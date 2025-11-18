+
महाधिवेशनको एजेन्डामा कांग्रेस संस्थापन पक्षमै दुई कित्ता

शेबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति खड्का, नेता लेखक चुनावअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नहुने कित्ताको नेतृत्व निधि र सिटौलाले गरेका छन् ।

लिलु डुम्रे लिलु डुम्रे
२०८२ मंसिर १४ गते १३:१६

१४ मंसिर, काठमाडौं । महाधिवेशनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षमै स्पष्ट दुई कित्ता देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता रमेश लेखक लगायतका शीर्ष तहका नेताहरू पुसभित्र नियमित महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् । संस्थापन समूहमै रहेका पूर्वपदाधिकारीहरू विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौला चुनावअघि महाधिवेशन गर्नै नहुने पक्षमा छन् ।

सभापति देउवा स्वयं नियमित महाधिवेशनको पक्षमा देखिएपछि डेढ महिनादेखिको अनिर्णयबाट निकास निस्कन लागेको नेताहरूले जानकारी गराएका छन् । सभापति देउवाले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सोमबारको बैठकमा ल्याउन कार्यवाहक सभापति खड्कालाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

पुस महान्तभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी सोमबारको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेर केन्द्रीय समितिको बैठक टुंगिने नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।

सभापति देउवा स्वयं नियमित महाधिवेशनको लागि अग्रसर हुँदा समेत पूर्वपदाधिकारीद्वय निधि र सिटौला चुनावअघिको महाधिवेशन गर्नै नहुने अडान शीर्ष तहको बैठकमा राखेका थिए ।

महाधिवेशन चुनाव अघि वा पछि र विशेष वा नियमितमा विवादमा पार्टी अल्झिरहँदा सभापति देउवा नै अघि सरेका थिए । गत बिहीबारदेखि प्रत्येक दिन देउवा निवासमा शीर्ष तहका नेताहरूको छलफल भइरहेको छ ।

हिजो शनिबारको बैठकबाट ‘ब्रेक थ्रु’ हुन लागेको बैठकमा जानकारी गराइएको छ । यद्यपि, निधि र सिटौला भने सहमत भइसकेका छैनन् ।

सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति खड्का, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, संस्थापनइतरका नेता डा.शेखर कोइराला, नेताहरू निधि, सिटौला, लेखक लगायतको बैठक भएको थियो ।

कांग्रेसमा चुलियो आन्तरिक संकट

देउवा निवास महाराजगञ्जमा निरन्तर भइरहेको बैठकमा फागुनको प्रतिनिधि चुनाव, राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुने चुनाव, समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीको तयारी लगायतका कारणले निर्वाचन अघि महाधिवेशन गर्नै नसकिने अडान निधि र सिटौलाको थियो ।

पुसभित्र नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आए बहुमत सदस्यले अस्वीकार गर्ने निधिले दाबी गरेका थिए । संस्थापन समूहका केन्द्रीय सदस्यको बैठक नयाँ बानेश्वरमा राखेर शुक्रबार देउवा निवासको छलफलमा निधि र सिटौला पुगेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेको दलिल पेश गर्दै बैठकमा निधिले भनेका थिए, ‘हामी ९० जना साथीहरूले धेरै छलफल गरेका छौँ, सवैको धारणा निर्वाचन पछिमात्रै महाधिवेशन गरौं भन्ने छ ।’

संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिने दाबी गर्छन् । बरालले अनलाइनखबरसँग भने,‘व्यावहारिक कुरा गर्नुपर्दछ । चुनावको तयारीमा लाग्ने कि महाधिवेशनमा हामी लाग्ने ? पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका आए बहुमतबाट पारित हुनसक्दैन ।’

संस्थापन पक्षका नेताहरूका अनुसार सभापति देउवा निकट रहेका पूर्व पदाधिकारीहरूमा नेताहरू प्रकाशमान सिंह, विजय गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ लगायत भन्दा चुनावअघि महाधिवेशनको विरोध गर्नेमा सबैभन्दा अघि निधि छन् ।

संस्थापन पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘संस्थापन समूहको मूल नेता देउवा हो कि निधि ? पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्न हुँदैन भन्ने चर्को स्वर निधिको छ । सिटौलाको स्वर अलि सानो छ ।’

