पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्न देउवा सहमत, निधि र सिटौलाको विमति

- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पर्सि सोमबारका लागि सारिएको छ।
- सभापति शेरबहादुर देउवासँग महाराजगञ्जमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि बैठक सारिएको हो।
- नेताहरूले महाधिवेशन पुसपछि गर्ने वा नियमित महाधिवेशन गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्।
१३ मंसिर, काठमाडौं । महाधिवेशन मितिले किचलो झेलिरहेको नेपाली कांग्रेसको भोलिलाई तय भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक फेरि सरेको छ । महाराजगञ्जमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि बैठक सारिएको हो ।
मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बैठक पर्सि सोमबारका लागि सारिएको जानकारी दिएका छन् । महाधिवेशनको मितिबारे कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो लम्बिँदा सभापति शेरबहादुर देउवा आफैंले अग्रसरता लिएर छलफल गरिरहँदा पनि नेताहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
शनिबार पनि सभापति देउवाले नेताहरूसँग छलफल डाकेका थिए । शनिबार छलफलमा सभापति देउवा पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्न सहमत भएका कांग्रेस स्रोतले बतायो ।
ती नेताका अनुसार विशेष महाधिवेशनको सट्टा नियमित महाधिवेशनमै सभापति देउवाको जोड छ ।
देउवासँग महाराजगञ्जमा भएको छलफलमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहभागी थिए ।
‘आज सभापतिजीले विशेष महाधिवेशन नगरौ भन्ने मेरो धारणा हो । मंसिर, पुस, माघ जहिले हुन्छ नियमित महाधिवेशन गरौं । मिलेर जाऔँ भन्नू भो । गगन जीले विशेष महाधिवेशनको माग फिर्ता लिने जिम्मा म लिन्न भन्नुभयो,’ ती नेताले भने ।
महामन्त्री थापाले जेनजी आन्दोलनको विकसित परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशमै जानुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
नेताहरू रमेश लेखक, शेखर कोइराला र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि पुसमा नियमित महाधिवेशन नै गर्दा उपयुक्त हुने मत राखेका थिए ।
तर, विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने पुसमा महाधिवेशन सम्भव नभएको बताएका थिए ।
‘निधिजी र सिटौलाजीले पुसमा गर्न सम्भव हुँदै हुँदैन । फागुन २१को निर्वाचनमा बाधा हुन्छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार ल्याउनु पर्यो । त्यो समय दिनु पर्यो । चुनाव प्रचार प्रसारमा लाग्नु पर्यो,’ बैठकमा निधि र सिटौलाले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले बताए ।
निधि र सिटौलाले पुसमा समय अपुग हुने भन्दै निर्वाचनपछि नै महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडान राखेका थिए ।
‘समय पुग्दैन । हामी ९० जना साथीहरूले धेरै छलफल गरेका छौँ, सबैको धारणा निर्वाचन पछिमात्रै महाधिवेशन गरौं भन्ने छ । यसैमा सहमति गरौं । सहमति हुँदैन भने प्रक्रियामा गएर निर्णय गरौं भन्ने हाम्रो धारणा छ भन्ने कुरा राख्नु भयो । कुरा मिलेन आज पनि । नमिले पछि आइतबारका लागि तय भएको बैठक स्थगित भएको छ,’ बैठकमा निधि र सिटौलाको अडान उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।
