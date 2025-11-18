भीमफेदीमा बले र सीताको पहिलो भेट (तस्वीर)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भीमफेदीमा म्यूजिक भिडियो 'मिर्मिरेमा बासेको भाले' को छायांकन बिहान ७ बजेदेखि साँझ ९ बजे सम्म सम्पन्न भयो।
- गीत शिव हमालको शब्द र संगीतमा मदन ढकाल र देवी घर्तीको आवाज रहेको छ र भिडियोमा कलाकार सागर लम्साल र सुनिशा बजगाईंले पहिलोपटक सहकार्य गरे।
- निर्देशक जेरी भण्डारीले भीमफेदीको प्राकृतिक परिवेश भिडियोमा समेट्न महत्वपूर्ण ठानेका छन् र युट्युब च्यानल टीएम म्यूजिक प्रोडक्सनमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
भीमफेदी (मकवानपुर) । बिहान ६ बजे नै नजिकको डाँडामा मिर्मिरे घाम देखिन थाल्यो । त्यो दृश्यलाई कोही क्यामेरामा कैद गर्दैै थिए, कोही मेकअपको चटारोमा ।
केहिबेरमा कलाकार सागर लम्साल ‘बले’ र सुनिशा बजगाईं ‘सीता’ पनि मेकअपका लागी तयार भए । झण्डै ४० जनाको टिम यहाँस्थित सुपिङ गर्ज क्याम्प रिसोर्टमा साँझमा पुगेको थियो ।
बिहानैबाट म्यूजिक भिडियो छायांकन गर्नका लागि निर्देशक जेरी भण्डारीले युनिटलाई तयारी अवस्थामा राखेका थिए । बिहान ७ बजेबाट छायांकन सुरु भयो । सुरुमै गीतको थेगोले भन्छ :
‘मिरमिरेमा बासेको भाले,
हाँसी हाँसी मन चोर्यो मायाले ‘
यहि थेगोको दृश्यबाट सुरु भएको छायांकन रातको ९ बजे सकिन्छ । ‘मिर्मिरेमा बासेको भाले’ बोलको गीतको भिडियो छायांकनलाई सुटिङ युनिट त्यहाँ पुगेको थियो ।
शिव हमालको शब्द र संगीत रहेको गीतमा मदन ढकाल र देवी घर्तीको आवाज छ । मौलिकपन बोकेको गीत भएकाले गाउँको परिवेशलाई समेट्नका लागी भीमफेदी नै पुगेको भिडियो निर्देशक जेरीले बताए ।
‘यो ठाउँ निकै सुन्दर छ, धेरै म्युजिक भिडियोमा यहाँका ठाउँ कैद भएका छैनन । वरिपरीको डाँडा र बिचको सुन्दर भीमफेदीले हामीलाई लोभ्यायो’ उनले भने ।
गीतको भिडियोमा सागर र सुनिशाले पहिलोपटक सहकार्य गरेका हुन् । उनीहरुले थुप्रै म्युजिक भिडियोमा काम गरेका छन् तर जोडीको रुपमा पहिलोपटक सँगै काम गर्दा एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्ने मौका पाएको बताए ।
‘हामी एकअर्कालाई चिन्छौं तर सँगै म्यूजिक भिडियोमा काम गर्ने अवसर जुरेको थिएन’ कलाकार लम्सालले भने, ‘सुनिशा निकै सहज र सरल व्यक्ति लाग्यो ।’
कलाकार सुनिशाले पनि सागरलाई कहिँकतै भेटेको तर काम गर्ने अवसर नमिलेको बताइन् । उनले भनेकी छिन्, ‘मैले चिनिरहेको भएकाले पनि होला, पहिलेदेखि नै काम गरिरहे जस्तो भयो । खुसी लाग्यो ।’
भिडियोमा बले र सीता क्यारेक्टरलाई पनि उतारिएको छ । ‘सक्किगो नी’मा बले क्यारेक्टर र ‘सीता’ सिरियलमा सीता क्यारेक्टरबाट मन पराइएको पात्रलाई पनि भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
गायक मदन ढकालले यो गीतलाई आशालाग्दो प्रोजेक्टको रुपमा हेरेको बताए । उनले यसअघि दर्जन बढी गीत गाइसकेका छन् । २०६२ सालदेखि सक्रिय शिव हमालले आफूले स्टेजमा छनोट गरेर गाउने गीतको सूचीमा यो पनि पर्ने बताउँछन् ।
गीतलाई युट्युब च्यानल टीएम म्यूजिक प्रोडक्सनमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
