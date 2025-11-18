२४ वर्षीय सन्देश एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि

१४ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा २४ वर्षीय युवक प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
पाल्पा क्षेत्र नं. १ को युवा क्लस्टरबाट २४ वर्षीय सन्देश ढकाल निर्वाचित भएका हुन् ।
कूल ४६५ मतमध्ये ढकालले २५६ मत प्राप्त गरेका हुन् ।
निर्वाचनमा उनका प्रतिद्वन्द्वी विजय रानाभाटले ७३ मत तथा तेज घर्ती मगरले १२७ मत ल्याए ।
ढकाल अहिले अनेरास्ववियु पाल्पा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष छन् । एमालेले महाधिवेशनका लागि देशभरबाट प्रतिनिधि छनोट गरिरहेको छ ।