चुनावअघि नियमित महाधिवेशनको मागसहित संस्थापन पक्षको एउटा समूहले शीर्ष तहका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य आङ्गेलु शेर्पाको नेतृत्वमा उक्त पक्षले पटक पटक बैठक गरेर शीर्ष तहका नेताहरूलाई चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने गरी निर्णयमा पुग्न दबाब दिइरहेको छ ।

गत महाधिवेशनमा देउवा समूहबाट निर्वाचित भएकाहरू आङ्गेलु शेर्पा, उमा रेग्मी चिनकाजी श्रेष्ठ, अमृत अर्याल, डिला संग्रौला, धना खतिवडा, मोहन आचार्य, तारामान गुरूङ, मदन अमात्य, उदयशम्शेर राणा, कर्णबहादुर बुढा, दिलमान पाख्रिन, राजेन्द्रकुमार केसी, बहादुर सिंह लामा तामाङ, जिपछिरिङ लामा, मैकुलाल वाल्मिकी, अर्जुनप्रसाद जोशी, भरतकुमार शाह, अब्दुल सत्तार, विनोद चौधरी, जानकी सिंह लगायत चुनावअघि महाधिवेशनको पक्षमा छन् ।

उनीहरूले सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति खड्का, दुई महामन्त्री गगन–विश्व, संस्थापनइतरका नेता डा.कोइराला लगायतलाई भेटेर चुनावअघि महाधिवेशन गर्न दबाब दिएका थिए ।

महाधिवेशनको मितिको विवादमा शीर्ष तहमा सहमति जुट्न नसकेपछि ६ मंसिरदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्दै रोकिँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सोमबारका लागि बैठक सारिएको छ । चुनावअघि महाधिवेशन गर्न हुँदैन भन्ने अडान राख्ने देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू पटक-पटक बैठक समूहको बैठकमा जुटे ।

एक-अर्कामै शंका, लम्बिइरहेको छ कांग्रेस संकट

सभापति देउवा पुसभित्रै नियमित महाधिवेशनको पक्षमा देखिएपछि सोही समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूले पूर्ववत् अडान छोड्न थालेका छन् । उनीहरूले आफ्नो बोली फेर्दै चुनावअघि नियमित महाधिवेशनको पक्षमा आफ्ना विचार राख्न थालेका छन् । सभापति देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्ने तर्क राख्दै आएका कल्याण गुरुङले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आउने संकेत पाएसँगै आफ्नो बोली फेर्दै भने, ‘वैशाखमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहँदा रहँदैपनि भद्र सहमतिलाई स्विकार गर्दछु र स्वागत पनि गर्दछु ।’

चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नहुने अडान राख्ने संस्थापन पक्षकै एक समूहले आइतबार दिउँसो समूहको बैठक राखेको छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका छिटो सकिने गरी पारित गरेर पुसभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका आउने संस्थापन पक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।

महामन्त्री थापा र शर्मा भने कार्यान्वयन नहुने गरी कार्यतालिका आए त्यसलाई स्विकार्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । महामन्त्री थापाले शीर्ष तहको बैठकमा नियमित महाधिवेशन हुन नसके स्वतः विशेष महााधिवेशन हुने अडान देउवासँग राखेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको मागलाई निस्तेज पार्ने नियतले कार्यतालिका ल्याइए त्यसलाई अस्विकार गर्ने महामन्त्री थापाले बैठकमा बताएका छन् । बैठकमा थापाको भनाई थियो, ‘नियमित कार्यतालिका ल्याउनुहोस् । त्यो कार्यतालिका भित्र नियमित महाधिवेशन भएन भने विशेष महाधिवेशन हुन्छ ।’

महाधिवेशनबारे कांग्रेसले किन लिन सकेन निर्णय ?

सोमबार हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरिने नियमित कार्यतालिका र विशेष महाधिवेशन पक्षधरको मागका विषयमा छलफल गर्नका लागि आजपनि सभापति देउवा निवासमा बैठक बसिरहेको छ । सभापति देउवा विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन हुनसक्ने भयले नियमित नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर पार्टीलाई एकत्रित राख्न सबै पक्ष मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

महरले अनलाइनखबरसँग भने,‘सभापतिले कार्यवाहकलाई नियमितको कार्यतालिका ल्याउन भन्नुभएको छ । पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न सभापतिकै पहलले काम गरेको छ । महाधिवेशनसँगै चुनावको तयारीमा हामी लाग्नुपर्दछ ।’

नेपाली कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का शेरबहादुर देउवा
लेखक
लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
