामा बच्चाको जन्मदिनको पार्टीमा गोलीकाण्ड, ४ जनाको मृत्यु

क्यालिफोर्नियामा बच्चाको जन्मदिनको पार्टीमा गोलीकाण्ड, ४ जनाको मृत्यु
रास्वपासँगको एकतामा गएनन् मिलन पाण्डे, भन्छन्– म पनि स्वतन्त्र भएँ

रास्वपासँगको एकतामा गएनन् मिलन पाण्डे, भन्छन्– म पनि स्वतन्त्र भएँ
बझाङमा भूकम्पको धक्का

बझाङमा भूकम्पको धक्का
औषधि ऐनको विरोधमा आज पनि विभागमा व्यवसायीहरूको धर्ना

औषधि ऐनको विरोधमा आज पनि विभागमा व्यवसायीहरूको धर्ना
बेनिशाको ‘बिगुल’ ९ माघदेखि

बेनिशाको ‘बिगुल’ ९ माघदेखि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित